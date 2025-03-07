Трамп відкладає мита на мексиканські та канадські товари

Президент США Дональд Трамп у четвер відклав на чотири тижні накладення нових 25% мит на більшу частину мексиканського та канадського експорту до Сполучених Штатів.

Це його найновіший крок у торговельній війні в Північній Америці, яка за кілька днів обрушила фондові індекси та зіпсувала відносини США з їхніми давніми союзниками та двома найбільшими торговельними партнерами.

Трамп вперше відклав введення мит на мексиканський імпорт до США до 2 квітня після того, як безпосередньо почув від президента Мексики Клаудії Шейнбаум про те, як її уряд допоміг приборкати потік мігрантів і смертельно небезпечного наркотику фентанілу у Сполучені Штати — дві вимоги, висунуті Трампом до південного сусіда країни.

Через кілька годин він також призупинив дію нових мит щодо Канади, хоча невідомо, що станеться з тарифами через місяць для обох країн.

Останні дії Трампа відбулися через день після того, як він призупинив дію мит на імпорт автомобілів із цих двох країн після того, як три найбільші автовиробники США заявили, що мита матимуть серйозні фінансові наслідки для них.

Інвестори і автомобілевиробники незадоволені тарифами

Інвестори продемонстрували своє невдоволення різкими діями Трампа, продаючи акції через фінансову невизначеність. У четвер три основні фондові ринки США знову впали: індекс блакитних фішок Dow Jones Industrial Average знизився більш ніж на один відсотковий пункт, ширший індекс S&P 500 впав майже на 2%, а технологічний індекс NASDAQ впав майже на 3%.

У виконавчих указах Трамп зазначив, що мита не будуть накладені на мексиканські або канадські товари, імпортовані американськими компаніями, які підпадають під торговельну угоду, якої він досяг з обома країнами в 2018 році під час свого першого терміну в Білому домі.

У публікації на своїй платформі соціальних мереж Truth Social Трамп сказав, що пом’якшив тарифи на мексиканські товари "як примирення та з поваги до президентки Шейнбаум. Наші стосунки були дуже хорошими, і ми наполегливо працюємо разом на кордоні як щодо припинення в’їзду нелегальних іноземців до Сполучених Штатів, так і щодо припинення фентанілу".

Трамп завершив допис словами: "Дякую президентці Шейнбаум за вашу важку роботу та співпрацю!"

У своїй заяві в четвер Шейнбаум сказала: "Ми погодилися, що наша робота та співпраця дали безпрецедентні результати в рамках поваги до нашого суверенітету".

Пізніше на пресконференції вона сказала, що під час телефонної розмови у четвер Трамп спочатку хотів, щоб нові тарифи залишилися без змін.

Але Шейнбаум сказала, що навела йому приклади результатів, яких вона досягла за останній місяць, зокрема те, як Мексика обмежила потік фентанілу в США і як мексиканська влада відправила до Сполучених Штатів 29 топоператорів картелю, яких розшукували американські чиновники. Вона також направила 10 000 військових до північного кордону Мексики, щоб спробувати зупинити потік мігрантів і наркотиків у Сполучені Штати.

"До Мексики ставилися з великою повагою, і ми досягли цієї угоди, яка принесе користь обом націям", — сказала вона, хоча залишається незрозумілим, що може статися наступного місяця, коли закінчиться тарифна пауза.

Шейнбаум погрожувала запровадити відповідні тарифи проти експорту США до Мексики, але, на відміну від прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, не оголосила про це, наполягаючи на дипломатичному врегулюванні.

Трамп стверджував, що Трюдо мав політичні мотиви для нападу на його введення нового збору з Канади.

"Вірте чи ні, незважаючи на ту жахливу роботу, яку він зробив для Канади, я думаю, що Джастін Трюдо використовує проблему з тарифами, яку він значною мірою спричинив, щоб знову балотуватися на посаду прем’єр-міністра, – сказав Трамп в ефірі Truth Social. – Як весело дивитися!"

"Ми не відступимося"

Перед тим, як Трамп оголосив про призупинення мит на канадський експорт, Трюдо сказав, що вітає це, але, тим не менш, поки залишить свої відповідні мита.

Канадський лідер сказав, що очікує, що Канада та США будуть у торговій війні в осяжному майбутньому після того, як він провів цього тижня телефонну розмову з Трампом, яку він назвав "яскравою, але конструктивною".

Трюдо сказав, що обидві сторони "активно беруть участь у поточних переговорах, намагаючись переконатися, що ці тарифи не завдадуть надмірної шкоди" певним секторам бізнесу та працівникам.

Він також повторив, що "ми не відмовимося від наших відповідних мит, доки не буде скасовано невиправдані американські мита на канадські товари".

"Будуть невеликі незручності"

Трамп розпочав торговельну війну у вівторок, запровадивши мита проти трьох найбільших торговельних партнерів Вашингтона, 25% податок на мексиканський і канадський експорт, а також подвоївши попередні 10% мита на китайську продукцію до 20%.

Як правило, мита сплачують уряду США імпортери, які потім часто перекладають вартість мит на окремих споживачів або підприємства, які купують їхню продукцію чи сировину, необхідну для власної діяльності.

Після того, як Трамп запровадив мита, усі три країни швидко оголосили, що введуть у відповідь власні додаткові мита на американські товари.

Початкові тарифи в розмірі 21 мільярда доларів Канади були застосовані до таких товарів, як американський апельсиновий сік, арахісове масло, кава, побутова техніка, взуття, косметика, мотоцикли та деякі целюлозно-паперові вироби.

Через три тижні Оттава планує накласти ще мита на суму 87 мільярдів доларів на такі американські товари, як електромобілі, фрукти та овочі, молочні продукти, яловичина, свинина, електроніка, сталь і вантажівки.

У своїй промові у вівторок ввечері в Конгресі США Трамп визнав негаразди щодо тарифів, сказавши: "Мита мають на меті зробити Америку знову багатою та знову великою. Будуть невеликі хвилювання, але ми їх переживемо. Їх буде небагато".

Він сказав, що його тарифна позиція спрямована на те, щоб підштовхнути виробників, які працюють в інших країнах, перенести свої заводи до США, де, за словами Трампа, вони більше не будуть стикатися з митами.

Деякі повідомлення для цієї статті надійшли від Associated Press, Agence France-Presse та Reuters.