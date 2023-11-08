WSJ: Росія намагається повернути озброєння, продане іншим країнам

Росія намагається повернути озброєння, яке вона раніше експортувала іншим країнам, включно із Пакистаном, Білоруссю, Єгиптом та Бразилією, щоб поповнити запаси власної зброї, які вона втратила у війні проти України. Про це посилаючись на власні джерела повідомляє видання The Wall Street Journal у матеріалі за 8 листопада.



У матеріалі The Wall Street Journal з посиланням на три джерела йдеться про те що у квітні минулого року делегація російських посадовців відвідала Єгипет та запросила в президента Єгипту Абдель Фаттаха аль-Сісі повернути Росії понад 100 двигунів від російських гелікоптерів. Видання наголошує, що президент Єгипту погодився на прохання Росії, а поставки 150 російських двигунів з Єгипту ймовірно розпочнуться вже наступного тижня.

Російська військова машина також придбала більше боєприпасів від своїх партнерів, включаючи боєприпаси з Північної Кореї



Росія десятиліттями продавала літаки, ракети та системи протиповітряної оборони своїм давнім клієнтам, а тепер, наголошує видання, Росія протягом року проводила переговори з представниками Пакистану, Білорусі та Бразилії, намагаючись придбати в них двигуни для російських ударних і транспортних вертольотів, які українські сили знищили під час війни Росії проти України.



Через війну Росія пожертвувала частиною свого своїх прибутків з експорту озброєнь. Зокрема, у матеріалі WSJ з посиланням на джерела йдеться про те, що зброю, призначену для Індії та Вірменії, зараз відправляють на лінію фронту в Україну.



Видання наголошує, що спроби повернути озброєння відповідає намірам Росії наростити власне виробництво боєприпасів, запчастин і систем озброєння для підтримки війни проти України. “Російська військова машина також придбала більше боєприпасів від своїх партнерів, включаючи боєприпаси з Північної Кореї”, – йдеться у WSJ.



Нагадаємо, як повідомляв Голос Америки минулого тижня, Росія, ймовірно, втратила чотири пускові установки ЗРК С-400 на окупованих територіях протягом одного тижня. Про це заявляла розвідка Великої Британії у пості в соцмережі X. Британська розвідка відзначає, що Росія давно віддає перевагу масштабним, високотехнологічним системам ЗРК великої дальності як ключовому компоненту своєї військової стратегії.



Як зауважував раніше очільник української розвідки Кирило Буданов у інтерв'ю виданню Drive під час перебування у Вашингтоні у вересні, успішні атаки України на російські об’єкти в окупованому Криму негативно впливають на продажі російських систем ППО.



У 2017 році Туреччина заплатила близько 2,5 мільярда доларів за придбання систем С-400. За інформацією Reuters, Вашингтон виступав проти угоди, а також попросив Анкару передати системи Україні. Через рік Індія наслідувала цей приклад, погодившись заплатити близько 5,5 мільярда доларів за 5 систем С-400. Цього ж року, Індія заявляла, що стурбована тим, що вторгнення Росії в Україну може вплинути на поставки від російського постачальника оборонного обладнання до Індії.

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