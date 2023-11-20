Міноборони Британії порівняло протести дружин солдатів РФ під час воєн в Україні та Афганістані у 80-х

В Росії зростає кількість родичів солдатів, які виступають за повернення додому мобілізованих для загарбницької війни в Україні. У Москві, а також в інших містах, дружини та члени сімей мобілізованих виходять на стихійні акції, вимагаючи провести ротацію, однак російська влада не дає дозволи на заплановані мітинги, а також на такі події не допускають ЗМІ.

Як зауважує військова розвідка Міністерства оборони Великої Британії, "драконівське законодавство Росії досі не дозволяло родичам військових об'єднатися у впливову лобістську силу, як це робили солдатські матері під час афгано-радянської війни 1980-х років".

"З лютого 2022 року в соцмережах щоденно з'являються приклади російських дружин і матерів, які звертаються в Інтернеті з протестом проти умов служби своїх близьких", - зауважують у британському відомстві.

Там додають, що хоча акції родичів російських військовиків розганяють, "вимога протестувальників помітна": "Очевидно, що необмежену тривалість бойового розгортання особового складу без ротації все частіше сприймають як нежиттєздатну як самі війська, так і їхні родичі".

Так звану часткову мобілізацію в Росії було оголошено торік у вересні. Юридично стан мобілізації триває досі, хоча зараз призов до армії за мобілізацією не проводиться, пише Радіо Свобода. Ті, хто вже був мобілізований, залишаться в армії до завершення "спеціальної військової операції", як російська влада називає свою неспровоковану повномасштабну агресію. Ініціативні групи родичів мобілізованих зазвичай вимагають ротації – демобілізації їхніх родичів та призову їм на зміну нових мобілізованих.