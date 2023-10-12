Західні союзники оголосили нові пакети допомоги Україні за підсумками "Рамштайну"

Після зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", де вперше особисто участь взяв президент України Володимир Зеленський, а також після низки двосторонніх зустрічей із міністрами оборони країн НАТО, західні союзні країни продовжують оголошувати про нові пакети допомоги Києву.

Так Міністерство оборони США напередодні оголосило новий пакет безпекової допомоги Києву на 200 мільйонів доларів, що включає додаткові засоби протиповітряної оборони, протитанкову зброю, артилерійські снаряди та інше обладнання, яке потрібне українським військовим, "щоб допомогти Україні протистояти агресивній війні Росії, що триває".

У середу Велика Британія також повідомила про новий пакет підтримки силам оборони України на 100 мільйонів фунтів, що включає засоби ППО, безпілотники, обладнання для розмінування, а також засоби допомоги у створенні оборонних позицій для захисту критичної інфраструктури України.

А напередодні "Рамштайну" Німеччина оголосила "другий зимовий пакет" допомоги Україні на суму близько 1 мільярда євро, що включатиме систему ППО Patriot і дві системи "земля-повітря" IRIS-T, а також ще 10 основних бойових танків Leopard 1 A5, три зенітні установки Gepard, броньовані вантажівки та машини швидкої допомоги.

Чехія й Данія підтвердили, що спільно надаватимуть Україні нові та модернізовані танки, БМП, кулемети і гармати найближчими місяцями. Постачання здійснюватимуть чеські оборонні компанії на кошти з бюджету Данії.

Як повідомило Міністерство оборони Чехії, перша партія включатиме 15 модернізованих радянських танків Т-72ЕА, а також десятки бойових машин піхоти, 2500 ручних кулеметів, 7000 гвинтівок, 500 ручних кулеметів, 500 снайперських гвинтівок та обладнання для радіоелектронної боротьби та розвідки.

Раніше в межах тристороннього проєкту на кошти США та Нідерландів Чехія вже почала модернізувати Т-72 для України, половина з запланованих 90 одиниць вже поставлена. Чеське міноборони також повідомляє, що реалізуються й проєкти з постачання ЗРК MR-2 Viktor і систем пасивного спостереження.

Тим часом Міністерство оборони Іспанії підтвердило надання Україні шести пускових установок Hawk, про що оголошувалось раніше, і анонсувало постачання артилерійських боєприпасів калібру 155 і 105 мм.

Також у межах зустрічі контактної групи у відповідь на окремий запит із США з наступного місяця в Іспанії також навчатимуть українських операторів і супровідний персонал HAWK, пише Радіо Свобода.

Напередодні також Бельгія оголосила, що приєднується до коаліції країн, включно з Нідерландами, Данією та Норвегією, які надаватимуть Україні винищувачі F-16. Бельгія відправлятиме в Києву літаки і забезпечуватиме їхнє обслуговування із 2025 року.

Раніше Голос Америки повідомляв, що міністр оборони України Рустем Умєров після "Рамштайну" та двосторонніх зустрічей в Брюсселі з міжнародними партнерами сказав, що Київ має план забезпечення української армії на найближчі місяці й працює над програмами довготермінового зміцнення боєздатності та обороноздатності.

"Закликали наших партнерів допомагати Україні системами ППО, важким озброєнням та боєприпасами – це особливо важливо перед настанням зими, щоб захистити наші міста та інфраструктуру", - написав Умєров у Facebook.

Водночас партнери України в ці дні не дали позитивних відповідей на українські заклики щодо надання додаткової далекобійної зброї, про що окремо в Брюсселі згадував Зеленський, зокрема американських ATACMS чи німецьких Taurus. Британія та Франція ще влітку надали свої крилаті ракети Storm Shadow/SCALP.

У статті використано матеріали Reuters