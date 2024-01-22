Пенні Пріцкер: Економічна допомога США Україні так само важлива, як і військова підтримка

Безпека та економіка України утворюють подвійну спіраль, міцно переплетену в зусиллях країни перемогти Путіна

Для того, щоб Україна змогла перемогти у війні з Росією, економічна підтримка США є так само важливою, як і військова допомога. Така американська економічна підтримка є інвестицією, а не благодійністю.

Про це у своїй статті для американського видання The Hill пише Пенні Пріцкер, спеціальна представниця з питань економічного відновлення України в Державному департаменті США, яка нещодавно вчергове відвідала Україну, а також побувала на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

На думку Пріцкер, наразі в Україні наступає переломний момент, й друзі та вороги США в усьому світі спостерігають, як Сполучені Штати відреагують і поводитимуться у цей момент. Від союзників і партнерів Америки лунають заклики підтвердити відданість США подальшій підтримці України.

Викладаючи свої аргументи для подальшої підтримки України, Пріцкер пояснює, як американська допомога одночасно сприяла модернізації власної оборонно-промислової бази США, створенню нових високооплачуваних робочих місць та підвищенню готовності американських військ, роблячи країну сильнішою та безпечнішою. Адже, нагадує Пріцкер, системи ППО Patriot виробляють в штаті Арканзас, артилерійські снаряди – у Пенсильванії, Техасі, Нью-Йорку та ще 9 штатах, а танки Abrams – в Огайо.

Що стосується економіки, вона є фундаментальною для підтримки військових зусиль України.

“Безпека та економіка України утворюють подвійну спіраль, міцно переплетену в зусиллях країни перемогти Путіна”, - пише Пріцкер.

Війна Путіна сприяла глобальній продовольчій інфляції, яка стимулює нові хвилі міграції. Ситуація лише погіршиться, якщо Путін зітре Україну як суверенну державу з карти світу

Вона нагадує про роль України у постачанні продовольства на світові ринки та спроби Росії позбавити Україну доступу на ці та інші міжнародні ринки, внаслідок чого люди в усьому світі, включно з пересічними американцями, відчувають підвищення цін на щоденні товари.

“Третина робочої сили України спеціалізується на тому, щоб нагодувати світ. Війна Путіна сприяла глобальній продовольчій інфляції, яка стимулює нові хвилі міграції. Ситуація лише погіршиться, якщо Путін зітре Україну як суверенну державу з карти світу”, - пояснює спеціальна представниця.

Відтак, Пріцкер окреслює чотири важливі результати надання американської економічної допомоги Україні.

“По-перше, наша економічна допомога допомагає українцям воювати, оскільки кожна копійка їхніх податкових надходжень йде їхнім військовим”, - пише вона і нагадує, що союзники та партнери Вашингтона разом надають Україні “вдвічі більше економічної допомоги, ніж США”. Так, у 2024 році ЄС планує підтримати Україну додатковою допомогою на 54 мільярди доларів. Економічна допомога підтримує не лише українських військових, а й 57 000 рятувальників і пожежників та 517 000 працівників медичної галузі.

Наша економічна допомога допомагає українцям воювати, оскільки кожна копійка їхніх податкових надходжень йде їхнім військовим

По-друге, економічна допомога США спонукає інші країни більше підтримувати Україну, в такий спосіб примножуючи ефект. Так, зауважує Пріцкер, запит на виділення Конгресом 11,8 мільярда доларів на допомогу Україні через програми Міжнародного валютного фонду сприятиме отриманню майже втричі більшої суми від інших донорів.

По-третє, на думку Пріцкер, економічна допомога США сприяє збільшенню віддачі від інвестицій в Україну, врешті-решт зменшуючи залежність від міжнародної підтримки.

“Подумайте про Чорне море. Якщо ми зможемо об’єднати інвестиції в інфраструктуру, оборону та приватний сектор, ми зможемо допомогти Україні збільшити експорт зерна та сталі до 8 мільйонів тонн на місяць, що може додати до державної скарбниці України до 5 мільярдів доларів на рік”, - пише вона.

Наостанок, американська підтримка допомагає відійти від пострадянського спадку корупції й наблизитися до західноорієнтованого конкурентного і вільного ринку.

В цьому контексті, нагадує Пріцкер, уряд США здійснює нагляд за витрачанням американських коштів, і представництва трьох урядових наглядових служб працюють в Україні, включно з Генеральними інспекторами Пентагону, Державним департаментом та Агентством США з міжнародного розвитку.

“Український уряд забезпечив відкритий доступ”, - зазначила вона, закликавши Захід діяти нагально, щоб надіслати сигнал “друзям і ворогам щодо американського лідерства, сили і рішучості у питанні перемоги України у цій війні та її майбутнього як вільної, незалежної, демократичної, економічно процвітаючої країни, інтегрованої в євроатлантичну спільноту”.