В Україні відреагували на позицію генсека НАТО щодо членства України

Віцепремʼєр-міністерка України міністерка юстиції Ольга Стефанішина висловила здивування позицією генерального секретаря НАТО Марка Рютте щодо вступу України в НАТО.



В інтерв'ю Bloomberg від 13 березня генсек НАТО ствердно відповів на питання про те, чи знято з обговорення членства України в НАТО.

У відповідь Міністерство юстиції України в дописі в Telegram розмістило заяву Стефанішиної, яка зауважила, що "подібні позиції не звучали під час зустрічей з українською стороною".

Українська посадовиця додала, що "рішення щодо членства України в НАТО ухвалюють союзники”, і запевнила, що "Україна де-факто є вже частиною трансатлантичного безпекового простору, і ніколи не стане якоюсь "буферною зоною" чи колонією Росії".



Рютте дав інтерв'ю після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом 13 березня. Генсек Альянсу високо оцінив внесок Трампа у мирний процес в Україні та перемовини в Саудівській Аравії.

"Адміністрація Трампа, сам президент, зрушили цю війну з мертвої точки, тому що він почав взаємодіяти з росіянами. Це позитивно для українців. Це позитивно", - сказав генеральний секретар НАТО.

Рютте назвав ідею 30-денного припинення вогню "дуже мудрим планом, оскільки вона дає можливість детальніше говорити про те, що буде далі".

Рютте підтримав позицію Трампа про те, що обговоренню гарантій безпеки має передувати досягнення загальної домовленості. "Я підтримую сторону президента [США Дональда Трампа], що спочатку треба укласти мирну угоду, перш ніж заглиблюватись у деталі".

"Обговорювати як зберегти мирну угоду, коли її ще немає, трохи дивно", - додає він.

Рютте виступив за тиск на Росію, щоб змусити Кремль до серйозних перемовин, але допустив, що в майбутньому стосунки з Росією можуть бути нормалізовані.

" Я вважаю, що це нормально, якби війна зупинилася, щоб Європа якимось чином йшла крок за кроком, а також США, крок за кроком відновлювати нормальні відносини. Але ми абсолютно не знаходимось на цьому етапі зараз. Потрібно підтримувати тиск на них, щоб переконатися, що вони починають серйозні переговори з американською адміністрацією і звичайно з українською", - заявив посадовець.



