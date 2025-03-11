Єврокомісія заохочує країни ЄС купувати зброю європейського виробництва для України і для себе

Купувати європейське озброєння за допомогою нової європейської кредитної програми, закликає країни ЄС президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Виступаючи перед європейськими законодавцями у вівторок, вона сказала, що відповідно до плану REARM Europe, ЄС створює новий кредитний інструмент для країн-членів обсягом до 800 мільярдів євро.

За її словами, використовуючи цю нову програму фінансування, що має на меті допомогти континенту забезпечити власну безпеку, країни Європейського Союзу повинні купувати військове обладнання, вироблене в Європі, а не у США.

"Ці кредити повинні фінансувати закупівлі в європейських виробників, щоб сприяти розвитку нашої власної оборонної промисловості", – сказала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи у Європейському парламенті у Стасбурзі.

Досі європейські країни, більшість яких також є членами НАТО, купували левову частку свого оборонного обладнання в Сполучених Штатах.

Але адміністрація президента Дональда Трампа заявила, що Європа повинна піклуватися про свою безпеку в майбутньому, витрачаючи на це більше коштів.

Минулого тижня 27 лідерів ЄС створили кредитний план вартістю 150 мільярдів євро, який, як каже фон дер Ляєн, буде використаний для закупівлі систем протиповітряної оборони, безпілотників і "стратегічних механізмів", а також для посилення повітряного транспорту та кібербезпеки.

За словами фон дер Ляєн, різке і негайне зростання військових витрат стало необхідним через ситуацію в Україні.

"Це потрібно перш за все через ситуацію в Україні. Є гостра потреба заповнити прогалини в українських постачаннях зброї. Та у тому, щоб надати Україні міцні гарантії безпеки", – сказала президента Європейської комісії.

При цьому вона наголосила, що йдеться не лише про Україну, а про безпеку всього континенту у той час, як президент Росії Володимир Путін показав себе "ворожим сусідом", якого не можна переконати, а можна лише стримувати.

Але російська військова машина, за словами фон дер Ляєн, випереджає європейське військове виробництво, а витрати Росії на військову продукцію, перевищує витрати всього європейського континенту.

Фон дер Ляєн сказала, що "контракти мають бути багаторічними, щоб дати галузі необхідну передбачуваність", і що пріоритетом має бути те, щоб країни об'єднувалися у групи для придбання обладнання, для збільшення обсягу закупівель.

У своїй промові перед європейськими парламентарями, вона навела приклад чеської та данської ініціатив, які очолили групи країн, для спільної закупівлі зброї для України. Це дало можливість приватним компаніям швидко наростити виробництво, каже посадовиця.

За даними ЄС, країни-члени організації витрачали близько 2% свого ВВП на закупівлю зброї, і розміщували 2/3 своїх замовлень в американських компаніях.

Але попередження адміністрації Трампа про те, що в майбутньому європейським країнам доведеться забезпечувати власну безпеку та безпеку України, змусило Європу перейти до рішучіших дій.

Частина інформації надійшла від АР.