Єврокомісія анонсує заходи у відповідь на “невиправдані" мита США

Європейська комісія запровадила "швидкі та пропорційні" контрзаходи щодо імпорту зі США до Євросоюзу. Про це відомство заявило 12 березня. Рішення пояснили відповіддю на нові мита США на імпорт сталі та алюмінію з ЄС.

"Комісія висловлює жаль з приводу рішення США запровадити такі мита, вважаючи їх невиправданими, руйнівними для трансатлантичної торгівлі та шкідливими для бізнесу та споживачів, що часто призводить до підвищення цін", – йдеться в пресрелізі.

Єврокомісія уточнює, що її відповідь ґрунтується на двоетапному підході:

Комісія дозволить 1 квітня відновити наявні контрзаходи проти США від 2018 і 2020 років, які раніше були зупинені. Ці контрзаходи "спрямовані на цілу низку продуктів США у відповідь на економічну шкоду, завдану експорту сталі та алюмінію з ЄС вартістю 8 мільярдів євро"

У відповідь на нові мита США Єврокомісія пропонує пакет нових контрзаходів щодо експорту США – вони набудуть чинності в середині квітня після консультацій з державами-членами та зацікавленими сторонами.





"Таким чином, загалом контрзаходи ЄС можуть застосовуватися до імпорту товарів зі США на суму до 26 мільярдів євро, що відповідає економічним масштабам американських мит", – додає пресслужба.

Водночас, як додає Єврокомісія, ЄС готовий працювати з адміністрацією США, щоб "знайти рішення шляхом переговорів":

"Вищезазначені заходи можуть бути скасовані в будь-який час, якщо таке рішення буде знайдено".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що мита є податками, які погано впливають на бізнес і "ще гірше – на споживачів".

"Ці мита порушують ланцюги постачання. Вони несуть невизначеність для економіки. На кону - робочі місця. Ціни будуть рости. В Європі і у США. Європейський Союз повинен діяти, щоб захистити споживачів і бізнес. Контрзаходи, які ми вживаємо сьогодні, сильні, але пропорційні", – йдеться в її коментарі.

Фон дер Ляєн уточнила, що запровадження контрзаходів почнеться 1 квітня і вони повністю набудуть чинності 13 квітня.

10 лютого Президент США Дональд Трамп підписав укази про запровадження 25% мит на імпорт сталі та алюмінію з 12 березня. Вони торкнуться товарів із Аргентини, Австралії, Канади, Мексики, країн ЄС, Британії та інших країн.

Найбільшими імпортерами сталі до США є Канада і Мексика.