Новим прем’єром Канади стане Марк Карні. Хто він і чи зміниться політика щодо України

Ліберальна партія Канади у неділю, 9 березня, обрала нового лідера. Ним став 59-річний Марк Карні, відомий в країні економіст . За нього проголосувало 85.9% однопартійців на партійних зборах. То ж саме Карні стане наступним прем’єр-міністром Канади.

Його основна конкурентка, канадійка українського походження Христя Фріланд, яка обіймала високі посади в уряді Джастіна Трюдо, набрала всього 8% голосів однопартійців.

Цього тижня Джастін Трюдо, котрий на початку року оголосив про відставку з посади голови партії на тлі незадоволення канадців його керівництвом і внутрішніх політичних суперечок, має формально має передати владу Карні.

Карні продемонстрував свої здібності як кризовий менеджер, коли очолював Банк Канади з 2008 року, а потім у 2013 році, коли став першим негромадянином, який керував Банком Англії з часу його заснування у 2008 році, та допоміг Британії впоратися з найгіршими наслідками Brexit. Він також працював спецпосланцем ООН з питань боротьби зі зміною клімату.

Тепер, як розповів Голосу Америки аналітик з глобальних питань і старший науковий співробітник Атлантичної ради Майкл Боцюрків, Карні має згуртувати партію у відповідь на різку зміну відносин Канади зі США.

“Я обіцяю вам, що це буде дуже гучна кампанія, де опоненти будуть голосно критикувати не лише один одного, але, як ми бачили в його вчорашньому виступі, робитимуть випади й на адресу Сполучених Штатів та Трампа”, - сказав він в інтерв'ю Голосу Америки.

Американці хочуть наші ресурси, нашу воду, нашу землю, нашу країну.

Під час своєї промови переможця Карні наголосив, що "Америка – не Канада. І Канада ніколи, ніколи, не буде частиною Америки в будь-якій формі".

На думку Боцюрківа, кандидатка українського походження Христя Фріланд програла на виборах у партії через її тісний зв’язок із Трюдо. Вона посідала посаду заступника прем'єр-міністра та міністерки фінансів в його уряді.

“Я вважаю, що її просто розглядали як не дуже конкурентоспроможною, оскільки вона була тісно пов’язана з політикою Трюдо, його економічною політикою, політикою охорони здоров’я, охорони навколишнього середовища – переважно токсичний тип асоціації,” – сказав він.

Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що хотів би бачити Канаду 51-м штатом, а прем’єр-міністра Трюдо називав “губернатором”.



"Американці хочуть наші ресурси, нашу воду, нашу землю, нашу країну. Подумайте про це. Якщо їм це вдасться, вони зруйнують наш спосіб життя», - казав Карні під час промови.

Як раніше писав Голос Америки, президент США Дональд Трамп у четвер, 7 березня, відклав на чотири тижні запровадження нових 25% мит на більшу частину мексиканського та канадського експорту до Сполучених Штатів, які він запровади два дні до того.

Перед тим Трамп призупинив дію мит на імпорт автомобілів із цих двох країн після того, як три найбільші автовиробники США заявили, що мита матимуть серйозні фінансові наслідки для них. Інвестори продемонстрували своє невдоволення різкими діями Трампа, і почали продавати акції через фінансову невизначеність.

Після того, як Трамп запровадив мита, у Канаді оголосили, що введуть у відповідь власні додаткові мита на американські товари. Початкові митні тарифи в розмірі 21 мільярда доларів Канади були застосовані до таких товарів, як американський апельсиновий сік, арахісове масло, кава, побутова техніка, взуття, косметика, мотоцикли та деякі целюлозно-паперові вироби.

Трамп стверджував, що Трюдо мав політичні мотиви для нападу на його введення нового збору з Канади.

"Вірте чи ні, попри ту жахливу роботу, яку він зробив для Канади, я думаю, що Джастін Трюдо використовує проблему з митами, яку він значною мірою спричинив, щоб знову балотуватися на посаду прем’єр-міністра, – сказав Трамп в ефірі Truth Social. – Як весело дивитися!"

У своїй промові у вівторок ввечері в Конгресі США Трамп сказав, що його митна позиція спрямована на те, щоб підштовхнути виробників, які працюють в інших країнах, перенести свої заводи до США, де, за словами Трампа, вони більше не будуть стикатися з митами.

Очікується, що найближчим часом Карні розпочне процедуру виборів у Канаді, яка має парламентську форму правління. Основним опонентом Ліберальної партії є Консервативна партія, очолювана П’єром Пуальєвром.

На думку Боцюрківа, загострення відносин зі США збільшили шанси Ліберальної партії на виборах.

“Раніше ліберали були дуже, дуже низько в опитуваннях, до такої міри, що консерватори легко виграли б урядові більшість, що тепер є під питанням,” – аналізує Боцюрків.



Оглядач віддав належне Трюдо та його команді у тому, що вони згуртували країну, виступивши єдиним фронтом із губернаторами провінцій, від яких лунали найгучніші заяви щодо кроків Канади у відповідь на дії та заяви зі США.

Зокрема Даг Форд, губернатор Онтаріо, крім кроків із вилучення низки американських товарів, також заявив, що розглядає можливість відключення електроенергії, яка постачаться цією провінцією американським штатам Міннесота, Нью-Йорк та Мічиган. У понеділок Форд оголосив про збільшення плати за канадську електроенергію на 25%.



“Піднялася величезна хвиля патріотизму, яку я не бачив у своєму житті. Це дійсно захоплююче спостерігати, але це також пробудило у нас, канадців, відчуття, що ми повинні диверсифікуватися якомога далі від Сполучених Штатів. Ми занадто звикли до комфорту у відносинах із нашим південним сусідом - у торгівлі, туризмі та всьому іншому,” – сказав Боцюрків, наголосивши на необхідності покращити відносини з Індією та Китаєм, а також посилити торгівлю із Європою.



Наразі дата виборів не визначена, але на думку аналітика Боцюрківа, для Канади було б доцільно провести їх якомога раніше, щоб нова команда могла далі відстоювати інтереси країни.



“Наприклад, адміністрація Трампа зараз заявляє, що переглядає історичні договори, наприклад, договір, що регулює використання спільної води на наших Великих озерах, можливе перекроювання кордонів. Я думаю, що найкраще для Канади зараз було б провести вибори якомога швидше, залучити нову команду, якою б вона не була, і боротися далі. Я думаю, що незалежно від того, хто буде при владі, це все одно буде дуже, дуже патріотичний, сильний підхід "команди Канади", – заявив він.



Щодо підтримки України, на думку Боцюрківа, то позиція канадського уряду не зміниться ані врезультаті зміни лідера в Ліберальній партії, ані у результаті парламентських виборів, оскільки у країні проживає велика українська діаспора, яка голосує за представників обох партій.



Водночас, каже він, можливості Канади щодо надання військової допомоги зменшуються. Аналітик пропонує шукати нові шляхи.



“Так, наприклад, у Канаді заморожені російські активи, включаючи величезний літак на злітній смузі в аеропорту Торонто, Пірсон, який можна конвертувати в готівку,” – говорить експерт.

У статті використано матеріал AP.