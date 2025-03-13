Трамп про те, чи Росія нападе на країну НАТО: “Подбаємо, щоб цього не сталось"

Президент США Дональд Трамп заявив, що не допустить нападу Росії на союзників по НАТО. Під час пресконференції із генеральним секретарем альянсу Марком Рютте журналісти запитали президента США, чи вважає він виправданими хвилювання деяких країн-союзників, які не виключають російської атаки на їхню територію.

“Ні, я не думаю. Гадаю, коли це буде зроблено [коли буде укладена угода про мир між Україною та Росією], вони всі захочуть піти додому і відпочити. Я не бачу, щоб це сталося, і ми подбаємо про те, щоб цього не відбулось. Цього не станеться, але ми подбаємо про те, щоб цього не сталося”, - заявив президент США.

Дональд Трамп також відзначив, що саме його дії зробили альянс НАТО сильнішими. Під час зустрічі із генеральним секретарем НАТО у Білому домі 13 березня він сказав:

“Коли я вперше відвідав зустріч НАТО, я помітив, що мало хто платив, а якщо вони платили, то вони не платили їхні чесні внески. Було тільки сім країн, які платили те, що мали платити, але лише кілька країн платили”, – сказав Дональд Трамп про витрати членів НАТО на власну оборону, які, за правилами альянсу, мають становити принаймні 2% від ВВП країни.

За словами американського президента, навіть країни, які платили, їхні витрати складали лише 2%. Трамп раніше неодноразово наголошував на необхідності країн альянсу збільшити витрати на оборону до 5%.

Президент Трамп поставив у приклад Польщу, яка робила більші внески в НАТО, ніж повинна була.

НАТО став значно міцнішим через мої дії

“На другій зустрічі мені вдалось зібрати сотні мільярдів доларів. Я сказав, що ми не будемо залучені, якщо ви не платитимете. І гроші почали виділяти. НАТО став значно міцнішим через мої дії і роботу з багатьма людьми, включно із [генсеком НАТО] Марком [Рютте]”, – заявив Трамп.

Президент США згадував свої заяви, коли, звертаючись до інших країн-членів НАТО, наголошував, що не буде захищати країни, які не роблять внески в організацію.

“Сотні мільярдів доларів надійшли в НАТО, і НАТО стало сильним”, – говорить Трамп, маючи на увазі, що збільшилась кількість країн в альянсі, які збільшили витрати на оборону.

Трамп також згадав колишнього генсека НАТО Столтенберга: “Попередній глава НАТО Єнс Столтенберг сказав, що з приходом Трампа гроші потекли як ніколи. Сотні мільярдів, мабуть, близько 600 мільярдів доларів”.

Президент США наголосив на необхідності утримувати Північноатлантичний союз сильним:

“Потрібно зберегти НАТО сильним. Потрібно підтримувати його актуальність. Але найбільше, про що ми маємо хвилюватися, це те, що зараз відбувається”, - сказав Дональд Трамп.

Нагадаємо, як раніше писав Голос Америки, президент США Дональд Трамп на пресконференції у Білому домі 13 березня також заявив, що сподівається, Росія ухвалить правильне рішення на шляху до припинення війни з Україною.

За словами Дональда Трампа, наразі тривають “дуже серйозні розмови з Путіним та іншими".

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