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- Голос Америки
Генсек ООН надіслав Росії "конкретні пропозиції", щоб відновити дію Чорноморської зернової угоди
У нас не може бути Чорноморської ініціативи, яка йде від кризи до кризи, від призупинення до призупинення. Нам потрібно мати щось, що працює, і працює на благо всіх.Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш
Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш повідомив на пресконференції 31 серпня, що він надіслав листа міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову з "конкретними пропозиціями" задля створення умов для відновлення Чорноморської зернової угоди, яка дозволяла Україні експортувати своє збіжжя Чорним морем.
Як повідомляє агентство Reuters, у листі запропоновано "деякі конкретні рішення…, які дозволять більш ефективний доступ російського продовольства та добрив на світові ринки за адекватними цінами", - зазначив Ґутерріш, не уточнивши, які саме рішення він має на увазі.
Росія вийшла із зернової угоди в липні цього року, і вимагає покращити умови для її власного експорту зерна та добрив для того, щоб розглянути можливість відновлення угоди.
Хоча російське продовольство та добрива не зазнали санкцій Заходу, обмеження на платежі, логістику та страхування перешкоджають їх постачанню, заявляють у самій РФ.
Однією з головних вимог Москви є відновлення підключення Россільгоспбанку до системи міжнародних платежів SWIFT, від якої його від’єднав Євросоюз у червні 2022 року.
Водночас міністр закордонних справ Туреччина Гакан Фідан на зустрічі з Сергієм Лавровим заявив, що відновлення зернової угоди має "критичне значення" для продовольчої безпеки у світі.
"Ми підкреслили критичну роль її [угоди] для глобальної продовольчої безпеки та стабільності в Чорному морі", - цитує Фідана британське видання The Guardian, який додав, що Туреччина хоче розпочати "процес, зосереджений на розумінні та відповіді на вимоги Росії".
Туреччина разом зі США та ООН доклала зусиль свого часу, аби забезпечити досягнення угоди між Україною та Росією.
Однак Лавров залишився скептичним щодо того, що вимоги Росії будуть виконані, і що вона повернеться до угоди.
Інший російський дипломат на умовах анонімності заявив агентству Reuters, що "в листі Гутерріша до Лаврова немає ніяких відкриттів", і що лист просто "підсумовує попередні ідеї ООН, які не пройшли".
Своєю чергою, Антоніу Гутерріш зазначив, що "взяв до уваги російські запити", цитує його Reuters.
"Я вважаю, що ми представили пропозицію, яка могла б стати основою для відновлення [угоди], але відновлення, яке повинно бути стабільним. У нас не може бути Чорноморської ініціативи, яка йде від кризи до кризи, від призупинення до призупинення. Нам потрібно мати щось, що працює, і працює на благо всіх".
Раніше Голос Америки опублікував аналіз експертів про ставлення Китаю до зернової угоди. За їхнім аналізом, Пекін зацікавлений, щоб Україна продовжила експортувати зерно, і ймовірно приватно повідомив про це Кремлю.
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- Голос Америки
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Росія обманом могла отримати дані тисяч українських військових та їхніх сімей
Росія використовує шахрайські сайти для збору особистих даних тисяч українських військових та їхніх родичів. Про це Голосу Америки розповіли посадовці Міноборони США. На їхню думку, зібрану інформацію Росія може використати, зокрема, проти членів родин військових, які проживають на тимчасово окупованих територіях України.
Двоє посадовців Пентагону стверджують, що російські спецслужби створили щонайменше два фальшиві сайти, які видають себе за ресурси підтримки сімей полонених, зниклих безвісти або загиблих українських військових, і начебто допомагають з їхнім пошуком. З етичних міркувань Українська служба Голосу Америки не називатиме ці ресурси.
Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими в Україні Петро Яценко підтвердив Голосу Америки, що два згадані сайти обманом займаються збором інформації. Втім, ідеться про значно більше фальшивих ресурсів, які намагаються отримати персональні дані родичів військових, каже Яценко. За його словами, Росія використовує також Telegram-канали і групи у Facebook та Viber.
Таких ресурсів насправді — десятки. Вони експлуатують надзвичайно вразливий стан рідних та близьких військовослужбовців, які зникли безвісти чи потрапили до рук ворога.Петро Яценко, представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
“Таких ресурсів насправді — десятки. Є більш успішні, є менш успішні. Вони експлуатують надзвичайно вразливий стан рідних та близьких військовослужбовців, які зникли безвісти чи потрапили до рук ворога”, — розповів Голосу Америки Петро Яценко. “Вони також використовують те, що Росія не надає Україні інформацію про полонених. Рідні сподіваються, що їхня близька людина не загинула, а перебуває у полоні, і на пропозицію подібних ресурсів передають персональні дані”.
Посадовці Міноборони США вважають, що Росія створила такі ресурси незадовго після свого повномасштабного вторгнення в Україну. Наразі може ітись про тисячі зібраних записів, кажуть посадовці. На їхню думку, Росія використовує імена, номери телефонів та адреси українців, отримані через ці ресурси, щоб визначити, чи живе хтось із військових або членів їхніх родин на окупованих Росією територіях.
“Це досить тривожно, — коментує полковник ВПС США у відставці Седрік Лейтон, який понад 20 років пропрацював офіцером розвідки. — Але це також свідчить про можливості Росії збирати дані та її готовність використовувати ці вразливості”.
Петро Яценко додає, що російські спецслужби також використовують такі ресурси для виманювання інформації про українських військових, які потрапили у полон.
Це досить тривожно. Але це також свідчить про можливості Росії збирати дані та її готовність використовувати ці вразливості.Седрік Лейтон, полковник ВПС США у відставці
“Надаючи таку інформацію, люди можуть несвідомо погіршити становище своїх рідних, які перебувають у полоні, — каже Яценко. — Українські військові при допитах можуть частину інформації приховати, щоб не спровокувати побиття чи гірше ставлення, або захистити своїх побратимів. А родичі на прохання таких каналів можуть видати інформацію про те, де, з ким воював військовослужбовець і так далі”.
Він додає, що розголошення даних може безпосередньо позначитись на обмінах військовополоненими. “Ми завжди кажемо, що обміни люблять тишу. Передавання такої інформації надзвичайно шкідливе”, — каже Петро Яценко.
Застосування особистого тиску на людей є дуже типовою російською тактикою, яка використовується ще зі сталінських часів, розповідає Седрік Лейтон. “Вони її вдосконалили. Це, безумовно, виводить її на новий рівень”, — прокоментував він для Голосу Америки.
Водночас не всі фальшиві ресурси належать російським спецслужбам, каже Петро Яценко. За деякими з них стоять шахраї, які намагаються виманити гроші в людей у вразливому становищі.
“Вони обіцяють звʼязок, передачу посилок, займаються шантажем — що, мовляв, полоненого побʼють, якщо не надіслати гроші. У 99% за цим стоять ті, хто не має жодного стосунку до полонених і не має про них жодної інформації”, — каже представник Координаційного штабу.
Петро Яценко закликає родичів військових не передавати жодної інформації неперевіреним особам і довіряти лише офіційним ресурсам. Офіційним ресурсом він назвав Обʼєднаний центр СБУ з пошуку та звільнення полонених, а також Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Із громадською приймальнею штабу у Києві можна звʼязатись за номером 0 800 300 529. Також у штабу є представництва у чотирьох областях України: Харківській, Миколаївській, Вінницькій та Львівській. Звʼязатись за додатковою інформацію можна також Telegram та Facebook, а дізнатись більше деталей — на веб-сайті штабу.
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- Голос Америки
США посилюють оборону Тайваню
Адміністрація Байдена схвалила фінансування першої в історії передачі військового обладнання США Тайваню в рамках програми, яка зазвичай застосовується для суверенних держав, інформують ЗМІ з посиланням на повідомлення уряду США, надіслане до Конгресу у вівторок.
Обсяг пакету, який є частиною програми зовнішнього військового фінансування (FMF) Держдепартаменту, становить 80 мільйонів доларів і буде оплачений платниками податків США, зауважують американські журналісти.
«Відповідно до Закону про відносини з Тайванем і нашої давньої політики «одного Китаю», яка не змінилася, Сполучені Штати надають Тайваню оборонні вироби та послуги, необхідні для того, щоб він міг підтримувати достатній потенціал самооборони», – сказав речник Держдепартаменту у заяві, повідомляє АР.
Представник Держдепартаменту додав, що Сполучені Штати зацікавлені в мирі та стабільності в Тайванській протоці, що «має вирішальне значення для регіональної та глобальної безпеки та процвітання».
Ця допомога США Тайваню викликала гнівну реакцію Китаю, який вважає самоврядний острів своєю територією.
Міністерство закордонних справ Китаю в четвер висловило «рішуче невдоволення» і «рішучу опозицію» щодо продажу зброї, що за словами заяви, завдає шкоди «суверенітету та інтересам безпеки Китаю» і підриває «мир і стабільність у Тайванській протоці».
Пекін закликав США «припинити озброєння Тайваню» і не створювати напруженості у районі Тайванської протоки. Китай також пообіцяв заходи у відповідь.
У минулому США продавали зброю Тайваню в рамках окремої програми під назвою «Іноземні військові продажі» (FMS). Нинішня програма є ґрантовою допомогою, за яку Тайвань не платитиме США.
Наприкінці липня Сполучені Штати оголосили, що виділять пакет безпекової допомоги Тайваню з метою оборони від потенційного вторгнення Китаю.
Речник Міноборони США Мартін Майнерс заявив, що пакет допомоги Тайваню не вплине на військову допомогу США Україні.
За його словами, допомога Тайваню включає "можливості для самооборони, які Тайвань зможе використати, аби щоб посилити свою здатність до стримування зараз і в майбутньому".
Як раніше писав CNN, аналітики вважають, що Китай ретельно вивчає реакцію заходу на війну Росії проти України з метою зрозуміти можливу відповідь західних країн на потенційне вторгнення Пекіна на Тайвань. Китай вважає Тайвань своєю провінцією, формально відкидаючи незалежність острова.
В статті використано матеріали АР.
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