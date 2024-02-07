Республіканці в Сенаті провалили процедурне голосування щодо законопроєкту, який містив охорону кордону і допомогу Україні

Республіканці в Сенаті провалили процедурне голосування за законопроєкт, який базувався на двопартійній угоді та містив заходи для посилення безпеки кордону США із Мексикою, допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.



Республіканці, включно з їхнім лідером у Сенаті Мітчем Макконнеллом, не дозволили пакету досягти порогу в 60 голосів, щоб дозволило його подальший розгляд.



Як і очікувалося, республіканці в Сенаті заблокували цей пакет через опозицію до нього з боку колишнього президента і нинішнього основного претендента на президентське крісло Дональда Трампа та верхівки республіканців у Палаті представників, включаючи спікера Майка Джонсона.



Після цього лідер більшості в Сенаті демократ Чак Шумер оголосив процедурне голосування щодо окремого пакету екстреної допомоги для Ізраїлю, України та Тайваню – без положень про кордон.



Пакет на 118 мільярдів доларів, винесений і не підтриманий раніше, поєднував зміни в імміграційному законодавстві та іноземну військову допомогу. Його обговорення тривало близько чотирьох місяців, але коли переговори вже вийшли на фінішну пряму, частина республіканців, включно із колишнім президентом Дональдом Трампом, заявила, що вони не підтримують угоду, оскільки, на їхню думку, положення про кордон недостатньо жорсткі.



Якщо пакет із допомогою Україні, але без положень про кордон буде прийнятий, Сенату знадобляться кілька днів, щоб дійти до остаточного голосування.



Протягом останніх кількох тижнів адміністрація Байдена та лідер демократів у Сенаті Шумер закликають республіканців підтримати допомогу Україні, говорячи, що «історія засудить» тих, хто намагається заблокувати допомогу Україні.



«Чи протистоїть Сенат таким брутальним головорізам, як Володимир Путін, і запевнить наших друзів за кордоном, що Америка ніколи не покине їх у скрутну годину?» – запитав Шумер, відкриваючи сенат.



Проти допомоги Україні у будь-якому пакеті виступає група жорстких консерваторів у Палаті представників і Сенаті, які критикують її як марнотратство та вимагають чіткої стратегії виходу з війни.

У повідомленні було використано інформацію AP, CNN, The Washington Post.