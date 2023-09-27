Другі дебати республіканців на президентську номінацію від партії. Чого очікувати Україні?

Сім політиків візьмуть участь у других дебатах претендентів-республіканців, які прагнуть стати єдиним кандидатом від партії. В дебатах 27 вересня візьмуть участь губернатор Флориди Рон Десантіс, колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі, сенатор від Південної Кароліни Тім Скотт, підприємець Вівек Рамасвамі, колишній віцепрезидент Майк Пенс, колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті та губернатор Північної Дакоти Даґ Берґум.

Вони змогли виконати усі вимоги, висунуті Республіканською національною конвенцією для претендентів, які хочуть брати участь у дебатах. Інший претендент, Аса Гатчінсон, який з’явився на дебатах у серпні, не зміг виконати умови для участі цього разу і не буде присутній на дебатах.

Також у дебатах не братиме участь колишній президент США Дональд Трамп, який, згідно з опитуваннями, є лідером серед республіканців на здобуття партійної номінації на кандидатуру у президенти. Трамп випереджає інших щонайменше на 40% у боротьбі за номінацію відповідно до опитувань громадської думки, проведених днями медійними організаціями NBC News та The Washington Post/ABC News, зазначає мережа CNN.

Таким чином, вказує CNN, дебати 27 вересня, які Трамп вже охрестив “дурними” та подібними на “співбесіду на роботу”, стануть змаганням за друге місце після Трампа і дадуть можливість остаточному переможцю виступити певною альтернативою Трампу в межах республіканської партійної номінації.

Що стосується України й російської війни, усі кандидати висловили свою позицію, яку коротко наведено нижче, і яку вони очікувано продовжать відстоювати протягом дебатів 27 вересня.

Кріс Крісті, колишній губернатор штату Нью-Джерсі, раніше відвідав Україну та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Він вважає, що підтримка України є важливою для американського глобального лідерства, і схарактеризував війну з Росією як “проксі-війну” проти Китаю. Він звинувачує адміністрацію президента Байдена в наданні лише мінімальної підтримки та хоче збільшити військову допомогу Україні.

Рон Десантіс, губернатор Флориди, хоче зменшити участь США у війні в Україні, яку він назвав “територіальною суперечкою”, хоча згодом засудив російське вторгнення. Він вважає, що європейські союзники та союзники США по НАТО повинні взяти на себе ініціативу у відповідь на війну і схвалює припинення вогню.

Ніккі Гейлі, колишня губернаторка Південної Кароліни, вважає, що підтримка українського спротиву російському вторгненню відповідає національним інтересам США та стримує подальшу агресію з боку інших країн-суперників Америки, таких як Китай. Вона критикує адміністрацію Байдена за недостатню підтримку України та хоче прискорити шлях України до членства в НАТО.

Майк Пенс, колишній віцепрезидент США, свого часу відвідав Україну і зустрівся з Зеленським. Він звинуватив адміністрацію Байдена у занадто повільному наданні військової допомоги. Він вважає, що підтримка України Сполученими Штатами має вирішальне значення для збереження глобального лідерства Америки та стримування майбутніх спроб інших країн змінити міжнародні кордони силою. Він розкритикував Трампа за характеристику президента Росії Володимира Путіна як “генія”, але виключив відряджання американських військ до України або надання Україні членства в НАТО, поки триває війна.

Вівек Рамасвамі, підприємець, засуджує російське вторгнення, але виступає проти військової допомоги Україні оскільки це, на його думку, відволікає й відтягує ресурси від американських інтересів. Він підтримує передачу частини території України Росії та недопущення членства України в НАТО в обмін на мирну угоду та відновлення договору про ядерні стратегічні наступальні озброєння між США і Росією.

Тім Скотт, сенатор від Південної Кароліни, підтримує продовження військової допомоги Україні для захисту американських принципів і стримування Росії від нападів на союзників по НАТО. Він звинувачує адміністрацію Байдена в тому, що вона надає занадто мало допомоги та робить недостатньо, щоб пояснити американцям їхній національний інтерес у підтримці України.

Даґ Берґум, губернатор Північної Дакоти, раніше заявляв, що його мета — якомога швидше “закінчити цю війну”, а також, що зобов'язання США перед західною Європою є "значними", враховуючи, що Америка є членом НАТО, і в регіоні є багато американських союзників. Берґум також зауважив, що важливо підтримувати Україну в її боротьбі з Росією, однак, не можна виписувати Україні “необмежений чек”, тобто, необмежену підтримку.

Дональд Трамп, колишній президент США, вважає, що Україна не є життєво важливим інтересом США, і що Сполучені Штати витрачають занадто багато ресурсів на військову допомогу Україні. Він хвалився своїми хорошими стосунками з Путіним, якого назвав “генієм”, і стверджує, що міг би закінчити війну протягом 24 годин, змусивши Путіна і Зеленського сісти за стіл переговорів. Раніше Трамп припустив, що “російськомовні території” в Україні можуть бути передані Росії в рамках угоди.