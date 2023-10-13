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"Дипломатична, військова та фінансова підтримка триватиме". Блінкен обговорив з Кулебою ситуацію в Україні
США продовжать надавати Україні підтримку, необхідну для захисту її народу, запевнив держсекретар США Ентоні Блінкен свого українського колегу, повідомили в Держдепартаменті США.
Під час телефонної розмови Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорили розвиток подій на полі бою та зусилля із забезпечення міжнародної підтримки для справедливого та тривалого миру, заявив речник Держдепу США Меттью Міллер.
США залишаються відданими допомозі Україні в протистоянні російській агресії, твітує Кулеба за результатами розмови з Блінкеном.
"Дипломатична, військова та фінансова підтримка триватиме", - написав Кулеба в соцмедійному дописі.
Очільники дипломатичних відомств засудили напад ХАМАСу на Ізраїль, зауважив головний український дипломат.
Блінкен в п'ятницю перебуває з візитом в Аммані, де він зустрівся з палестинським лідером Махмудом Аббасом.
Про те, що США допомагатимуть як Ізраїлю, так і Україні сьогодні заявив і міністр оборони США Ллойд Остін, який перебуває з візитом в Ізраїлі.
“Сполучені Штати є наймогутнішою країною у світі, і ми залишаємося цілком спроможними демонструвати силу та виконувати свої зобов’язання та спрямовувати ресурси у численні [регіони]. Тому ми будемо підтримувати Ізраїль, в той час як ми підтримуємо Україну”, - сказав у своїй заяві Остін.
А головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що в п'ятницю провів першу розмову з новим головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном.
"Передусім детально ознайомив колегу із поточним станом справ, оперативною обстановкою на фронті, нашими кроками в обороні та наступі. Поінформував про активізацію дій противника на певних напрямках та його імовірні плани", – зазначив Залужний за підсумками перемовин.
За інформацією головнокомандувача ЗСУ, також співрозмовники обговорили "нагальні потреби ЗСУ в засобах протиповітряної оборони, артилерійських системах та снарядах".
"Браун запевнив у підтримці України та плідній співпраці у боротьбі з російською агресією", – підсумував Залужний.
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Рютте: Нідерланди дадуть Україні додаткові ракети для Patriot і допоможуть отримати патрульні судна
Нідерланди доставлять Україні більше ракет для системи протиповітряної оборони Patriot, щоб допомогти країні захиститися від російських авіаударів протягом зими, заявив 13 жовтня прем’єр-міністр Марк Рютте, перебуваючи з українським президентом в Одесі.
«Цієї зими Росія намагатиметься якомога більше нашкодити Україні. Тому Нідерланди поставлять додаткові ракети Patriot, щоб Україна могла захиститися від варварських авіаударів Росії», – цитує слова Рютте агентство Reuters.
Крім того, він зауважив, що Нідерланди допоможуть Україні в отриманні патрульних катерів, щоб гарантувати безпеку «зернового коридору».
У пресслужбі президента України повідомили, що Володимир Зеленський і Марк Рютте побували в порту Одеси й оглянули місця влучання російських ракет і дронів.
«Важливо, щоб світ був єдиним і солідарним у захисті від терору та в підтримці наших зусиль із захисту людей, портів, зокрема Одеси, дунайських портів та загалом нашої чорноморської акваторії. Є нове рішення Нідерландів для посилення української ППО», – сказав Зеленський.
11 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США разом із Данією і Нідерландами очолять коаліцію з розвитку Повітряних сил України, створену в рамках Контактної групи з оборони України («Рамштайн»). За його словами, особливу увагу при цьому приділятимуть розвитку потенціалу українських винищувачів F-16.
На 16-ій зустрічі Контактної групи з питань оборони України й форматі «Рамштайн», що відбулася в Брюсселі 11 жовтня, учасники зосередилися насамперед на протиповітряній обороні України та боєприпасах.
Після виходу з зернової угоди 17 липня Москва почала активно завдавати ударів по українських портах та складах на півдні країни. За даними Офісу президента України, йдеться щонайменше про 17 масованих атак на об’єкти портової інфраструктури в Одеській області. Внаслідок цих ударів були зруйновані або пошкоджені понад 150 об’єктів портової й зернової інфраструктури, шість цивільних суден, знищено понад 300 тисяч тонн зерна, поранено щонайменше 14 цивільних осіб.
Як розповів 13 жовтня віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, за час роботи Чорноморської зернової ініціативи з 1 серпня 2022 року більш як тисяча суден доправили з України 32,9 мільйона тонн сільськогосподарської продукції. Він додав, що за умови виконання РФ усіх домовленостей щодо перевірок суден і відсутності з її боку саботажу країни світу могли б отримати 57 млн тонн продовольства.
Міста в США посилюють заходи безпеки в очікуванні протестів, через ситуацію на Близькому Сході
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 13 жовтня (Reuters) – Правоохоронні органи США посилили заходи безпеки, щоб захистити єврейські та мусульманські громади перед пропалестинськими протестами, які очікуються в п’ятницю, але закликали представників громадськості займатися своїми повсякденними справами.
Поліція в двох найбільш густонаселених містах США - Нью-Йорку та Лос-Анджелесі - заявила, що посилить патрулювання, особливо навколо синагог і єврейських центрів, хоча влада і вказує, що про будь-які конкретні загрози не відомо.
"Немає причин боятися. Не потрібно змінювати своє звичайне життя", - заявила губернатор Нью-Йорка Кеті Хочул на брифінгу в четвер.
Мер Нью-Йорка Ерік Адамс заявив, що його офіс наказав поліції «виділити додаткові ресурси школам і молитовним будинкам, щоб забезпечити їхню безпеку і щоб наше місто залишалося місцем миру».
Адамс сказав, що додаткові поліцейські патрулі працюватимуть як в єврейських, так і в мусульманських громадах.
Підвищене занепокоєння США щодо безпеки, зокрема через можливий спалах антисемітського та ісламофобського насильства, виникло після нападу бойовиків ХАМАС із Сектору Гази минулої суботи на частини південного Ізраїлю. Під час найкривавішої атаки палестинців в історії Ізраїлю було вбито понад 1300 ізраїльтян і десятки взято в полон.
За даними представників охорони здоров'я, внаслідок потужного повітряного бомбардування Сектору Гази ізраїльськими збройними силами у відповідь загинуло щонайменше 1799 людей і 6388 отримали поранення в багатолюдному палестинському прибережному анклаві.
Колишній лідер ХАМАС Халед Мешаль закликав до протестів у мусульманському світі в п'ятницю на підтримку палестинців.
ОЧІКУЄТЬСЯ ПРОТЕСТ НА ТАЙМС-СКВЕР
Представники Нью-Йорка заявили, що готуються до принаймні однієї великої демонстрації, запланованої на Таймс-сквер у п'ятницю.
"Кожен співробітник Департаменту поліції Нью-Йорка буде готовий і у формі завтра, - сказав журналістам начальник патрульної служби поліції Нью-Йорка Джон Челл. - Ми не терпітимемо жодної ненависті, будь-яких безладів; це буде швидко придушено, і ми будемо готові".
Хочул сказала, що Національна гвардія штату Нью-Йорк вже отримала наказ патрулювати життєво важливі транспортні вузли.
По всій країні Департамент поліції Лос-Анджелеса оприлюднив заяву, в якій говориться, що його офіцери займуть більшу увагу серед єврейських і мусульманських громад «у цей неймовірний час».
У Вашингтоні поліція вночі встановила огорожу навколо Капітолійського комплексу.
Мітинг на підтримку Ізраїлю та американської єврейської громади має відбутися на площі Свободи у Вашингтоні. У Facebook організатори заявили, що не знають про реальні загрози і планують провести акцію.
"ХАМАС хоче вселити страх у серця євреїв у всьому світі та перешкодити нам займатися повсякденним життям. Ми вважаємо, що скасування нашого мітингу надішле неправильне повідомлення", — йдеться в заяві організаторів.
Організатори, Рада зі зв’язків з єврейською громадою Вашингтона та Єврейська федерація Вашингтона, заявили, що вони контактували з парковою поліцією США, яка патрулює площу.
На північ від Вашингтона у Фор-Корнерсі, штат Меріленд, середню школу Монтгомері Блера було закрито, а учнів перемістили в безпечне місце після загрози вибуху в п’ятницю вранці, повідомила поліція в соціальних мережах.
Федеральні правоохоронні органи також напоготові.
"ФБР відомо про повідомлення з відкритих джерел про заклики до глобальних дій у п'ятницю, 13 жовтня, які можуть викликати демонстрації у громадах по всій території Сполучених Штатів", - йдеться в заяві агентства. «ФБР закликає представників громадськості залишатися пильними».
Принаймні одна арабо-американська правозахисна група вказала на більш ворожу позицію правоохоронних органів США щодо мусульманських груп, ніж євреїв.
Арабсько-американський антидискримінаційний комітет заявив у четвер, що агенти ФБР відвідали низку мечетей у різних штатах та окремих жителів США з палестинським корінням, назвавши це "тривожною тенденцією".
"Сьогодні ми отримали численні дзвінки щодо громадян Палестини, затриманих ICE та/або яких відвідало ФБР", — сказав виконавчий директор організації Абед Аюб.
Рабин Йоні Фейн, який очолює велику єврейську денну школу в Форт-Лодердейлі, штат Флорида, Академію Браузера Маймоніда, сказав, що «безперечно, введено режим попередження про операції» в очікуванні глобальних протестів у п’ятницю.
Він сказав, що ФБР, Департамент внутрішньої безпеки та інші федеральні органи влади провели онлайн-сеанси безпеки з єврейськими установами по всій країні.
Але Фейн сказав, що школа запевнила учнів, що вони в безпеці та живуть своїм життям.
Замість того, щоб піддатися підвищеній тривозі, яка, за визнанням Фейна, охопила єврейську громаду, він сказав, що послання академії студентам та їхнім сім’ям полягало в тому, щоб запевнити їх, що їхні домівки в безпеці, їхні школи в безпеці і що їхні дорослі бережуть їх".
Представники адміністрації Байдена передбачили потенційні загрози та працювали з державними та місцевими чиновниками над запобіжними заходами та заходами поінформованості протягом кількох днів, заявив у п’ятницю речник Білого дому Джон Кірбі.
"Ми займаємося цим. Ми пильні. Ми стежимо за цим дуже, дуже уважно", — сказав Кірбі в ефірі CNN.
- Голос Америки
Оборонний альянс JEF на саміті засудив агресію Росії та використання продовольства як зброї
Оборонний альянс “Об’єднані експедиційні сили” (JEF) запросив Україну приєднатись до їхніх навчань у статусі спостерігача з наступного року. Про це повідомив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон 13 жовтня.
“Україні запропоновано статус спостерігача для всіх навчань JEF протягом 2024 і 2025 років, щоб зміцнити їхній потенціал і взяти до уваги їхній досвід”, — сказав Крістерссон під час саміту “Об’єднаних експедиційних сил”, що пройшов на шведському острові Готланд у Балтійському морі.
Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак під час саміту заявив, що в Україні не повинен панувати тероризм.
“Тероризм не буде, не повинен переважати ні в Україні, ні в Європі, ні в іншому місці”, - сказав пан Сунак.
У підсумковій заяві саміту лідери JEF засудили російську агресію, атаку на Ізраїль та висловили підтримку України:
"Ми залишаємося непохитними в нашій підтримці України та зобов’язуємося надавати військову, політичну, гуманітарну, економічну та правову підтримку стільки, скільки це буде потрібно, щоб Україна була найкращим чином здатна захистити себе, відновити свій суверенітет і територіальну цілісність і стримувати агресію Росії майбутньому", - запевнили лідери оборонного альянсу JEF.
"Ми найрішучішим чином засуджуємо агресію Росії проти України та категорично відкидаємо напади Росії на територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України. Ми засуджуємо агресію Росії в Чорному морі, її напади на цивільне населення, випадки сексуального насильства, пов’язані з конфліктом, невибіркові, непропорційні та прямі напади на цивільну інфраструктуру, які є воєнними злочинами. Ми підтверджуємо нашу рішучість забезпечити повну відповідальність за злочини, скоєні в Україні та проти України", - мовиться у заяві.
"Ми також засуджуємо використання продовольства як зброї Росією та її вплив на глобальну продовольчу безпеку. Повномасштабне незаконне вторгнення Росії в Україну лише посилило важливість і НАТО, і JEF як факторів регіональної безпеки для їхніх членів. Безпека України є невід’ємною частиною безпеки євроатлантичного регіону, тому ми прагнемо підтримувати Україну на її шляху євроатлантичної інтеграції до майбутнього членства в НАТО", - заявили учасники саміту у підсумковій заяві.
У саміті в режимі відеоконференції взяв участь президент України Володимир Зеленський. Наприкінці він подякував членам оборонного альянсу за "сильну" позицію.
"Лідери JEF засудили російську агресію та використання продовольства як зброї, підтвердили підтримку України та її шляху до НАТО, запросили Україну спостерігати за навчаннями JEF 2024-2025. Працюючи разом, ми додаємо сили та впевненості Європі", - написав президент України у мережі Х.
До альянсу “Об’єднані експедиційні сили” (JEF), очолюваного Британією, входять здебільшого країни Балтії та Північної Європи, зокрема, Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Швеція.
G7 робить нові кроки, щоб змусити російські гроші працювати на Україну
В складних економічних умовах на Заході, а також на тлі політичного протистояння, міжнародній спільноті варто поглянути на можливість використовувати заморожені на Заході російські активи для відбудови України, замість того, щоб намагатись профінансувати величезні потреби відбудови рахунком коштів західних платників податків, вважає британський економіст Тімоті Еш.
Хоча на Заході все ще немає консенсусу стосовно правових підстав та можливості передачі Україні всіх 280 мільярдів доларів заморожених російських активів, нові заяви "Групи семи" свідчать про досягнення спільної позиції щодо передачі Україні доходів, які накопичуються на ці активи.
В спільній заяві, виданій 12 жовтня, міністри фінансів країн "Групи семи" підтвердили намір шукати шляхи, щоб передати Україні доходи від заморожених російських активів.
Перед цим про підтримку передачі Україні надприбутків на заморожені російські активи висловили у США.
"Я підтримую консолідацію надмірних доходів від російських заморожених активів у спеціальних клірингових центрах і використання цих коштів на підтримку України", - заявила міністерка фінансів США Дженет Єллен журналістам в Марракеші.
Позицію міністрів фінансів G7 привітала посолка США в Україні Бріджит Брінк.
"Замороження російських активів і спрямування їхніх доходів на відновлення України надсилає правильний сигнал тим, хто сприяє варварській війні Кремля", - твітує посадовиця.
Міністр фінансів Британії Джеремі Гант дав вказівку Банку Англії вивчити можливості використати російські кошти для оборонної допомоги Україні, повідомляє ВВС.
"Ми маємо зробити все можливе, щоб Росія не могла продовжувати фінансувати" війну, сказав Гант, коментуючи заяву міністрів країн "Групи семи".
Цього тижня Бельгія заявила, що передасть Україні податки, які вона збирає на доходи, накопичені на заморожені активи. Обсяг цих податків цього та наступного року досягне 2,4 млрд євро, повідомила влада країни.
Саме в Бельгії, в найбільшому кліринговому центрі Європи Euroclear, заморожено значну частину російських активів, повідомляють західні ЗМІ. Обсяг заморожених там активів складає близько 125 мільярдів євро.
Наступного тижня під час зустрічі лідерів країн ЄС, вони звернуться з вимогою "рішучого прогресу" у застосуванні заморожених активів на допомогу Україні, повідомляють ЗМІ з посиланням на проект заяви зустрічі.
Саме російські кошти, а не кошти держав-партнерів України, мають піти на фінансування відбудови України, вважає Тімоті Еш з BlueBay Investments.
"Я не думаю, що західні платники податків в умовах світової кризи вартості життя і зростанням популізму зрештою випишуть необмежений чек, щоб оплатити руйнування, які Росія спричинила в Україні", - сказав Еш під час події, яку організував вашингтонський центр "Атлантична рада" в Марракеші на зборах МВФ та Світового банку.
Еш вказав на політичне протистояння, яке відбувається в американському Конгресі, де законодавці поки не домовились про призначення нового спікера, і це затримує голосування за новий пакет допомоги Україні. Він також вказав на вибори в Словаччині, де на парламентських виборах перемогла проросійська антиліберальна партія, що, на думку Еша, "викликає занепокоєння стосовно того, чи збережеться альянс в Європі".
"Я не певен, що перекладання всього цього на західного платника податків не викличе політичного спротиву на Заході", - каже він.
Правова база для конфіскації російських грошей є складною, відповідає Ешу Чарльз Лайфілд з "Атлантичної Ради".
Лайфілд застерігає, що конфіскація активів відрізняється від блокування, і західні країни можуть зіткнутись із ситуацію, коли Росія через суд змусить Захід повернути конфісковані кошти. Він також вказує, що конфіскація російських грошей стане сигналом для Китаю та інших, не зберігати свої гроші на Заході.
Кремль протестує проти можливості конфіскації російських активів і заявляє про намір "захищати свої права".
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