Удари по нафтовій інфраструктурі Росії – це частина “партизанської тактики” України: західні ЗМІ

Після удару українських безпілотників по нафтобазі у російських Клинцях у Брянській області неподалік кордону з Україною 19-го січня, кілька американських ЗМІ прокоментували значення цієї події, а також інших нещодавніх атак українських дронів по інфраструктурі всередині Росії.

На думку агентства AP, цей удар є найостаннішою спробою України “знервувати росіян і підірвати твердження президента Володимира Путіна про те, що життя в Росії йде у звичайному режимі перед президентськими виборами 17-го березня”. Останнім часом Україна значно активізувала такі зусилля.

Американське видання The New York Times зауважило, що атака на Клинці, а також інші подібні напади на російські нафтові об’єкти останнім часом, свідчать про дедалі більше прагнення України завдавати ударів по російській критичній інфраструктурі безпосередньо в Росії, далеко від лінії фронту, яка здебільшого перебуває у “глухому куті”.

Як зазначає видання з посиланням на військових експертів, напад на Клинці є четвертим ударом по російських нафтових об’єктах за останні 3 тижні, й має за мету зашкодити воєнним спроможностям Росії, перериваючи постачання палива для танків, винищувачів тощо.

На додаток, такі напади прагнуть позбавити Росію потоку прибутків від продажу викопного палива, які вона використовує для фінансування війни.

Водночас видання визнає, що такі удари навряд чи матимуть “суттєвий вплив на загальний стан бойових дій”. Однак, цей спосіб боротьби є важливими для України, яка шукає варіантів заподіювати шкоду противнику далеко від українських територій.

“Не маючи достатньої кількості зброї та військ, щоб відновити ініціативу на [фронті], Київ все частіше вдається до партизанської тактики, щоб перешкодити російським операціям, включаючи диверсійну діяльність на залізничній інфраструктурі та складах боєприпасів”, - підсумовує The New York Times.

Росія здійснювала масовані атаки на українську енергетичну інфраструктуру минулої зими, натомість Україна також намагалася завдати шкоди російській нафто-газовій інфраструктурі протягом війни, хоч й у набагато менших масштабах. Водночас недавнє посилення українських нападів може свідчити про те, що Україна почала вбачати в енергетичній інфраструктурі критичну мету.

“Нехай починають. Вони також отримають відповідь”, — заявив у вересні журналу The Economist голова Головного управління розвідки України Кирило Буданов.