Росія може переоснащувати систему ППО у глибокому тилу через атаки дронів з боку України, пише ISW

Збройні сили України уразили радіолокаційну станцію російської системи протиповітряної оборони в тимчасово окупованому Криму. Про це 30 січня повідомило Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних Сил України.

"Вранці 30 січня Збройні сили України успішно уразили радіолокаційну станцію російської системи ППО поблизу селища Роздольне в тимчасово окупованому Криму", - йдеться у повідомленні.

У Москві заявили про нібито збиття 21 дрона під час масованої атаки з боку України в ніч на 30 січня.

Російські державні інформагенції з посиланням на Міноборони РФ повідомили, що загалом над Кримом було збито 11 безпілотників, а призначена Кремлем влада на окупованому півострові переконує, що сили ППО збили БПЛА над акваторією у районі Бельбека, й при цьому пошкоджень інфраструктури не зафіксовано.

Також, за повідомленнями російських ЗМІ, нібито було збито 5 дронів над Білгородською областю, 3 - над Брянською, по одному - над Калузькою та Тульською областями.

"В останні місяці Київ активізував свої повітряні атаки, які, за їхнім твердженням, є ударами по російській військовій інфраструктурі, щоб підірвати військові зусилля Москви", - пише агенція Reuters.

Тим часом американський Інститут вивчення війни у своєму звіті від 29 січня зазначив, що Росія, ймовірно, переоснащує свою систему протиповітряної оборони у глибоких тилових районах через удари українських дронів по її території.

Аналітики посилаються на повідомлення російських ЗМІ, в яких ідеться, що міністерство цифрового розвитку Росії доручило місцевій владі в Ленінградській, Новгородській та Псковській областях заблокувати підключення до Інтернету 4G LTE до 30 січня, щоб "російські чиновники могли налагодити системи боротьби з дронами та протиповітряної оборони".

Раніше в цих трьох областях уже заявляли про перебої в роботі інтернет-послуг 4G LTE з 25 по 30 січня "у зв'язку з технічними коригуваннями радіочастотного спектра". Крім того, за даними російських ЗМІ, у Воронезькій області проводяться аналогічні заходи, які "заплановані на федеральному рівні".

Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, поки не зрозуміло, як саме проведення робіт в інтернеті може вплинути на перелаштування систем радіоелектронної боротьби або на розгортання нових можливостей протиповітряної оборони.

"Можливо, російські війська тестують нові спроможності РЕБ і завчасно вимикають інтернет-послуги, щоб уникнути раптових збоїв", - припустили аналітики.

Також, за їхньою версією, в Росії можуть обмежувати доступ до інтернету, аби приховати переміщення звичайних систем протиповітряної оборони в Росії після ударів українських безпілотників по Ленінградській області 18 і 21 січня, які, вважають в Інституті вивчення війни, дозволяють припустити, що "система ППО на північному заході Росії може бути погано розгорнутою для захисту від безпілотників, запущених з України".

Про те, що Україна посилює боротьбу ударами безпілотників углиб Росії, викликаючи цим дедалі більше занепокоєння в росіян, йдеться у статті видання The Guardian від 27 січня. Журналісти британського видання зазначають, що "не маючи змоги зрівнятися з військовою потужністю Путіна, Україна веде "розумну війну", щоб атакувати ворожі ланки постачання нафти й газу", нагадуючи атаки по нафтогазових терміналах по всій Росії.

"Єдиною сферою, де Україна, ймовірно, має перевагу, є інноваційне виробництво безпілотників. Обидві сторони широко використовують дрони. Але Київ, схоже, розробив технічно досконалі ударні моделі, які можуть літати на великі відстані, вражаючи цілі глибоко в тилу Росії", - написала The Guardian,

Як зазначає видання, дронні атаки з боку України змусили Росію перемістити деякі засоби протиповітряної оборони від лінії фронту, щоб захистити нові міста, які опинилися в зоні досяжності.

"Зростають дилеми й для російського генерального штабу. Тим часом безпілотники, що літають над головою, стають все більш звичним явищем, змушуючи пересічних росіян звернути увагу на війну, яку багато хто воліє ігнорувати", - йдеться у статті.

Водночас як ідеться в повідомленні у мережі Х президента України Володимира Зеленського від 30 січня, із початку 2024 року росіяни випустили по території України понад 330 ракет різних типів і близько 600 безпілотників.

"Щоб протистояти такому тиску терористів, потрібен достатньо міцний повітряний щит. І саме такий повітряний щит ми будуємо з нашими партнерами... Протиповітряна оборона та радіоелектронна боротьба є нашими пріоритетами", - написав Зеленський.

Агенція Reuters пише, що Росія та Україна активізували удари по енергетичній інфраструктурі одна одної, щоб "порушити лінії постачання та матеріально-технічного забезпечення, а також деморалізувати опонента", та наводить приклад "великих інцидентів на російських нафтових об’єктах за останній місяць".

Зокрема, 18 січня дрони атакували нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі, тоді міністерство оборони РФ повідомило, що засоби ППО перехопили один безпілотник над територіями Ленінградської та Московської областей. Україна заявила, що вразила цілі в Санкт-Петербурзі за допомогою безпілотника власного виробництва.

До цього Голос Америки повідомляв про удари безпілотників по нафтобазі у російських Клинцях у Брянській області неподалік кордону з Україною 19-го січня. На думку агентства AP, цей удар був спробою України "знервувати росіян і підірвати твердження президента Владіміра Путіна про те, що життя в Росії йде у звичайному режимі перед президентськими виборами 17-го березня". Того ж дня пожежа охопила Рязанський нафтопереробний завод, третій за величиною в Росії.

Також російська енергетична компанія "Новатек" повідомила 21 січня, що була змушена призупинити деякі операції на величезному терміналі експорту палива в Балтійському морі через пожежу, повідомила агенція Reuters. За інформацією українських видань, на які посилається агенція, пожежа виникла внаслідок атаки українського безпілотника.

Також, за даними Reuters, нафтопереробний завод у місті Туапсе в Краснодарському краї зупинив свою роботу після атаки безпілотників 24 січня.

Удари по російському тилу, такі як атака на термінал експорту палива в Балтійському морі, змушують Росію переглянути, де розміщувати протиповітряну оборону. Також такі удари можуть свідчити про перехід від тактичного бою українськими силами на стратегічний рівень боротьби за умов перерваних ліній постачання озброєння. На цьому днями наголосив військовий експерт, генерал США у відставці Марк Гертлінг в ефірі каналу CNN, пояснюючи, як Україна змогла вразити цілі вглибині Росії, попри паузу у фінансуванні та постачанні озброєння з боку США.

"Коли ми передавали Україні системи протиповітряної оборони, вони не могли розташувати їх всюди. Тож у деяких містах були атаки (які не були знешкоджені ППО, – ред.). Зараз у Росії така ж проблема, тільки нині в України є дрони і ракети, які вони з великим успіхом можуть використовувати всередині Росії", – сказав Гертлінг.