За рейтингом популярності Дональд Трамп випереджає Джо Байдена у 5-ти із шести найважливіших штатів

За рік до виборів президента США Джо Байден у рейтингах підтримки відстає від лідера Республіканської партії Дональда Трампа у п’яти із шести найважливіших штатів, голосування в яких суттєво впливає на результат виборів.

Як свідчить опитування New York Times та Siena College, американці висловлюють сумніви щодо віку президента Байдена та невдоволені тим, як він управляє економікою.

За опитуванням, Трамп лідирує у штатах Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада та Пенсильванія. Джо Байден відстає тут на 3%-10% від рейтингу експрезидента США.

Джо Байдена найбільше підтримують у штаті Вісконсин, тут Трамп від нього відстає на 2%.

У 2020 році в усіх шести важливих штатах Джо Байден переміг Дональда Трампа.

Як пише один з організаторів опитування, видання NYT, “Байден і Трамп обоє дуже непопулярні. Але виборці, переважна більшість яких вважають, що нація на хибному шляху, виливають своє розчарування на президента”.

У вересні цього року у дебатах серед претендентів на номінацію від Республіканської партії на пост президента США взяли участь семеро кандидатів:

- губернатор Флориди Рон Десантіс;

- колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі;

- сенатор від Південної Кароліни Тім Скотт;

- підприємець Вівек Рамасвамі;

- колишній віцепрезидент Майк Пенс;

- колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті;

- губернатор Північної Дакоти Даґ Берґум.

Дональд Трамп також пройшов кваліфікацію, але до дебатів не приєднався.

Голос Америки аналізував їхню позицію щодо України.

Наприкінці жовтня Майк Пенс зняв свою кандидатуру.

Про бажання балотуватися на президента від Демократичної партії заявили такі кандидати:

- чинний президент Джо Байден;

- конгресмен від Міннесоти Дін Філліпс;

- авторка книжок та “духовна наставниця” Маріанн Вільямсон;

- політичний коментатор Дженк Юґр.

Вибори президента США відбудуться через рік - 5 листопада 2024 року.