Брифінг. Переговори в Саудівській Аравії. Перші результати
Брифінг Голосу Америки. Делегації України та США провели перемовини у Саудівській Аравії. Чи відновить Америка військову допомогу, на який мир готова Україна та коли укладуть угоду про надра — обговорюємо перші результати зустрічі в Джедді. Створення міжнародних сил безпеки для України — у Парижі відбувається зустріч військових представників понад 30 країн. Угорщина назвала українську атаку нафтопроводу “Дружба” загрозою суверенітету. У Гренландії проходять вибори, які можуть визначити майбутнє референдуму про незалежність. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 6 вечора за Києвом з понеділка по п’ятницю.
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