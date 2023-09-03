Ердоган збирається в Москву, щоб відновити зернову угоду, тоді як Росія знову атакує українські порти

Тут важливе рішення російського лідера.

Під час зустрічі віч-на-віч в понеділок, 4 вересня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорить з президентом Росії Володимиром Путіним відновлення Чорноморської зернової ініціативи, яка дозволить Україні експортувати своє збіжжя морським шляхом.

"Ми бачимо потужну підтримку з усього світу для реалізації зернового коридору", – заявив головний радник Ердогана із зовнішньої політики та безпеки Акіф Чагатай Кіліч в інтерв’ю телеканалу A Haber, якого цитує агентство Reuters.

Напередодні цієї зустрічі президент України Володимир Зеленський у неділю, 3 вересня, обговорив "функціонування" зернового морського коридору із президентом Франції Еммануелем Макроном. Так званий коридор створили для безпечної навігації суден зі збіжжям після того, як Москва вийшла з зернової угоди в липні. У телефонній розмові президенти Зеленський та Макрон, серед іншого, обговорили, як посилити безпеку в Одеській області.

В ніч на неділю, 3 вересня, Росія атакувала порти на Дунаї в Одеській області за допомогою 25 безпілотників Shahed-136/131, 22 з яких були збиті. Принаймні двоє людей постраждали внаслідок атаки.

Дунайський шлях став ключовим для експорту українського збіжжя після виходу Росії із зернової угоди цього літа. Росія неодноразово атакувала українські порти на Дунаї з того часу.

Туреччина та ООН виступили посередниками у підписанні зернової угоди у липні 2022 року. У липні 2023 року Росія односторонньо вийшла з цієї угоди з вимогами покращити умови для свого власного експорту зерна і добрив. Тепер Туреччина докладає активних зусиль, щоб її відновити.

Як повідомляв раніше Голос Америки, міністр закордонних справ Туреччини Гакан Фідан на нещодавній зустрічі з Сергієм Лавровим заявив, що відновлення зернової угоди має "критичне значення" для продовольчої безпеки у світі.

"Ми відіграємо провідну роль в цьому", - сказав Кіліч. – "Поточний статус (зернової угоди) обговорять на саміті в понеділок. Ми обережні, але сподіваємося досягти успіху, тому що це ситуація, яка впливає на весь світ".

Втім, на тлі міжнародних зусиль відновити повноцінний експорт українського збіжжя Чорним морем, Росія продовжує завдавати ударів по українській цивільній портовій інфраструктурі.

За повідомленнями Голосу Америки, раніше Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш на пресконференції 31 серпня заявив, що він надіслав листа міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову з "конкретними пропозиціями" задля створення умов для відновлення Чорноморської зернової угоди.

Водночас генсек ООН не пояснив детально, в чому полягали ці пропозиції. Втім один російський дипломат на умовах анонімності заявив агентству Reuters, що "в листі Гутерріша до Лаврова немає ніяких відкриттів", і що лист просто "підсумовує попередні ідеї ООН, які не пройшли".

Як одну з головних умов свого повернення до Чорноморської зернової угоди Росія називає підключення Россільгоспбанку до системи міжнародних платежів SWIFT, від якої його від’єднав Євросоюз у червні 2022 року через санкції.

Після виходу Росії з угоди, Україна запровадила "гуманітарний коридор" територіальними водами України, Румунії та Болгарії для експорту збіжжя, як раніше повідомляв Голос Америки. Станом на 26 серпня, два судна скористалися коридором, попри російські погрози застосовувати силу до кораблів, що виходять з українських портів.

На тлі цих подій Туреччина визнає складнощі навколо зернової угоди.

"Тут важливе рішення російського лідера. Я вважаю, що найважливішу роль у цьому питанні зіграє двостороння зустріч президентів Ердогана і Путіна", - цитує Reuters заяву турецького радника із зовнішньої політики та безпеки Кіліча.