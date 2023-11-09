Британська розвідка: РФ змушена зняти ЗРК із охорони віддалених кордонів на війну в Україні

Британська розвідка заявила, що Росія, втративши минулого тижня кілька зенітно-ракетних комплексів дальнього радіуса дії С-400, змушена поповнити ресурси для війни проти України за рахунок тих ЗРК, які захищають її віддалені кордони.

За аналізом британських військових, видалення цих систем із віддалених частин Росії майже напевно послабить протиповітряну оборону Росії на периферії, у стратегічно важливих регіонах.



Щоденний аналіз розвідки Міноборони Британії опублікувало у мережі Х. В аналізі мовиться, що РФ втрачає “здатність утримувати базову оборону на своїй величезній території”.

Як повідомляв Голос Америки, минулого тижня Росія, ймовірно, втратила чотири пускові установки ЗРК С-400 на окупованих територіях протягом одного тижня. Про це заявляла розвідка Великої Британії. За їхніми даними, Росія давно віддає перевагу масштабним, високотехнологічним системам ЗРК великої дальності як ключовому компоненту своєї військової стратегії.