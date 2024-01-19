Розбіжності серед республіканців США: чому допомогу Україні назвали “політичною гранатою” і хто очікує на “чарівну паличку” від Байдена - WP

Лідери республіканців у Сенаті та Конгресі США озвучують різні погляди щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. А їхній однопартієць колишній президент США Дональд Трамп у мережі Truth Social закликає відмовитися від будь-якого компромісу щодо питань південного кордону США, котрі є головною перешкодою наразі погодження фінансування зокрема й для протидії російській війні.

У американських ЗМІ з огляду на це з'явилися публікації про розкол серед республіканців.

Так, Washington Post пише, що лідери республіканців у Сенаті та у Палаті представників по-різному сприймають пакет заходів безпеки, голосування за який очікують кілька країн-союзників США.

"Світ горить і потребує, щоб Конгрес діяв”

Лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконелл заявив, що пакет заходів безпеки на 110 мільярдів доларів наступного тижня надійде на розгляд Сенату, тому що “світ горить і потребує, щоб Конгрес діяв”.

Натомість спікер Палати представників Конгресу США республіканець Майк Джонсон, як повідомляв Голос Америки, критично оцінив перемовини в Сенаті й вимагає від проурядової Демократичної партії погодитись на умови щодо кордону, які є більш суворими, ніж ті готові сприйняти.

Демократи тим часом заявляють, що готові йти на поступки щодо питань кордону та мігрантів. Республіканські сенатори Джон Корнін і Джон Тун назвали це “найбільш значними поступками за десятиліття переважно безрезультатних переговорів” щодо “досі втаємниченої угоди про кордон”, пише WP.

Перекидання "політичної ручної гранати"

Якщо Сенат таки ухвалить рішення про додаткове фінансування, то далі він передасть його на розгляд Палати представників, як пише WP, “скинувши політичну ручну гранату на фракцію Республіканської партії Джонсона”.

“Жодне важливе законодавство про імміграцію та кордон не було прийнято за чотири десятиліття, тому здається, що воно зазнає невдачі і, отже, завдасть удару допомозі Україні”, – пише газета.

“Антиукраїнських республіканців” WP характеризує як “відносно нових членів Конгресу”, які “рефлекторно долучаються до експрезидента Дональда Трампа в його опозиції підтримці України”.

Крім того, видання нагадує: конгресвумен-республіканка Марджорі Тейлор-Грін оголосила, що домагатиметься звільнення з посади свого однопартійця Майка Джонсона, якщо він дозволить голосування за фінансування Україні. Джонсон, в нещодавньому коментарі CNN, вказав, що його не турбують погрози Тейлор-Грін.

"Марджорі Тейлор-Грін дуже засмучена нестачею нагляду за фінансуванням [України], як і невизначеністю щодо плану [війни] як і я", - сказав Джонсон CNN.

Водночас нагадує WP, Макконнелл дотримується позиції, що відповіді на ці питання визначені, стратегія США полягає в тому, щоб допомогти Україні не проливаючи кров американських військових, кінцева мета - перемогти росіян і стримати інші авторитарні режими від завойовницьких планів. Щодо підзвітності допомоги - потрібно спочатку перемогти, потім поповнити американські запаси, йдеться в статті WP.

В очікуванні “чарівної палички” Байдена для Зеленського

“Багато законодавців від Республіканської партії таємно підтримують погляди … щодо боротьби з російським президентом Володимиром Путіним, але їм не вистачає політичної сміливості натиснути зелену кнопку в Палаті представників і проголосувати «за» на підтримку фінансування боротьби з Росією”, – припускають у Washington Post.

Натомість пише газета, “вони приватно діють так, ніби просто хочуть, щоб Байден змахнув чарівною паличкою і допоміг Зеленському”. Однак, підсумовують автори, такої чарівної палички не існує.