Білий дім відреагував на заклик Макрона не бути "боягузами": війська США не будуть воювати в Україні

Американські війська не будуть воювати всередині України. Найбільше, чого потребує Київ, - це ухвалення допомоги Конгресом США. На цьому у вівторок, 5 березня, наголосив радник Білого дому з питань комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі, коментуючи заклик президент Франції Еммануеля Макрона до союзників України не бути "боягузами."

Кірбі зазначив, що президент Макрон має повне право "говорити за себе та висловлювати свої погляди."

"Усе, що я можу зробити, це говорити від імені президента Байдена. Наш головнокомандувач і президент чітко дали зрозуміти, що ми були надзвичайно сильними в очолюванні міжнародних зусиль щодо підтримки України протягом останніх кількох років. Нам потрібна прямо зараз допомога Конгресу й ухвалення цього фінансування, щоб ми могли продовжувати це сильне лідерство та підтримувати коаліцію з понад 50 країн, яку США об’єднали задля підтримки України", - сказав Кірбі.

Він додав, що позиція США щодо американських військ в Україні була дуже чіткою від початку повномасштабної війни Росії.

"Американські війська не будуть воювати всередині України. І знаєте що? Президент Зеленський цього не просить. Він просто просить засоби та можливості. Він ніколи не просив іноземні війська воювати за свою країну. Він і його війська хочуть це зробити, але їм потрібні засоби, й це те, з чим ми повинні допомогти", - зазначив Кірбі.

При цьому він зазначив, що в Білому домі не бачать ознак розколу серед союзників. Високопосадовець Білого дому назвав міжнародну підтримку та єдність довкола України "величезною", а занепокоєння, за словами Кірбі, викликає лише затримка фінансування.

"Ми стурбовані тим, що затримка надходження додаткового фінансування з безпеки та допомоги від Сполучених Штатів матиме шкоду, насправді вже шкодить українським солдатам на полі бою. Це головне занепокоєння", - зазначив Кірбі.

Він наголосив, що рішення про пакет допомоги вже давно мало б бути ухвалене, і втрачено багато часу.

"Їхні оборонні позиції починають зміщуватися в неправильному напрямку, тому що росіяни продовжують просуватися на західному напрямку на Донбасі".

Як повідомляв Голос Америки, президент Франції Еммануель Макрон 5 березня закликав союзників України не бути "боягузами", зазначивши, що настав час посилити підтримку України у боротьбі з російським вторгненням.

Коментарі Макрона, які наводить агентство AFP, прозвучали як підтвердження заяв, які французький лідер зробив 26 лютого. Тоді він сказав, що не можна виключати відправлення військових в Україну у майбутньому, що викликало заперечення серед посадовців західних країн і НАТО.

"Ми, безумовно, наближаємося до моменту для Європи, коли потрібно не бути боягузами", - зазначив Макрон під час візиту до Чехії на тлі просування чеським урядом плану закупівлі зброї для України за межами Європи.

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