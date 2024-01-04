WSJ: Росія планує купити в Ірану балістичні ракети

Росія планує придбати балістичні ракети малої дальності в Ірану, що посилить здатність Москви завдавати ударів по інфраструктурі України, повідомляє в четвер Wall Street Journal з посиланням на американських посадовців.

Постачання іранських ракет може відбутися вже цієї весни, якщо закупівля продовжиться, але представники США не вважають, що угода вже фіналізована. У Вашингтоні вважають, що бажання Москви придбати іранські ракети було очевидним у середині грудня під час відвідання російською делегацією іранського навчального полігону та іншими зустрічами між військовим і політичним лідерством країн.

"Сполучені Штати стурбовані тим, що російські переговори про придбання балістичних ракет близької дальності в Ірану активно просуваються, - цитує видання одного з американських посадовців. - Ми оцінюємо, що Росія має намір закупити в Ірану ракетні комплекси".

Торік Білий дім заявляв, що бачить більше ознак того, що Росія та Іран розширюють безпрецедентне оборонне партнерство, яке допоможе Москві продовжити війну в Україні, а також створить загрозу для сусідніх до Ірану держав. У грудні представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, коментуючи зустріч у Москві президента Росії Владіміра Путіна з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі, зазначив, що зміцнення оборонного партнерства між обома країнами "видно протягом останніх місяців, багатьох місяців".

Росія використовує іранські дрони Shahed-136/131 для атак на фронтові ділянки та по мирних містах України. Як повідомляв Голос Америки, США та союзники раніше впроваджували низку санкцій проти іранських виробників безпілотників.

Зокрема у ніч на 2 січня Росія повторила масовану повітряну атаку, атакувавши цивільну та критичну інфраструктуру, промислові та військові об'єкти у Києві. Тоді Силам Оборони України вдалось знищити усі 35 ударних дронів Shahed-136/131, 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та 3 із 3 крилаті ракети "Калібр".