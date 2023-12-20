США запровадили санкції щодо компаній, які допомагають Ірану виробляти дрони

Міністерство фінансів США 19 грудня запровадило нові санкції щодо 10 організацій і чотирьох осіб, які базуються в Ірані, Малайзії, Гонконгу та Індонезії. Американський уряд заявляє, що ця мережа компаній сприяла закупівлі компонентів на сотні тисяч доларів для програми Тегерану з випуску дронів-камікадзе.

Сполучені Штати продовжуватимуть працювати з союзниками та партнерами, щоб притягнути до відповідальності фізичних та юридичних осіб за підтримку іранських програм БПЛА, йдеться у повідомленні Мінфіну.

"Незаконне виробництво і розповсюдження Іраном смертоносних БПЛА його ставленикам-терористам на Близькому Сході та в Росію продовжує загострювати напруженість і сприяє конфліктам, підриваючи стабільність", — заявив Брайан Нельсон, заступник міністра фінансів з питань протидії тероризму та з фінансової розвідки.

Попри численні докази, Тегеран і Москва продовжують заперечувати, що Іран надає безпілотники для російських атак в Україні. Росія заявила, що покладається на власні ресурси у використанні дронів, а Іран твердить, що постачав безпілотники Росії лише до вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року.

Як раніше повідомляв Голос Америки, американські та українські дослідники кажуть, що західні країни успішно обмежують незаконні передачі західних електронних компонентів на російський завод, який підозрюється у виготовленні ударних безпілотників іранської розробки.

Водночас в Україні раніше заявляли, що посилення атак РФ дронами свідчить, що російська армія могла налагодити виробництво "Шахедів" на своїй території, а Іран продовжує постачати як компоненти, так і самі БПЛА. Через це, з огляду на загрозу нових атак РФ по енергетиці взимку, західні партнери Києва зосередили свою увагу на допомозі українським силам оборони посилити ППО й захистити критичну цивільну інфраструктуру.

Також Білий дім попереджав, що між Іраном і Росією поглиблюється співпраця в оборонній галузі, внаслідок якої обидві країни хочуть отримати збільшені військові потужності.

У статті використано матеріали Reuters