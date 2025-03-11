Лідери ЄС привітали результати переговорів у Джидді

Президент Європейської ради Антоніу Кошта та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітали новини з Джидди про українсько-американські переговори, включаючи пропозицію щодо припинення вогню, відновлення американської військової допомоги Україні та обміну розвідданими.

"Це позитивний розвиток подій, який може стати кроком до всеосяжного, справедливого та міцного миру для України", – написав Кошта у мережі Х (колишня Twitter).

У паралельній заяві, яку на Х розмістила також Урсула фон дер Ляєн, мовиться, що м’яч зараз на боці Росії, і що ЄС готовий долучитися в майбутньому до обговорення миру в Україні.

"ЄС готовий повною мірою зіграти свою роль разом зі своїми партнерами в майбутніх мирних переговорах", – написала фон дер Ляєн у мережі Х.

Президент Франції Еммануель Макрон у вівторок також привітав пропозицію щодо 30-денного припинення вогню, з якою погодилася Україна, і наголосив, що тепер Росія повинна припинити бойові дії.

"Тепер м'яч явно на боці Росії", – зауважив він у заяві у мережі X і додав, що очікує, що домовленості про мир буде підкріплено надійними гарантіями безпеки для України.

"Франція та її партнери залишаються відданими міцному та тривалому миру, підкріпленому надійними гарантіями безпеки для України", - додав він.

Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що "дуже важливо", щоб Україна погодилася припинити вогонь.

"Україна припинить вогонь, погодилася нещодавно. Тепер ми маємо їхати до Росії і сподіваюся, президент Путін теж на це погодиться", – сказав Трамп.

Президент України Володимир Зеленський, який отримав повідомлення про перебіг переговорів між представниками США та України у Джидді, назвав цю розмову "хорошою" і "конструктивною".

У своєму відеозверненні в мережі Х президент Зеленський наголосив, що Україна на цій зустрічі запропонувала три ключові моменти: припинення вогню в небі, на морі та "звільнення військовополонених і затриманих — як військових, так і цивільних — і повернення українських дітей, які були примусово вивезені до Росії".

Він сказав, що "американська сторона розуміє наші аргументи й розглядає наші пропозиції".

Зеленський сказав, що "вдячний президенту Трампу за конструктивну розмову між нашими командами".

Також Зеленський зазначив, що американська сторона в Джидді "запропонувала зробити ще більший перший крок — 30-денне повне тимчасове припинення вогню, припинивши ракетні, безпілотні та бомбові атаки не лише в Чорному морі, а й уздовж усієї лінії фронту".

За словами Зеленського, "Україна готова прийняти цю пропозицію — ми сприймаємо це як позитивний крок і готові його прийняти".

"Тепер, – сказав він, – Сполучені Штати повинні переконати Росію зробити те ж саме".

"Якщо Росія погодиться, припинення вогню набуде чинності негайно", – додав Зеленський.

Держсекретар Марко Рубіо, який очолював американську делегацію на переговорах у Джидді, заявив, що Вашингтон представить пропозицію про припинення вогню Кремлю, який досі не погоджувався на жодні поступки.

"Ми скажемо їм, що це те, що на столі. Україна готова перестати стріляти і почати говорити. І тепер їм буде вирішувати сказати "так" чи "ні", – зазначив Рубіо журналістам після зустрічі у Джидді. – Якщо вони скажуть "ні", то ми, на жаль, дізнаємося, що є перешкодою для миру тут".

Радник президента Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц додав, що українська делегація "дуже чітко заявила, що вони поділяють бачення миру президента Трампа".

Підхід Трампа критикували за відсутність вимог щодо поступок до Росії.

Росія заявила, що готова припинити бойові дії за умови, що будуть "усунуті першопричини" для війни. Серед своїх вимог Москва називала, зокрема, відмову України від заявки на вступ до НАТО, визнання російськими окуповані Москвою регіони України.

Як писав Голос Америки, переговори делегацій США та України проходили 11 березня у Саудівській Аравії.

Як повідомляло агентство Bloomberg, спецпредставник президента Трампа у питаннях Близького Сходу Стів Віткофф планує до кінця тижня відвідати Москву для зустрічі з президентом Росії Путіним.

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