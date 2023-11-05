Республіканець Ліндсі Грем очікує, що Сенат США підтримає допомогу Україні та Ізраїлю одним пакетом

Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем вважає, що Сенат підтримає законопроєкт, що передбачає допомогу як для Ізраїлю, так і для України, попри те, що Палата представників США напередодні проголосувала за пакет допомоги лише для Ізраїлю.

Про це Грем заявив у неділю, 5 листопада, в інтерв'ю каналу CNN у програмі State of the Union.

На питання, чи законопроєкт про фінансування як для Ізраїлю, так і для України, буде ухвалений Сенатом, сенатор заявив, що за його очікуваннями, це станеться через кілька днів після підтриманого у Палаті представників законопроєкту, що передбачає виділення 14,3 мільярда доларів для Ізраїлю.

"Я за підтримку України. ... Ми не можемо припинити допомогу Україні, дозволити Путіну уникнути відповідальності. Якщо ви це зробите, буде Тайвань. Я однозначно за Ізраїль. Тож я думаю, що ви побачите законопроєкт, який включатиме безпеку кордонів, фінансування для України, фінансування для Ізраїлю, який вийде з Сенату, ймовірно, одним пакетом. Я б це підтримав", - сказав сенатор Ліндсі Грем.

У неділю, 5 листопада, видання Bloomberg оприлюднило статтю, в якій президент України Володимир Зеленський закликав Конгрес США зберегти безпекову допомогу для України.

Звернувшись до законодавців, які блокують надання нового пакету, Зеленський сказав, що "альтернативою цьому може стати ризик нападу Росії на країну НАТО, що призведе до залучення американських солдатів" до війни.

"Якщо Росія вб’є всіх нас, вона нападе на країни НАТО, і ви пошлете туди своїх синів і дочок. І тоді, вибачте, але ціна буде вищою", – сказав він в інтерв’ю виданню Bloomberg.

Зеленський також закликав Конгрес "не втратити волю, не втратити цю сильну позицію і не втратити свою демократію".

Як повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і Тайваню, й затвердити новий пакет допомоги обсягом понад 105$ мільярдів, що включає більш ніж 61 мільярд доларів фінансування на допомогу Україні. Новий спікер палати представників наполягає, щоб пакети допомоги Україні та Ізраїлю розглядались Конгресом окремо.

Палата представників США, де більшість мають республіканці, напередодні проголосувала за виділення допомоги лише Ізраїлю. Білий дім заявив, що президент застосує вето до цього законопроєкту, а Сенат - що не підтримає цю ініціативу без включення у неї допомоги Україні.

31 жовтня Білий дім опублікував звернення до республіканців Палати представників Конгресу США, в якому закликав республіканців в Конгресі не політизувати допомогу Ізраїлю та Україні.