Росія, ймовірно, перемістила з Калінінграда в Україну С-400 через втрати внаслідок ударів ЗСУ - британська розвідка

Росія скоріш за все перемістила стратегічні системи протиповітряної оборони С-400 до України зі свого балтійського узбережжя Калінінграда, щоб компенсувати нещодавні втрати на фронті. Про це пише військова розвідка Міноборони Великої Британії.

Таке рішення Кремль, ймовірно, ухвалив після втрат систем ППО на окупованих Росією територіях України наприкінці жовтня. "Росія розглядає Калінінград, що є її найзахіднішим форпостом і з трьох боків межує з державами НАТО, як один із своїх найбільш стратегічно чутливих регіонів. Той факт, що Міноборони Росії, здається, готове прийняти додатковий ризик тут, підкреслює надмірне навантаження, яке спричинила війна для деяких ключових сучасних можливостей Росії", - йдеться у повідомленні британського оборонного відомства.

Як повідомляв Голос Америки, за оцінками Міноборони Британії, наприкінці жовтня й напочатку листопада протягом одного тижня Росія втратила чотири пускові установки ЗРК С-400 на окупованих територіях.

Після цього Москва змушена була поповнити ресурси для війни проти України за рахунок тих ЗРК, які захищають її віддалені кордони. За аналізом британських військових, видалення цих систем із віддалених частин Росії майже напевно послабить протиповітряну оборону Росії на периферії, у стратегічно важливих регіонах.

Як кажуть оглядачі, вражати російську техніку й ППО допомагають зокрема американські ракети ATACMS, які довели свою ефективність на полі бою, допомігши знищити російські гелікоптери, системи С-400 та інші воєнні цілі, які раніше були недоступними.

Посилені ударні можливості, надані ракетами ATACMS та Storm Shadow, дозволяють ЗСУ цілитись по об'єктах технічного обслуговування російської армії та складах зброї далеко за лінією фронту. Однак експерти зауважують, що Україна потребує ракет ATACMS дальшого радіуса дії для ефективного націлювання на головні логістичні зв'язки, такі як мости та укріплені командні пункти.