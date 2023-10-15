Салліван: Білий дім активно працюватиме з Конгресом щодо пакета допомоги Україні та Ізраїлю цього тижня

США можуть продовжувати забезпечувати постачання Україні критично важливих боєприпасів для захисту від російського наступу та продовження контрнаступу, заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван в програмі на каналі CBS News «Обличчям до нації» (Face the Nation).

«Російський наступ триває. Росіяни сильно атакують українців на північному сході, на сході, і нам потрібно переконатися, що ми продовжуємо швидко надавати їм необхідні військові постачання. Ми це робимо. Але нам потрібно, щоб Конгрес діяв. І президент чітко дав зрозуміти, що збирається йти до Конгресу з пакетом фінансування для України, а також із подальшою підтримкою Ізраїлю. Цього тижня ви можете очікувати інтенсивної взаємодії з Конгресом, оскільки ми працюємо над таким пакетом і прагнемо забезпечити для нього підтримку обох партій», - заявив Салліван.

На уточнювальне запитання ведучої, чи йдеться про пакет у 2 мільярди доларів, який об’єднує Україну, Ізраїль, кордон США із Мексикою, підтримку Тайваню, Салліван відповів: «Сума буде значно вищою. Але, як я вже сказав, він обов'язково включатиме необхідне військове обладнання для захисту свободи, суверенітету та територіальної цілісності в Україні, а також для того, щоб допомогти Ізраїлю захистити себе, коли він бореться зі своїми ворогами-терористами».

Як повідомляв раніше Голос Америки, держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив свого українського колегу Дмитра Кулебу, що США продовжать надавати Україні підтримку, необхідну для захисту її народу.

Під час телефонної розмови 13 жовтня Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорили розвиток подій на полі бою та зусилля із забезпечення міжнародної підтримки для справедливого та тривалого миру, заявив речник Держдепу США Меттью Міллер.

Про те, що США допомагатимуть як Ізраїлю, так і Україні 13 жовтня заявив і міністр оборони США Ллойд Остін, який перебував з візитом в Ізраїлі.

«Сполучені Штати є наймогутнішою країною у світі, і ми залишаємося цілком спроможними демонструвати силу та виконувати свої зобов'язання та спрямовувати ресурси у численні [регіони]. Тому ми будемо підтримувати Ізраїль, в той час, як ми підтримуємо Україну», - сказав у своїй заяві Остін.