"Проміжний вердикт" для Байдена? Медіа про значення місцевих виборів у США

7 листопада виборці в США обирають губернаторів Кентуккі та Міссісіпі, а також законодавців місцевої влади в Нью-Джерсі та Вірджинії, а також визначають чи має конституція штату Огайо захищати права на аборти.

Результати голосування можуть стати важливим сигналом на шляху до президентських виборів 2024 року, пишуть оглядачі. У медіа сьогоднішнє голосування часто називають "раннім референдумом" чи "проміжним вердиктом" для адміністрації президента США Джо Байдена.

“Хтось каже: це не має значення, бо інша справа – вибори на національному рівні. Але виборці не роблять таких відмінностей. Національні на рівні штатів, чи локальні вибори на рівні штатів. Виборці вимірюють одну сторону проти іншої”, – говорить директор Центру політики Університету Вірджинії у Шарлоттсвіллі Ларрі Сабато у коментарі виданню The Guardian.

Вибори у Вірджинії та Нью-Джерсі

У Вірджинії визначатиметься доля всіх 40 місць в місцевому Сенаті та 100 місць в Палаті представників. Представники Демократичної партії намагаються втримати їхню більшість у Сенаті та отримати більшість у Палаті представників, де дотепер контроль був за Республіканською партією – 52 проти 48.

Хтось каже – це не має значення, бо інша справа – вибори на національному рівні. Але виборці не роблять таких відмінностей. Виборці вимірюють одну сторону проти іншої

Демократи часто називають Вірджинію останнім штатом на півдні, де немає заборони на аборти. Саме питання абортів стало ключовим під час виборчих перегонів у штаті. Губернатор Вірджинії республіканець Гленн Янгкін наголошував, що підтримує заборону абортів після 15-го тижня. Подібне рішення можливе, якщо республіканці візьмуть під контроль законодавчу владу у штаті.

Президент США Джо Байден та віцепрезидентка США Камала Гарріс висловили свою підтримку 23 кандидатам-демократам в Сенат та Палату представників Вірджинії.

В Нью-Джерсі сьогоднішні вибори також вирішують долю місцевих Сенату та Палати представників. В обидвох палатах місцевої законодавчої влади більшість зі значним відривом складають представники Демократичної партії. Ключові питання, на яких зосереджуються кандидати-республіканці – економіка, батьківські права та шкільна освіта.

Губернаторські перегони Кентуккі та Міссісіпі

В Кентуккі чинний губернатор від Демократичної партії Енді Бешир балотується на другий термін. Йому протистоїть генеральний прокурор штату від Республіканської партії Деніел Кемерон. Беширу вдалось перемогти на попередніх губернаторських перегонах у 2019 році тодішнього губернатора Республіканської партії Метта Бевіна, але відрив між кандидатами тоді складав менш ніж половину відсотка.

Команда Кемерона намагається використати підтримку колишнього президента США Дональда Трампа, який у 2020 році переміг Байдена у цьому штаті. Водночас Бешир має високий рівень підтримки серед населення – завдяки його економічній політиці та боротьбі зі стихійними лихами у штаті.

В Міссісіпі чинний губернатор від Республіканської партії Тейт Рівз балотується на другий термін. Його супротивник – демократ Брендон Преслі, колишній мер маленького містечка. Перед виборами Рівз лідирував в опитуваннях. Трамп заявив про підтримку Рівза і записав відео для його передвиборчої кампанії.

Преслі критикував Рівза щодо охорони здоров'я, зокрема щодо закриття лікарень і медичних центрів у сільській місцевості. Преслі пообіцяв розширити Medicaid, якщо його оберуть губернатором, чого Рівзу не вдалося зробити.

Огайо та права на аборти

Під час голосування в Огайо виборці відповідатимуть на питання про підтримку закріплення права на аборти в конституції штату. Цей крок може поставити під сумнів обмеження у шість тижнів, введене губернатором-республіканцем Майком ДеВайн. Дія цього обмеження була призупинена до розгляду Верховним судом штату.

Окрім питання про права на аборти, виборці в Огайо голосуватимуть щодо питання про легалізацію марихуани для рекреаційного використання. Якщо легалізацію буде підтримано, у штаті розширять використання марихуани, яка нині доступна легально тільки для медичних цілей.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Голос Америки, за рік до виборів президента США Джо Байден у рейтингах підтримки відстає від лідера Республіканської партії Дональда Трампа у п’яти із шести найважливіших штатів, голосування в яких суттєво впливає на результат виборів. Як свідчить опитування New York Times та Siena College, американці висловлюють сумніви щодо віку президента Байдена та невдоволені тим, як він управляє економікою.

За опитуванням, Трамп лідирує у штатах Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада та Пенсильванія. Джо Байден відстає тут на 3%-10% від рейтингу експрезидента США. Джо Байдена найбільше підтримують у штаті Вісконсин, тут Трамп від нього відстає на 2%. У 2020 році в усіх шести ключових штатах, які можуть визначити долю виборів, Джо Байден переміг Дональда Трампа.

Дивіться також: Дональд Трамп відмовився відвідати Україну на запрошення Зеленського