Генсек ООН надіслав Росії "конкретні пропозиції", щоб відновити дію Чорноморської зернової угоди

У нас не може бути Чорноморської ініціативи, яка йде від кризи до кризи, від призупинення до призупинення. Нам потрібно мати щось, що працює, і працює на благо всіх.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш повідомив на пресконференції 31 серпня, що він надіслав листа міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову з "конкретними пропозиціями" задля створення умов для відновлення Чорноморської зернової угоди, яка дозволяла Україні експортувати своє збіжжя Чорним морем.

Як повідомляє агентство Reuters, у листі запропоновано "деякі конкретні рішення…, які дозволять більш ефективний доступ російського продовольства та добрив на світові ринки за адекватними цінами", - зазначив Ґутерріш, не уточнивши, які саме рішення він має на увазі.

Росія вийшла із зернової угоди в липні цього року, і вимагає покращити умови для її власного експорту зерна та добрив для того, щоб розглянути можливість відновлення угоди.

Хоча російське продовольство та добрива не зазнали санкцій Заходу, обмеження на платежі, логістику та страхування перешкоджають їх постачанню, заявляють у самій РФ.

Однією з головних вимог Москви є відновлення підключення Россільгоспбанку до системи міжнародних платежів SWIFT, від якої його від’єднав Євросоюз у червні 2022 року.

Водночас міністр закордонних справ Туреччина Гакан Фідан на зустрічі з Сергієм Лавровим заявив, що відновлення зернової угоди має "критичне значення" для продовольчої безпеки у світі.

"Ми підкреслили критичну роль її [угоди] для глобальної продовольчої безпеки та стабільності в Чорному морі", - цитує Фідана британське видання The Guardian, який додав, що Туреччина хоче розпочати "процес, зосереджений на розумінні та відповіді на вимоги Росії".

Туреччина разом зі США та ООН доклала зусиль свого часу, аби забезпечити досягнення угоди між Україною та Росією.

Однак Лавров залишився скептичним щодо того, що вимоги Росії будуть виконані, і що вона повернеться до угоди.

Інший російський дипломат на умовах анонімності заявив агентству Reuters, що "в листі Гутерріша до Лаврова немає ніяких відкриттів", і що лист просто "підсумовує попередні ідеї ООН, які не пройшли".

Своєю чергою, Антоніу Гутерріш зазначив, що "взяв до уваги російські запити", цитує його Reuters.

"Я вважаю, що ми представили пропозицію, яка могла б стати основою для відновлення [угоди], але відновлення, яке повинно бути стабільним. У нас не може бути Чорноморської ініціативи, яка йде від кризи до кризи, від призупинення до призупинення. Нам потрібно мати щось, що працює, і працює на благо всіх".

Раніше Голос Америки опублікував аналіз експертів про ставлення Китаю до зернової угоди. За їхнім аналізом, Пекін зацікавлений, щоб Україна продовжила експортувати зерно, і ймовірно приватно повідомив про це Кремлю.