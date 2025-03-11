Брифінг. Переговори в Саудівській Аравії. Перші результати

Брифінг Голосу Америки. Делегації України та США провели перемовини у Саудівській Аравії. Чи відновить Америка військову допомогу, на який мир готова Україна та коли укладуть угоду про надра — обговорюємо перші результати зустрічі в Джедді. Створення міжнародних сил безпеки для України — у Парижі відбувається зустріч військових представників понад 30 країн. Угорщина назвала українську атаку нафтопроводу “Дружба” загрозою суверенітету. У Гренландії проходять вибори, які можуть визначити майбутнє референдуму про незалежність. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 6 вечора за Києвом з понеділка по п’ятницю.