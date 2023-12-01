Брифінг. Посилення ППО України — пріоритет США на зиму
Брифінг Голосу Америки – наживо. Що робить Вашингтон, аби підсилити ППО України цієї зими? Чому республіканці в Конгресі хочуть повʼязати охорону кордону США з підтримкою України? Чому зустріч президентів Анголи та США важлива для України? Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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