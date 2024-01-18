Джонсон поставив Байдену "ультиматум" - ЗМІ реагують на зустріч щодо допомоги Україні в Білому домі

Після зустрічі з президентом США Джо Байденом лідери Конгресу висловили оптимізм щодо шансів схвалити додаткову допомогу Україні, однак позиція спікера Палати представників Майка Джонсона змусила оглядачів сумніватись в тому, що допомогу буде затверджено швидко.

Сенат розгляне пакет щодо фінансування допомоги Україні та посилення безпеки на кордоні вже наступного тижня. Такими очікуваннями поділився з пресою лідер республіканців в Сенаті Мітч Макконнелл в середу після зустрічі з Байденом.

Демократи контролюють більшість в Сенаті, й лідер більшості Чак Шумер поділився оптимізмом щодо шансів затвердити допомогу Україні: "Вперше я відчуваю оптимізм. Вперше я гадаю, що шанси досягнути цього в Сенаті перевищують ризик цього не зробити".

Все ж Макконнелл висловив невпевненість щодо долі пакета в Палаті представників, де більшість за республіканцями, і яка також має затвердити домовленість.

Цей ультиматум Джонсона змушує ще більше сумніватись в шансах Конгресу схвалити запит Байдена на десятки мільярдів надзвичайної безпекової допомоги Україні в боротьбі проти Росії

Спікер Палати Майк Джонсон, як пишуть Washington Post та The New York Times, критично оцінює перемовини в Сенаті й вимагає від проурядової Демократичної партії погодитись на умови щодо кордону, які є більш суворими, ніж ті готові сприйняти.

"Цей ультиматум Джонсона змушує ще більше сумніватись в шансах Конгресу схвалити запит Байдена на десятки мільярдів надзвичайної безпекової допомоги Україні в боротьбі проти Росії", - йдеться в статті NYT.

"Ми розуміємо, що є занепокоєння щодо безпеки та суверенітету України, але американський народ має те саме занепокоєння щодо нашого внутрішнього суверенітету та нашої безпеки", – сказав Джонсон журналістам після того, як він у супроводі колег вийшов з Білого дому.

Він додав: "Ми повинні наполягати, повинні наполягати, що кордон є нашим найбільшим пріоритетом".

На зустрічі Байден закликав Конгрес затвердити пакет допомоги Україні, щоб "забезпечити Україну необхідними ресурсами, включаючи протиповітряну оборону та артилерійські спроможності для захисту від жорстокого російського вторгнення", йдеться в повідомленні Білого дому.

Президент вказав на стратегічні наслідки бездіяльності для України, Сполучених Штатів та світу, заявили в Білому домі.

Республіканці вимагають чіткості від Байдена щодо політики в Україні та більшої підзвітності допомоги

Навіть якщо буде віднайдено компроміс щодо питань імміграційної політики, Джонсон вказує на те, що перед затвердженням допомоги Україні Білий дім має відповісти на питання щодо стратегії, кінцевого плану політики США в Україні та підзвітності "коштовних грошей американського народу". Про це Джонсон заявив в коментарі CNN після зустрічі в Білому домі.

Відповідаючи на питання ведучої CNN Кетлін Коллінз про те, чи буде зрештою прийняте фінансування для України, Джонсон відповів: "Побачимо. Я розумію важливість і чітко про це заявляю: я розумію важливість фінансування для України. Я розумію загрозу, яку Путін становить для світового порядку, те, що він може зробити, якщо його не зупинити. Але ми маємо добре слідкувати за грошима платників податків, і я вважаю, що статус кво тут неприйнятний. Гадаю, що це розуміє все більше американців. Ми маємо дуже серйозно ставитись до цих питань".

Коментар Джонсона про "статус кво" різко розкритикував військовий експерт генерал США у відставці Марк Гертлінг. Він написав у мережі Х, що вважає "безглуздим" використання терміну "статус кво", "коли йдеться про життя українців у відчайдушній і мінливій боротьбі за суверенітет і свободу".

В уряді США неодноразово заявляли, що вживають заходів, щоб забезпечити підзвітність допомоги наданої Україні, і що свідчень неналежного використання американської зброї не виявлено.

Про відсутність доказів незаконного розповсюдження передового озброєння, яке США надають Україні, заявив пресі 11 січня речник Міноборони США Пет Райдер.

"Ми бачимо певні випадки, коли Росія продовжує поширювати дезінформацію про протилежне, але річ у тому, що ми спостерігаємо, як українці використовують ці спроможності на полі бою ефективно з усіх очевидних причин, і що Росія продовжує становити значну загрозу для суверенітету України", – сказав Райдер.

Він наголосив, що для перевірки наданого Києву озброєння вживається низка заходів не лише на території України, зокрема використовуються портативні сканери обладнання, перевіряється звітність країн-партнерів та описи товарів, які прямують до України.