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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Посилення ППО України — пріоритет США на зиму

Брифінг. Посилення ППО України — пріоритет США на зиму
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Брифінг. Посилення ППО України — пріоритет США на зиму

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Брифінг Голосу Америки – наживо. Що робить Вашингтон, аби підсилити ППО України цієї зими? Чому республіканці в Конгресі хочуть повʼязати охорону кордону США з підтримкою України? Чому зустріч президентів Анголи та США важлива для України? Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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