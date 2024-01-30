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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Столтенберг переконує Конгрес продовжити підтримку України

Брифінг. Столтенберг переконує Конгрес продовжити підтримку України
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Брифінг. Столтенберг переконує Конгрес продовжити підтримку України

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Брифінг Голосу Америки. Білий Дім обмірковує варіанти відповіді на атаку на американських військових в Йорданії. Генсек НАТО Єнс Столтенберг - у Вашингтоні - із місією переконати скептиків на Капітолійському Пагорбі продовжити підтримку Києва. Україна покращила свій показник в Індексі сприйняття корупції від Transparency International, але досі суттєво відстає від середньоєвропейського рівня. Про що це свідчить - інтерв'ю із Андрієм Боровиком. Говоримо про це та більше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю.

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