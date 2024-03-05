Держдеп: Є три причини стратегічної невдачі Росії

Є три причини, чому Росія зазнала стратегічної невдачі в Україні. Так вважає речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Відповідаючи на питання журналіста під час брифінгу у Вашингтоні, чи настав час для стратегічного діалогу з Росією, речник Держдепу заявив, що він не має нічого нового додати на цю тему, але звернув увагу на "стратегічні" промахи Москви.

"По-перше, ціна, яку українські військові сплатили своєю відданістю та хоробрістю, щоб відбити російську агресію. По-друге, міжнародна коаліція, яку Сполучені Штати зібрали для підтримки України та притягнення до відповідальності Росії. І по-третє, це прорахунки та власна бездушність Володимира Путіна до десятків тисяч російських солдатів, яких він передчасно відправив у могилу, розпочавши цю війну", - заявив Міллер.

Метью Міллер також відреагував на потоплення російського корабля "Сєрґєй Котов", зазначивши, що "українці можуть досягати перемог на полі бою", і що "у них є сюрпризи в запасі", на які у США чекають з нетерпінням.