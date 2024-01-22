Україна переносить бій у російський тил – аналітики про удари по російському терміналу

Удари по російському тилу, такі як атака на термінал експорту палива в Балтійському морі змушують Росію переглянути, де розміщувати протиповітряну оборону. Також подібні удари можуть свідчити про перехід від тактичного бою українськими силами на стратегічний рівень боротьби за умов перерваних ліній постачання озброєння.

На цьому наголошує військовий експерт генерал США у відставці Марк Гертлінг в ефірі каналу CNN, пояснюючи, як Україна змогла вразити цілі вглибині Росії, незважаючи на паузу у фінансуванні та постачанні озброєння з боку США.

“Коли ми передавали Україні системи протиповітряної оборони, вони не могли розташувати їх всюди. Тож у деяких містах були атаки [які не були знешкоджені ППО, – ГА]. Зараз у Росії така ж проблема, тільки нині в України є дрони і ракети які вони з великим успіхом можуть використовувати всередині Росії”, – говорить Гертлінг.

На думку Гертлінга, це змусить Росію переоцінити, де саме вони хочуть розташувати їхні системи ППО. “Вражає як зараз Україна переносить бій у тил [Росії]”, – додає військовий експерт.

У зв’язку із атаками на російський термінал палива питання російської ППО коментує також американський Інститут дослідження війни (відомий як ISW за своєю англійською абревіатурою). На думку експертів ISW, російська протиповітряна оборона Ленінградської області слабка та, скоріше за все, не розгорнута для захисту від ударів з півдня.

Вражає, як зараз Україна переносить бій у тил Росії

“Українські удари в Ленінградській області можуть спонукати російські сили перемістити системи протиповітряної оборони ближнього радіуса дії вздовж очікуваних маршрутів польотів українських безпілотників для захисту потенційних цілей, які мають стратегічну цінність”, — йдеться в аналізі ISW.

На думку експертів ISW, російські системи протиповітряної оборони в Ленінградській області, швидше за все, спрямовані на захист від гіпотетичних ударів НАТО з північного заходу і заходу. В ISW зауважують, що російські системи ППО малої дальності такі “Панцир” не можуть гарантувати захист від всіх загроз без перекидання додаткових систем ППО на цю ділянку. В той же час, продовження українських ударів в глибокому тилу Росії, йдеться у звіті Інституту дослідження війни, може посилити тиск на російську протиповітряну оборону в цілому.

“Ми бачимо зараз хороші влучання по оперативних цілях ударами з великої відстані. Думаю що українські генерали зараз кажуть: “Дивіться, ми не можемо прямо зараз вести тактичний бій, тому що наші лінії постачання порушені, отже ми маємо перевести боротьбу на оперативний і стратегічний рівень”, – оцінює атаки в російському тилу Марк Гертлінг.

На думку українських експертів, атаки на російські нафтові обʼєкти мають на меті завдати шкоди російським військовим потужностям націлившись на об’єкти, які постачають паливо для танків, винищувачів та іншої важливої військової техніки. “Удари по нафтобазах і нафтосховищах порушують логістичні маршрути та сповільнюють бойові дії. Зрив цих поставок, які потрібні наче кров для людського тіла, є частиною ширшої стратегії протидії Росії на полі бою”, – коментує експертка з енергетичної безпеки українського аналітичного центру DiXi Group Олена Лапенко.

Російська енергетична компанія “Новатек” повідомила в неділю, 21 січня, що була змушена призупинити деякі операції на величезному терміналі експорту палива в Балтійському морі через пожежу, повідомляє агентство Reuters. Пожежа, за інформацією українських ЗМІ, на які посилається агентство, виникла в результаті атаки українського безпілотника.

“Новатек”, який є найбільшим виробником зрідженого природного газу в Росії, повідомив у заяві, що призупинив деякі операції після пожежі, яка стала результатом “зовнішнього впливу”. “Технологічний процес на “Новатек-Усть-Луга” зупинено, для ліквідації наслідків створено оперативний штаб. Оцінку збитків буде проведено пізніше”, - повідомили в компанії.

До цього Голос Америки повідомляв про удари безпілотників по нафтобазі у російських Клинцях у Брянській області неподалік кордону з Україною 19-го січня. На думку агентства AP, цей удар був спробою України “знервувати росіян і підірвати твердження президента Володимира Путіна про те, що життя в Росії йде у звичайному режимі перед президентськими виборами 17-го березня”. Останнім часом Україна значно активізувала такі зусилля.

Дивіться також: "Готуємось до конфлікту з Росією, якщо вони нападуть". НАТО проводить найбільші навчання з часу Холодної війни