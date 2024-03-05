"У них є сюрпризи в запасі". Держдеп про знищення ЗСУ російського корабля

Українці можуть досягати перемог на полі бою. Вони не раз це показували – заявив під час брифінгу у вівторок 5-го березня речник Державного департаменту Метью Міллер.

"Нещодавно у Чорному морі вони потопили черговий російський корабель. Тому я думаю у них є сюрпризи в запасі, чекаємо на них з нетерпінням", - додав Міллер.

У ніч проти 5-го березня, за повідомленням Головного управління розвідки України спецпідрозділом ГУР МО України “Group 13” був потоплений патрульний корабель ЧФ РФ «Сєрґєй Котов». Внаслідок удару морськими дронами “Magura V5” російський корабель зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.

Як повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода речник ГУР Андрій Юсов, цей корабель разом з раніше потопленим крейсером Москва брав участь в окупації острова Зміїний.

Своєю чергою мережа CNN, коментуючи “останню в серії морських поразок Чорноморського флоту Москви”, нагадує, що “Сергій Котов” був одним з найновіших кораблів флоту. Ймовірно, корабель був спущений на воду 21 січня 2021, згідно з повідомленнями російського державного інформаційного агентства ТАСС.