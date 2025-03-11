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Трамп оголосив, що підніме мита на канадські метали на 50%. Не на 25%, як планував раніше

Архівне фото: металеві вироби постачальника North York Iron, Торонто, Канада
Архівне фото: металеві вироби постачальника North York Iron, Торонто, Канада

Президент США Дональд Трамп наказав подвоїти рівень мит, що будуть діяти з середи, 12 березня, на канадську сталь та алюміній. Він повідомив про це рішення в дописі в мережі TruthSocial 11 березня.

Напередодні провінція Онтаріо ввела 25% мито на імпорт електроенергії зі США.

"Також Канада має негайно скасувати антиамериканське мито на фермерів, що становить 250% - 390% на різні американські молочні продукти, яке вже давно вважається обурливим. Я також незабаром введу надзвичайний стан у сфері електроенергії в регіоні, де є загроза", - йдеться в дописі президента США.

Трамп також заявив, що з 2 квітня "значно збільшить" мита на імпортні автомобілі, якщо Канада "не скасує відповідні мита".

Трамп повторив свої звинувачення проти Канади в тому, що вона мало витрачає на власну оборону і "покладається на Сполучені Штати в плані військового захисту". Він вкотре закликав Канаду увійти до складу США.

Марк Карні, який цими днями має скласти присягу прем'єр-міністра Канади, напередодні заявив: "Америка – не Канада. І Канада ніколи, ніколи, не буде частиною Америки в будь-якій формі".

"Американці хочуть наші ресурси, нашу воду, нашу землю, нашу країну. Подумайте про це. Якщо їм це вдасться, вони зруйнують наш спосіб життя", - казав Карні під час промови.

На початку цього місяця Трамп запровадив мита проти трьох великих торгівельних партнерів Вашингтона, 25% податок на мексиканський і канадський експорт, а також подвоїв попередні 10% мита на китайську продукцію до 20%. Згодом він відтермінував введення в дію деяких мит.

Після того, як Трамп запровадив мита, усі три країни швидко оголосили, що введуть у відповідь власні додаткові мита на американські товари.

Початкові тарифи в розмірі 21 мільярда канадських доларів були застосовані до таких товарів, серед яких американський апельсиновий сік, арахісове масло, кава, побутова техніка, взуття, косметика, мотоцикли та деякі целюлозно-паперові вироби.

У своєму зверненні до Конгресу 4 березня Трамп визнав негаразди щодо тарифів, сказавши: "Мита мають на меті зробити Америку знову багатою та знову великою. Будуть невеликі хвилювання, але ми їх переживемо. Їх буде небагато".

Він сказав, що його тарифна позиція спрямована на те, щоб підштовхнути виробників, які працюють в інших країнах, перенести свої заводи до США, де, за словами Трампа, вони більше не будуть стикатися з митами.

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    Голос Америки

    Голос Америки (VOA) надає новини та інформацію більш ніж 40 мовами. VOA, за оцінками, охоплює аудиторію у понад 326 мільйонів людей щотижня. Статті авторства Голос Америки є результатом роботи декількох журналістів і можуть містити інформацію новинних агенцій.

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