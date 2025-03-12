Фондові ринки лихоманить, компанії побоюються стагнації економіки

Економічна політика нової адміністрації посилає різноспрямовані сигнали фондовим ринкам та економіці в цілому. Головні індекси S&P 500 і Nasdaq підвищилися в середу після публікації даних, які показали уповільнення інфляції в США. Але побоювання щодо економічних наслідків політики запровадження мит щодо головних торгових партнерів США, залишаються.

Згідно зі звітом Міністерства праці, у лютому споживчі ціни зросли менше, ніж очікувалося, але покращення, ймовірно, буде тимчасовим, враховуючи агресивні імпортні мита, пише Reuters.

Агентство Assocated Press пише, що Волл-стріт продовжує лихоманити через тарифи, і зростання фондового ринку, спричинене добрими новинами про інфляцію, зійшло нанівець після того, як інші країни оголосили про заходи у відповідь на накладення мит адміністрацією Трампа.

S&P 500 знизився на 0,3% під час торгів після початкового стрибка на 1,3%, пише АР.

Промисловий індекс Dow Jones також коливався між зростанням на 287 пунктів і падінням на 423. У середу вранці він впав на 346 пунктів, або 0,8%, тоді як зведений індекс Nasdaq піднявся на 0,2%. Індекс Nasdaq тримався набагато краще завдяки прибуткам Nvidia, Tesla та компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом, пояснює АР.

Акції компаній, які можуть стати жертвою тарифів інших країн проти США, впали. Так акції Brown-Forman, що стоїть за віскі Jack Daniel's, впали на 7%, а акції відомого у світі виробника мотоциклів Harley-Davidson - на 5,1%.





Є серед компаній і ті, що покращили свої показники на ринку, – в основному в індустрії штучного інтелекту – Nvidia піднялася на 5,1%, акції виробника серверів Super Micro Computer зросли на 4,2%, а компанії GE Vernova, яка допомагає налагоджувати центри обробки даних зі штучним інтелектом, – на 4,3%.

Tesla Ілона Маска, ціна якої впала більш ніж удвічі з середини грудня, вийшла на траєкторію першого послідовного зростання за місяць і додала 6%.

Фондовий ринок за місяць втратив 4 трильйони доларів

Але за останній місяць розпродаж акцій інвесторами на фондовому ринку стерла 4 трильйони доларів із піку, на якому індекс S&P 500 був відразу після приходу до влади нової адміністрації, коли Волл-стріт підтримував більшість планів Трампа.

Як зазначають оглядачі, питання, що нависло над Волл-стріт зараз, полягає в тому, як довго адміністрація дозволить економіці США потерпати через мита та іншу політику, щоб отримати те, що він хоче, пише АР.

Раніше Президент США Дональд Трамп заявляв, що хоче повернути робочі місця на виробництві в Сполучені Штати, скоротити урядову робочу силу та депортувати нелегальних мігрантів.

Як пояснює газеті The New York Times Натан Шітс, колишній чиновник казначейства, який зараз є головним економістом Citigroup, ринки очікували, що після певного "болю і невизначеності", "ми потрапимо до кращого місця".

"Але головне питання полягає в тому, чи справді ми потрапимо до кращого місця?" – ділиться сумнівами економіст.

Він каже, що побоюється, що мита піднімуть ціни та уповільнять зростання, і цей ефект посилиться видаленням з ринку великої кількості дешевої робочої сили мігрантів. Також урядові звільнення можуть призвести до зростання безробіття, а скорочення федеральних інвестицій у дослідження та розробки може зробити економіку США менш продуктивною та конкурентоспроможною в довгостроковій перспективі.





Інвестори побоюються, що навіть якщо Трамп зрештою пом'якшить мита, шкоди все одно може бути вже завдано, адже самі лише оголошення про мита підірвали довіру споживачів і компаній США, посилюючи невизначеність.

Це саме по собі може призвести до того, що домогосподарства та підприємства США скоротять витрати, що завдасть шкоди економіці, пояснює АР.

Агенція наводить приклад, коли у вівторок Трамп спочатку заявив, що подвоїть мита, оголошені на канадську сталь і алюміній, а потім скасував своє рішення пізніше того ж дня після того, як канадська провінція Онтаріо пообіцяла кроки у відповідь, які розлютили Трампа.

Кілька американських компаній заявили, що вони вже почали помічати зміни в поведінці своїх клієнтів. Американці менше замовляють авіаквитків, що призвело до падіння акцій Delta Air Lines. Падіння відразу на майже 5% на день було однією з найбільших втрат на ринку.

Американський центральний банк – Федеральна резервна система, який знижував процентні ставки минулого року, щоб пришвидшити економіку, тепер побоюється стабільно високої інфляції, пише АР.

Агентство зауважує, що зростає занепокоєння щодо найгіршого сценарію для економіки, коли економічне зростання стагнує, а інфляція залишається високою.

"ФРС не має хорошого інструменту, щоб виправити таку «стагфляцію», оскільки нижчі процентні ставки можуть підвищити інфляцію", – пише АР.

Сам президент Трамп вважає, що деяка турбулентність є неминучою в "перехідний період", але це не завадить йому в просуванні своїх цілей.

"Ринки будуть рости і падати, але, знаєте, ми повинні відновити нашу країну", – сказав президент Трамп у вівторок, відповідаючи на питання журналістів.

Про це ж сказала і речниця Білого дому Каролайн Левітт, яка наголосила у вівторок, що "президент непохитний у своєму зобов’язанні відновити американське виробництво та глобальне домінування".

В інтерв'ю Reuters Едвард Аль-Хуссейні, старший аналітик компанії Columbia Threadneedle Investment, говорить, що адміністрація, на його думку, все ще намагається з’ясувати, "як визначити виграш політично, економічно та які правильні часові рамки". До того часу, каже він, "так буде щотижня".