Велика Британія запровадила новий раунд санкцій проти Росії

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон 22 лютого оголосив про введення понад 50 нових санкцій проти осіб і компаній, які підтримують незаконну війну Путіна в Україні, йдеться у повідомленні уряду Великої Британії.

Санкції запроваджені за поставки російській армії системи залпового вогню, ракети та вибухові речовини. Нові санкції також спрямовані на ключові джерела російських доходів, обмежуючи торгівлю металами, діамантами та енергоносіями.

До сьогоднішнього санкційного переліку увійшли:

Компанії, пов’язані з виробництвом боєприпасів, таких як ракетні системи запуску, ракети, вибухівка та інші важливі товари, які використовуються у військовій техніці. Сюди входить ДП «Свердлов», найбільший російський виробник боєприпасів.

Ключові російські імпортери та виробники верстатів, які відіграють важливу роль у виробництві життєво важливих оборонних систем і компонентів, починаючи від ракет і двигунів до танків і винищувачів.

Нафтотрейдер Niels Troost і його компанія Paramount Energy & Commodities SA.

Компанії Fractal Marine DMCC, Beks Ship Management і Active Shipping, які працюють в російському енергетичному секторі та забезпечують тіньови1 флот Путіна.

Дві російські алмазні компанії та Павло Мариничев, новий генеральний директор «Алроси», найбільшого російського державного виробника алмазів, які за оцінками, займають 30% частки світового алмазного ринку.

П’ять топ-менеджерів або власників провідних російських виробників міді, цинку та сталі.

Оголошуючи санкції, міністр закордонних справ Девід Кемерон заявив:

"Україна показала, що може і буде захищатися. Путін помилково вважав, що оскільки російська економіка більша за українську, він швидко здобуде перемогу. Але економіка друзів України у 25 разів більша за російську. І через два роки ми об’єдналися у підтримці України. Наш міжнародний економічний тиск означає, що Росія не може дозволити собі це незаконне вторгнення. Наші санкції позбавляють Путіна ресурсів, які йому вкрай необхідні для фінансування його важкої війни".

Цей раунд санкцій є чітким сигналом того, що через два роки Сполучене Королівство об’єднує своїх союзників у непохитній підтримці України, йдеться в повідомленні уряду. Там заявили, що Велика Британія також готується посилити зусилля, щоб боротися зі зловмисною російською судноплавною діяльністю та окремими суднами "тіньового флоту", які використовує Росія, щоб пом’якшити удар санкцій, запроваджених Великою Британією разом із партнерами G7.

Про санкції було оголошено напередодні візиту міністра закордонних справ Девіда Кемерона до Нью-Йорка для участі у спеціальній сесії ООН, присвяченій Україні. Там він зустрінеться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.