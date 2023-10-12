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- Голос Америки
Західні союзники оголосили нові пакети допомоги Україні за підсумками "Рамштайну"
Після зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", де вперше особисто участь взяв президент України Володимир Зеленський, а також після низки двосторонніх зустрічей із міністрами оборони країн НАТО, західні союзні країни продовжують оголошувати про нові пакети допомоги Києву.
Так Міністерство оборони США напередодні оголосило новий пакет безпекової допомоги Києву на 200 мільйонів доларів, що включає додаткові засоби протиповітряної оборони, протитанкову зброю, артилерійські снаряди та інше обладнання, яке потрібне українським військовим, "щоб допомогти Україні протистояти агресивній війні Росії, що триває".
У середу Велика Британія також повідомила про новий пакет підтримки силам оборони України на 100 мільйонів фунтів, що включає засоби ППО, безпілотники, обладнання для розмінування, а також засоби допомоги у створенні оборонних позицій для захисту критичної інфраструктури України.
А напередодні "Рамштайну" Німеччина оголосила "другий зимовий пакет" допомоги Україні на суму близько 1 мільярда євро, що включатиме систему ППО Patriot і дві системи "земля-повітря" IRIS-T, а також ще 10 основних бойових танків Leopard 1 A5, три зенітні установки Gepard, броньовані вантажівки та машини швидкої допомоги.
Чехія й Данія підтвердили, що спільно надаватимуть Україні нові та модернізовані танки, БМП, кулемети і гармати найближчими місяцями. Постачання здійснюватимуть чеські оборонні компанії на кошти з бюджету Данії.
Як повідомило Міністерство оборони Чехії, перша партія включатиме 15 модернізованих радянських танків Т-72ЕА, а також десятки бойових машин піхоти, 2500 ручних кулеметів, 7000 гвинтівок, 500 ручних кулеметів, 500 снайперських гвинтівок та обладнання для радіоелектронної боротьби та розвідки.
Раніше в межах тристороннього проєкту на кошти США та Нідерландів Чехія вже почала модернізувати Т-72 для України, половина з запланованих 90 одиниць вже поставлена. Чеське міноборони також повідомляє, що реалізуються й проєкти з постачання ЗРК MR-2 Viktor і систем пасивного спостереження.
Тим часом Міністерство оборони Іспанії підтвердило надання Україні шести пускових установок Hawk, про що оголошувалось раніше, і анонсувало постачання артилерійських боєприпасів калібру 155 і 105 мм.
Також у межах зустрічі контактної групи у відповідь на окремий запит із США з наступного місяця в Іспанії також навчатимуть українських операторів і супровідний персонал HAWK, пише Радіо Свобода.
Напередодні також Бельгія оголосила, що приєднується до коаліції країн, включно з Нідерландами, Данією та Норвегією, які надаватимуть Україні винищувачі F-16. Бельгія відправлятиме в Києву літаки і забезпечуватиме їхнє обслуговування із 2025 року.
Раніше Голос Америки повідомляв, що міністр оборони України Рустем Умєров після "Рамштайну" та двосторонніх зустрічей в Брюсселі з міжнародними партнерами сказав, що Київ має план забезпечення української армії на найближчі місяці й працює над програмами довготермінового зміцнення боєздатності та обороноздатності.
"Закликали наших партнерів допомагати Україні системами ППО, важким озброєнням та боєприпасами – це особливо важливо перед настанням зими, щоб захистити наші міста та інфраструктуру", - написав Умєров у Facebook.
Водночас партнери України в ці дні не дали позитивних відповідей на українські заклики щодо надання додаткової далекобійної зброї, про що окремо в Брюсселі згадував Зеленський, зокрема американських ATACMS чи німецьких Taurus. Британія та Франція ще влітку надали свої крилаті ракети Storm Shadow/SCALP.
У статті використано матеріали Reuters
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В Румунії, країні НАТО, знову виявили уламки дрона, після ударів Росії по півдню України
БУХАРЕСТ, Румунія (AP) — У четвер влада Румунії виявила кратер від ймовірного падіння безпілотника, який міг вибухнути на її території поблизу кордону з Україною. Це посилило занепокоєння щодо можливого поширення війни Росії в Україні на країну-члена НАТО.
Кратер було виявлено перед світанком за три кілометри на захід від села Плауру, яке розташоване на іншому березі річки Дунай від українського порту Ізмаїл, після того, як Міністерство оборони Румунії заявило, що виявило низку безпілотників, які летіли в бік українських портів.
У міністерстві заявили, що дрон, ймовірно, вибухнув під час зіткнення, але поки невідомо, коли та звідки запустили дрон. Слідство триває.
«Огидні атаки Росії проти цивільної інфраструктури України знову мали серйозні наслідки на території Румунії», – написала міністр закордонних справ Румунії Лумініта Одобеску на X, платформі, раніше відомій як Twitter, додавши, що «нові докази удару були знайдені на території Румунії».
«Ми закликаємо Росію припинити ці воєнні злочини», – сказала вона.
Раніше румунська влада підтвердила наявність фрагментів безпілотників на своїй території та заявила, що частини нагадують частини безпілотників, які використовує російське військо.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у середу, що Альянс збільшив кількість літаків, які патрулюють небо Румунії після виявлення безпілотників, але додав, що немає доказів «навмисного нападу» на члена НАТО.
«Але будьте впевнені, у нас є можливості, різні види систем, щоб уважно стежити, а також допомагати захищати всіх членів НАТО, включаючи Румунію», — сказав він.
Президент Румунії Клаус Йоганніс назвав виявлення фрагментів безпілотника «абсолютно неприйнятним порушенням суверенного повітряного простору Румунії, союзника НАТО, з реальними ризиками для безпеки румунських громадян у цьому районі».
Інциденти цього місяця змусили деяких жителів, які живуть поблизу кордону, хвилюватися через те, що війна може перекинутися в їхню країну. Село Плауру минулого місяця спорудило бетонні укриття для жителів.
Крім того, у четвер губернатор Бєлгородської області Росії повідомив, що троє людей, у тому числі дитина, загинули та ще двоє отримали поранення протягом ночі після того, як уламки безпілотника впали на приватний будинок і підпалили його.
Безпілотник був збитий засобами протиповітряної оборони, але уламки «фактично знищили» два приватних будинки на околиці міста Бєлгорода, столиці області, і ще кілька пошкодили, заявив губернатор Бєлгорода В'ячеслав Гладков.
Бєлгородська область регулярно стає об’єктом обстрілів і атак безпілотників. Українські посадовці не беруть на себе відповідальність за напади на території Росії.
В Офісі президента Володимира Зеленського повідомили, що за останню добу щонайменше десять мирних жителів загинули та 18 людей отримали поранення, у тому числі внаслідок ракетного удару по південному місту Нікополь, який влучив у школу, четверо загинули та двоє отримали поранення.
Загалом у місті над Дніпром пошкоджено 50 будинків, об'єктів інфраструктури та ліній електропередач.
Військово-повітряні сили України заявили, що перехопили 28 із 33 безпілотників Shaheed, які Росія запустила протягом ночі по країні.
Голова адміністрації Одеської області Олег Кіпер, на території якої розташований Ізмаїл, заявив, що російські війська обстріляли інфраструктуру порту на Дунаї в регіоні, поранивши одну людину.
Останніми тижнями Росія постійно атакує дунайські порти України в рамках спроб Москви перешкодити можливостям України експортувати зерно на світові ринки.
На сході Донецької області тривають інтенсивні та безперервні бої поблизу міста Авдіївка, повідомив голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш. «Дуже напружена ситуація вже третю добу. Бої навколо міста не припиняються, не припиняються обстріли, як по позиціях, так і в самому місті», – сказав Барабаш в ефірі українського телебачення.
Президент Володимир Зеленський написав у Telegram, що збройні сили утримуються в місті.
Напередодні український лідер приєднався до зустрічі понад 50 лідерів оборонних відомств світу та особисто виступив із проханням надати більшу військову допомогу своїй країні перед обличчям російського наступу.
Чехія і Данія в четвер пообіцяли надіслати Україні більше західної зброї. Міністерство закордонних справ Чехії повідомило, що пакет, який буде надіслано найближчими місяцями, включатиме 50 бойових машин піхоти та бойових танків, 500 великокаліберних кулеметів, 280 самохідних гаубиць, 7000 одиниць протитанкової зброї, 60 мінометних систем.
У своєму звіті вашингтонський аналітичний центр Institute for the Study of War заявив, що російські наступальні дії під Авдіївкою тривають.
Кадри, зроблені у вівторок і середу, показали, як російські війська просуваються в районах на південний захід і північний захід від міста.
Аналітичний центр заявив, що такі «адаптації та успіхи на тактичному рівні» російських військ навряд чи принесуть більші оперативні та стратегічні переваги. «Авдіївка також, як відомо, є добре укріпленим і захищеним українським опорним пунктом, що, ймовірно, ускладнить здатність російських військ наблизитися або повністю захопити населений пункт», — йдеться в повідомленні.
Міністерство внутрішніх справ повідомило, що кількість загиблих у результаті ракетного обстрілу минулого тижня, який зруйнував кафе в селі Гроза на півночі Харківської області, зросла до 59 осіб після ідентифікації нових жертв.
Атака Грози є одним із найбільш смертоносних ударів російських військ в Україні з моменту вторгнення в лютому минулого року. Було виявлено багато розірваних на шматки тіл, і майже тиждень знадобився, щоб ідентифікувати тих, хто загинув, після того, як російська ракета «Іскандер» врізалася в кафе.
Ізраїль готується до сухопутної операції, але рішення ще не прийняте
- Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідує Ізраїль на знак підтримки.
- НАТО засуджує напади ХАМАС, висловлює солідарність з Ізраїлем.
- ООН повідомляє про 340 000 переміщених осіб у Газі.
- Ізраїль каже про 1200 вбитих під час рейду ХАМАС; Сектор Гази повідомляє про 1200 загиблих від ударів у відповідь.
У четвер Ізраїль заявив, що його війська готуються до наземної операції в смузі Гази, але рішення щодо початку такого наступу ще не прийняте.
Збройні сили Ізраїлю розмістили 300 000 резервістів біля кордону зі смугою Гази у відповідь на напад ХАМАС, у результаті якого в Ізраїлі загинули щонайменше 1200 осіб.
Кампанія ізраїльських авіаударів, яка почалася через кілька годин після суботнього вторгнення ХАМАС, згідно з повідомленнями, убила 1200 людей у Газі.
Організація Об'єднаних Націй заявила, що майже 340 000 людей були переміщені зі своїх домівок у Секторі Гази, причому понад дві третини з них знайшли притулок у школах ООН.
Гуманітарні організації висловили занепокоєння щодо поставок їжі, води, палива та медикаментів на тлі ізраїльської блокади Гази.
Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю в четвер для переговорів з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, президентом Ісааком Герцогом та іншими офіційними особами.
«Ми рішуче виступаємо проти тероризму, — сказав Блінкен журналістам. - Ми бачили майже невимовні дії, вчинені ХАМАС проти ізраїльських чоловіків, жінок і дітей. З кожним днем ми дізнаємося більше, і це просто розриває серце».
Блінкен також планує відвідати Йорданію, де як сказав посадовець США, він зустрінеться в п'ятницю з палестинським президентом Махмудом Аббасом і королем Йорданії Абдаллою II.
Також у п’ятницю Бразилія, яка головує в Раді Безпеки ООН, проведе засідання РБ ООН для обговорення конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС.
НАТО заявило, що міністри оборони, які зібралися в четвер у Брюсселі, засудили атаку ХАМАСу, висловили солідарність з Ізраїлем і закликали бойовиків негайно звільнити всіх заручників.
"Ізраїль не сам", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант в режимі відеоконференції поінформував міністрів оборони країн НАТО про конфлікт.
У Білому домі президент Джо Байден підтвердив підтримку Вашингтоном Ізраїлю та запевнив групу єврейських лідерів у середу, що його адміністрація «працює над усіма аспектами кризи із заручниками в Ізраїлі».
Згідно з повідомленнями, серед заручників можуть бути американці. Байден відмовився назвати конкретні зусилля з повернення заручників, сказавши: «Якби я вам сказав, я б не зміг повернути їх додому».
Нетаньягу створив військовий кабінет із колишнім головою оборони Бенні Ганцем, лідером центристської опозиційної Партії національної єдності, а також нинішнім міністром оборони Йоавом Галлантом, щоб вони могли зосередитися виключно на боротьбі з ХАМАСом.
Домовленість створює певний рівень єдності після років різких політичних розбіжностей.
Нетаньягу пообіцяв покласти край правлінню ХАМАС в Газі, густонаселеній смузі території вздовж Середземного моря, щоб бойовики більше не могли загрожувати Ізраїлю.
З Тель-Авіва Йоссі Йона, колишній член ізраїльського Кнесету, сказав Alhurra, арабськомовному супутниковому телеканалу уряду США: «Цілі (формування цього уряду) зрозумілі, але я можу сказати, що перша мета — продовжувати напади на ХАМАС та його прихильників у секторі Газа. Є також варіант, який полягає в тому, що Ізраїль може здійснити наземне вторгнення в Газу, щоб повністю знищити рух ХАМАС».
Байден сказав, що розмовляв з Нетаньягу раніше в середу, це була четверта розмова між двома лідерами за останні дні.
Під час телефонної розмови з Нетаньяху та президентом Ізраїлю Ісааком Герцогом Байден сказав, що вони запитали його: «Чому ви так глибоко переживаєте з цього приводу?»
«Справа не в регіоні, – сказав Байден. - Я щиро вірю, що якби не було Ізраїлю, жоден єврей у світі не був би в безпеці. Це єдина остаточна гарантія. Єдина остаточна гарантія».
Він додав: «Я думаю, що у нас є шанс покінчити з цим у спосіб, який ускладнить повторення».
Бойовики в Газі, за оцінками, утримують приблизно 150 заручників, яких вони захопили в Ізраїлі — солдатів, чоловіків, жінок, дітей і людей похилого віку. Їхня доля майже невідома, їхні родичі благали в телевізійних інтерв’ю про їх звільнення.
Тим часом у середу ХАМАС продовжив ракетний обстріл Ізраїлю, включно з потужним обстрілом південного міста Ашкелон, яке знаходиться на невеликій відстані на північ від кордону з Газою. Ізраїльська авіація продовжувала завдавати ударів по Газі.
У середу вдень на єдиній електростанції Гази закінчилося паливо, живлення відбувається за рахунок генераторів, які також працюють на дефіцитному паливі.
Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що закінчилися запаси в семи лікарнях. «Лікарі без кордонів» заявили, що в двох лікарнях, якими вона керує в Газі, закінчуються хірургічне обладнання, антибіотики, пальне та інші запаси.
«За три дні ми витратили тритижневі запаси екстреної допомоги, частково через те, що 50 пацієнтів прийшли одночасно», — сказав у середу Маттіас Каннес, керівник місії групи допомоги в Газі.
За його словами, у найбільшій лікарні країни Аль-Шіфа вистачає палива лише на три дні.
До написання статті долучилась кореспондент Голосу Америки в Білому домі Аніта Пауелл. Деякі відомості для цієї статті надійшли від Associated Press, Agence France-Presse та Reuters.
Міністр оборони України каже, що на зиму є план і «неочікувані» обіцянки партнерів
Міністр оборони України Рустем Умєров після зустрічей в Брюсселі з міжнародними партнерами сказав, що Київ має план забезпечення української армії на найближчі місяці і працює над програмами довготермінового зміцнення боєздатності та обороноздатності.
З того, що ми бачили з обіцянок, є багато такого, що ми навіть не очікували.Рустем Умєров
На зустрічах міжнародної Контактної групи підтримки оборони України в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 11 жовтня представники наголошували на приготуваннях до холодних місяців, упродовж яких Росія, окрім дій на фронті, непевне знову бомбардуватиме цивільні українські системи життєзабезпечення, зокрема енергетичну інфраструктуру, як це було минулої зими.
Тому окрім вже звичних заяв про збільшення постачання Україні артилерійських боєприпасів в Брюсселі багато говорили про посилення українських систем протиповітряної оборони.
Рустем Умєров за підсумками переговорів сказав журналістам: «Все, що потрібно нашим силам і силам оборони ми вже маємо».
«Зараз ми продовжуємо контрнаступ. Все, що від нас вимагають сили оборони, ми забезпечуємо, як летальне, так і не летальне. Наш план з партнерами був у тому, щоб ще раз пройти зимовий період - на три місяці розпланувати постачання. Тобто є обіцянки і є вже надане. Подивилися, що обіцяне ми отримали і що маємо на ці три місяці. З того, що ми бачили з обіцянок, є багато такого, що ми навіть не очікували», - повідомив український міністр оборони, але відмовився роз'яснювати, що саме неочікуване пообіцяли Україні.
З нагоди зустрічей у Брюсселі, в яких брав участь також український президент Володимир Зеленський, США, Німеччина, Британія та інші країни оголосили або підтвердили нові пакети військової та іншої допомоги.
Але партнери України в ці дні не дали позитивних відповідей на українські заклики щодо надання додаткової далекобійної зброї, про що окремо в Брюсселі згадував Зеленський.
«Сьогодні я не маю оголошень щодо ракет ATACMS», - сказав міністр оборони США Ллойд Остін 11 жовтня на тлі повідомлень американської преси, що Вашингтон схиляється до постачання таких ракет Україні.
Також німецький міністр оборони Борис Пісторіус в Брюсселі не згадував про німецькі крилаті ракети Taurus, яких просять українці, вказуючи, що Британія та Франція ще влітку надали свої крилаті ракети Storm Shadow/SCALP.
Натомість Ллойд Остін заявив, що «Сполучені Штати знову активізуються, щоб допомогти очолити коаліцію країн, які працюють з Україною для розбудови її військово-повітряних сил».
«Очолюючи цю коаліцію, Сполучені Штати тісно координуватимуться з Україною та іншими партнерами, зосереджуючись на розвитку можливостей України з літаками-винищувачами F-16. Я задоволений, що разом з нами в цій коаліції перед вестимуть Данія та Нідерланди», - сказав американський міністр оборони.
Українські пілоти та інші авіафахівці зараз навчаються в різних країнах, і передбачають, що літаки F-16 можуть стати на озброєння України ймовірно в першій половині наступного року.
На тлі ознак того, що Росія не збирається припиняти війну проти України, міжнародні партнери заявляють про зосередження на довготермінових програмах підтримки української обороноздатності.
Мова йде про спільні програми виробництва зброї та боєприпасів.
Естонія і Люксембург взялися очолювати групу країн, що зосередяться на зміцненні інформаційних технологій України і зокрема на захисті від кіберзагроз.
Литву назвали однією з держав, що зосередяться на розміновуванні.
Американські представники також говорять про колективну програму допомоги з розбудовою українського військово-морського флоту.
Голос з Індії. Епізод 4/7: Колодязь та Лоді Гарден. Відео
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