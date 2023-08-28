Актуально
Китай хоче, щоб Україна продовжила експортувати зерно і міг сказати про це Кремлю. Експерти - про ставлення Китаю до зернової угоди
Міжнародні експерти, які спостерігають за міжнародною політикою Китаю, заявляють, що Пекін незадоволений виходом Росії із Чорноморської зернової угоди, попри те, що українського зерна Пекін практично не купує. Економічна нестабільність та зростання світових цін, які сталися внаслідок блокування Росією поставок українського зерна - серед причин невдоволення у китайській столиці.
“Я не думаю, що Китай радий виходу Росії з угоди. Я думаю, що попри розвиток бойових дій між Росією та Україною, були сподівання, що зернова угода буде променем надії. Але тепер, коли Росія вийшла з цієї угоди, ми знову бачимо своєрідну турбулентність на продовольчих ринках. … Вихід Росії з зернової угоди - це удар по глобальній продовольчій безпеці”, - аналізує в інтерв’ю Голосу Америки головний аналітик Євразійської Групи США Елі Вайн.
За словами Вайна, Пекін зараз переживає чимало внутрішніх економічних негараздів. І глобальна продовольча нестабільність лише погіршує ситуацію.
“Якщо ви подивитеся на загальний стан економіки Китаю, на турбулентність у темпах зростання, труднощі, які Китай відчуває в секторі нерухомості, той факт, що Китай більше не публікує дані про безробіття серед молоді, якщо подивитись на невтішні дані про торгівлю з Китаю, то безумовно, Китай переживає значні економічні труднощі вдома. І на ці економічні труднощі накладаються збої на продовольчих ринках, спричинені виходом Росії з зернової угоди. Китай, звичайно, не в захваті від цього”, - розповідає експерт Євразійської Групи США.
При цьому Вайн переконаний, що “публічно Китай не засуджуватиме Росію, не критикуватиме її й не закликатиме Росію поводитись так або інакше”, оскільки Кремль за час війни “чітко дав зрозуміти, що готовий вживати заходів, які будуть суперечити перевагам Китаю, що Росія готова робити кроки, які навіть у Китаю викликають дискомфорт”.
“Але я не здивуюся, якщо приватно, оскільки ця війна затягується, якщо офіційні особи Китаю в приватному порядку повідомлять російських колег, що потрібно подумати про способи припинення цієї війни, про способи, можливо, провести якісь відновлені переговори, про шляхи стабілізації продовольчих ринків. І я думаю, що Росія це розуміє”, - аналізує Вайн.
Експерт звертає увагу, що Росія розуміє, наскільки далеко може зайти, щоб повністю не розірвати з ним відносини.
“Китай є головним економічним та дипломатичним партнером Росії. Тож якби Росія зробила кроки, які б змусили Китай фундаментально переглянути свої відносини з РФ, думаю, це було б для Росії великим ударом. Гадаю, Китай має важелі впливу на Росію, але він не може диктувати, що Росії робити”, - аналізує Елі Вайн.
Переваги і недоліки - куди схиляє вагу Китай
Для Китаю користь від співпраці з Росію переважає збитки, які Пекін відчуває від російської війни в Україні “особливо в той час, коли напруга між США та Китаєм досягла історичного максимуму”, вважає заступниця директора програми вивчення Китаю у Центрі Стімсона Памела Кеннеді.
“Дії Росії в Україні недостатні, щоб переважити терези Китаю в питанні їхнього підходу до російського вторгнення. Китай певною мірою хотів би висловити своє невдоволення Росією. Наприклад, Китай хоче побачити, щоб Росія дозволила продовжувати експорт зерна з України через Чорне море. Але нещодавні військово-морські навчання Китаю та Росії неподалік Аляски та навчання біля Японії в липні показують, що Китай не збирається повертатися спиною до Росії”, - коментує експертка.
Памела Кеннеді, як і інші експерти, переконана, що офіційний Пекін висловлює Росії своє невдоволення у приватному режимі, не публічно.
Китаю потрібне не українське зерно, а відновлення експорту
Професор Джорджтаунського університету Денніс Крейг Вайлдер звертає увагу, що Китай не потребує українського зерна, адже найбільшими експортерами зерна до Китаю є Австралія та США. Попри політичну напругу, каже експерт, економічно Китай та США активно співпрацюють.
“Іронія в американо-китайських відносинах полягає в тому, що зараз китайський імпорт сільськогосподарської продукції зі США становить понад 40 мільярдів доларів на рік. Тож Китай є досить надійним покупцем зерна та сільськогосподарських товарів зі США. Те, що продається з українських портів, їм фактично не потрібно. Отже, з точки зору власних інтересів, це не проблема для китайців”, - аналізує професор Вайлдер.
Невдоволення Китаю починається тоді, коли внаслідок блокування українського експорту, світові ціни на зерно суттєво зросли, зокрема ціни на американські чи австралійські зернові.
“Для них проблема в тому, що коли пропозиція зерна у світі падає, то ростуть ціни. Отже, ціна, яку їм доводиться платити за американське зерно, зростає. У цьому сенсі в їхніх інтересах, щоб зерно продовжувало йти з України та з українських портів. Але треба розуміти: це не тому, що Китаю потрібне конкретне зерно. Це просто тому, що світовий попит і пропозиція зроблять для Китаю імпорт зерна дорожчим”, - розповів в інтерв'ю Голосу Америки професор з вивчення Китаю у Джорджтаунському університеті Денніс Вайлдер.
Професор погоджується з іншими експертами, що Пекін ймовірно передає Росії своє невдоволення. “Хоча це не пріоритет для китайців, вони хочуть, щоб зерно продовжувало вивозитись з України”, - підсумував професор Вайлдер.
Всі новини дня
У Чикаго пройшов мегамарш "Україна – незламна нація". Відео
26 серпня у центрі Чикаго пройшов мегамарш "Україна – незламна нація". Понад 1000 людей зібралися, щоб показати підтримку України. Дивіться, як це було.
Ядерна залежність Заходу від Росії та як її подолати
24 серпня Канада запровадила додаткові санкції проти дочірніх компаній Росатому – головної російської державної компанії у ядерному секторі. Свій набір санкцій щодо низки осіб, пов’язаних з дочірніми компаніями Росатому США ввели у квітні. Водночас із цим, компанії на Заході й надалі продовжують зв’язки із російською атомною компанією, яка є однією з домінуючих у ланцюжку поставок ядерного палива.
Нині Росатом постачає близько половини світових потреб у збагаченому урані. В Україні з 15 енергоблоків, розміщених на чотирьох українських АЕС, два блоки — старого радянського зразка, пальне для яких виготовляє монопольно Росія.
У той час як країни Заходу відмовляються від поставок російського палива, позбутись ядерної залежності виявилось значно важче.
Частка російської атомної галузі на світовому ринку
Українська влада неодноразово закликала Захід запровадити санкції проти атомної галузі Росії, зокрема Росатому, причетному до окупації ЗАЕС. За даними української сторони, Росатом через компанії, які входять до його структури, закуповує технології в обхід санкцій, які потім використовуються російським ВПК. На зустрічах з лідерами Європи президент України закликав ЄС до більш твердої позиції.
“Україна не розуміє, чому досі не запроваджені санкції проти компанії "Росатом", чиї представники й далі окупують Запорізьку АЕС і наражають на ризик нашу загальну безпеку”, — заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з прем’єром Іспанії Педро Санчесом у липні.
Експерти вважають, що уповільнення із санкціями проти російської атомної галузі – в цифрах імпорту продукції Росатому країнами Європейського Союзу. 20% урану надходить в ЄС саме з Росії, і ще 23% – з Казахстану, де головний гравець на ринку атомної енергії – Росатом.
Росія зараз тримає великий шмат цього ядерного світового ринку.Мар'яна Буджерин
Навіть США, які цього року ввели санкції проти дочірніх компаній Росатому, менеджменту компаній та осіб пов’язаних із Росатомом, за 2022 рік купили в російського монополіста ядерне паливо на $1 млрд.
“Росія зараз тримає великий шмат цього ядерного світового ринку, як і уранової руди, десь близько 30%, так і послуги збагачення цього урану і виробництва низько збагаченого урану. Все це десь близько 40-45% світового ринку. Так сталося вже після розпаду Радянського Союзу з багатьох причин. Зокрема з тих, що це все було набагато дешевше собівартість цього в Росії, аніж в інших країнах, розвинутих країнах”, – говорить дослідниця атомної енергетики в Гарвардському університеті Мар'яна Буджерин.
Позбавлення залежності від російського атомного виробництва
Експерти відзначають: перезапуск виробництва – тривалий процес, який займає роки. Один з авторів політики санкцій за агресію проти України та колишній координатор політики санкцій Державного департаменту Деніел Фрід підкреслює – Захід не може гаяти час із цим.
Можна уникнути цієї залежності, але це займе час і не можна цей час гаяти. Тож треба вже розпочинатиДеніел Фрід
“Коли я займався розробкою санкцій для уряду США у 2014 році, я закликав кожну компанію, яка мала справи із Росією знайти спосіб диверсифікувати джерела, щоб у росіян не було важелів впливу, тому що як я і говорив – вони їх використають”, – говорить експерт Атлантичної Ради Деніел Фрід. На його думку, Захід запізнився із диверсифікацією джерел атомного палива. “Люди, які працюють у цій галузі говорили мені – можна уникнути цієї залежності, але це займе час і не можна цей час гаяти. Тож треба вже розпочинати”, – додає Деніел Фрід.
Такої ж думки про тривалість процесу перезапуску виробництва збагаченого урану та ядерного палива дотримується й професорка з університету Вірджинія Тек Соня Шмід. Західні країни можуть відносно легко змінити постачальника урану, значно важче – знайти альтернативні потужності для його збагачення.
“Збагачення урану – не щось, що можна почати робити за одну ніч. Цей процес займає час, вимагає інвестицій. Він дорогий. А за умов капіталістичного ринку завжди шукають, що хтось вже має організацію виробництва і може надати це”, – пояснює Соня Шмід.
Західні санкції проти Росатому, ЗАЕС та перспективи українського виробництва ядерного палива
Контроль Росатому над захопленою ЗАЕС, а також постійний ядерний шантаж Росії змінюють ставлення міжнародної спільноти до поставок ядерного палива із Росії. Міністр енергетики України Герман Галущенко неодноразово закликав посилити санкції проти Росатому.
Жодні розмови з росіянами не дають ефекту з точки зору того, що вони мають залишити Запорізьку станцію. Найочевидніша відповідь - це якнайшвидше запроваджувати санкції проти російської атомної енергетикиГерман Галущенко
“Абсолютно очевидно вже сьогодні, що жодні розмови з росіянами не дають ефекту з точки зору того, що вони мають залишити Запорізьку станцію. І ми бачимо, що всі можливі опції, які були використані, не дають результату. І сьогодні, напевно, найочевидніша відповідь — це якнайшвидше запроваджувати санкції проти російської атомної енергетики для того, щоб спонукати їх до початку перемовин про їхній вихід із Запорізької атомної станції”, – говорить міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю журналістці Голосу Америки Оксані Бедратенко.
Президент українського “Енергоатому” вважає, що за три роки Україна може почати виробництво власного ядерного палива. За словами ж Галущенка, це можливо завдяки проєкту, який Україна втілює з американською компанією Westinghouse.
“Стосовно світу безумовно є досі монополія певної категорії пального зокрема ми коли ми говоримо про пальне для реакторів типу ВВР 440, але ми так само працюємо спільно з Westinghouse. Я впевнений в дуже найближчий перспективі ми спільного американською стороною будемо виробляти пальне для такої категорії блоків і відповідно це дасть можливість позбутися тої монополії росіян які вони на сьогодні на жаль”, – пояснює перспективи виробництва українського ядерного палива Галущенко.
Експерти відзначають – найважчим в цьому процесі буде саме збагачення природного урану. “Можна знайти інші джерела природного урану окрім Росії. Можна займатись виробництвом ядерного палива. Можна виробляти його самим, або купувати деінде. Але збагачення урану до рівня, який потрібен для комерційної атомної електростанції – висококонтрольований процес, дуже чутливий процес, тому що його технічно можна збільшити до масштабів виробництва зброї”, – говорить Соня Шмід.
Деякі європейські країни вже почали робити кроки в напрямку подолання залежності від російської атомної галузі. Фінляндія, в якої два із п’яти реакторів покладаються на російське паливо, розірвала угоду з Росатомом про будівництво нової електростанції. На початку повномасштабної війни Росії – 24 лютого 2022, сусідня Швеція повністю відмовилася купувати російське ядерне паливо. 28 серпня Словаччина уклала угоду з Westinghouse про постачання ядерного палива для АЕС, відмовляючись від російського ядерного палива.
Дивіться також: Ситуація на ЗАЕС надзвичайно небезпечна, – гарвардська дослідниця Мар'яна Буджерин. Відео
- Голос Америки
Сенатор США Грем привітав відкритість Зеленського до проведення в Україні виборів 2024 року і готовий допомогти в пошуку їх фінансування
Американський сенатор Ліндсі Грем оприлюднив заяву, в якій привітав відкритість президента України Володимира Зеленського до проведення виборів в країні наступного року, навіть якщо війна ще буде тривати.
“Мені дуже приємно почути, що президент Зеленський відкрив двері для виборів в Україні у 2024 році. … Вибори розглядатимуться не лише як акт непокори російському вторгненню, але і як прихильність демократії та свободі”, - заявив сенатор.
Авторитетний законодавець від Республіканської партії Ліндсі Грем, який є членом сенатських комітетів з питань бюджету та правосуддя, назвав вибори в Україні символом руху до демократії.
“Я не можу придумати кращого символу для України, ніж проведення вільних і чесних виборів під час війни. … Це говорить про їхнє бачення вільної та демократичної України як сьогодні, так і в наступні роки”, - додав законодавець, наголосивши, що це було б сміливе рішення президента України Зеленського.
Раніше президент України в інтерв'ю українському каналу заявив, що для виборів у 2024 році в умовах війни потрібні зміни до законодавства і додаткове фінансування. Володимир Зеленський також додав, що, на його думку, відповідальність за вибори під час війни мають розділити країни Заходу, якщо вони на такому волевиявленні наполягають.
"Давайте ризикувати тоді разом. Як? Спостерігачі мають бути в окопах", – сказав президент України.
Сенатор Ліндсі Грем сказав у відповідь сказав, що готовий закликати партнерів надати Україні фінанси на технічну підтримку для проведення таких виборів.
“Розумію, що український парламент має схвалити це, і умови безпеки для проведення виборів будуть складними. Однак я не можу придумати кращої інвестиції для стабільності Європи, ніж допомогти Україні вижити як незалежній, самоврядній демократії, заснованій на верховенстві права. Я б закликав усіх союзників України допомогти надати їй фінансову та технічну допомогу для підтримки цих зусиль”, - мовиться у заяві сенатора Грема.
23 серпня у Києві сенатор США від Республіканської партії США Ліндсі Грем заявив, що вибори в Україні наступного року мають відбутися, навіть в умовах війни. На його думку “вільні та чесні вибори, навіть під час нападу” на Україну, можуть продемонструвати, чи країна змінилась в питанні корупції.
Наступні президентські та парламентські вибори в Україні мали б відбутися 2024 року, але за законом, під час воєнного стану вибори не проводяться.
- Голос Америки
Радіо Свобода: ЄС працює над збільшенням військової допомоги Україні
Перед початком активного осіннього політичного сезону міністри оборони та міністри закордонних справ країн ЄС зберуться на неформальну зустріч 29-31 серпня в іспанському місті Толедо. Одною з головних тем зустрічі стане нарощування подальшої військової підтримки України з боку ЄС. Про це пише у своїй тижневій статті Рікард Йозвяк, редактор Радіо Свобода з питань Європейського Союзу та НАТО.
Неформальні зустрічі міністрів ЄС у такому форматі відбуваються двічі на рік, зазвичай у січні та серпні, і дають можливість посадовцям обговорити нагальні питання у відносно невимушеній атмосфері, фокусуючись на стратегічній перспективі, а також готуючись до офіційних обговорень і прийняття рішень в рамках інститутів ЄС.
Європейський Союз вже надав Україні військової допомоги на близько 5,6 мільярда євро (приблизно 6,1 мільярда доларів США) в рамках так званого «Європейського фонду миру», куди країни-члени ЄС роблять внески пропорційно своєму ВВП, йдеться в статті.
Черговий – восьмий – транш на 500 мільйонів євро (близько 540 мільйонів доларів США) може бути погоджений у Толедо. Для цього необхідно, щоб своє вето відкликала Угорщина, яка вимагає від України виключити угорський банк ОТР зі списку компаній «міжнародних спонсорів війни». Національне агентство з питань запобігання корупції України внесло ОТР до цього списку з огляду на те, що банк продовжує працювати в Росії.
Що стосується довгострокового фінансування військової допомоги Україні з боку Євросоюзу, згідно з прогнозами дипломатичної служби ЄС, існує потреба надавати Україні 5 мільярдів євро допомоги протягом наступних чотирьох років, зауважує Йозвяк. Згідно з документом, європейські лідери вже підтвердили «готовність ЄС надавати постійну військову підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно», однак, такі країни як Німеччина та Угорщина мають зауваження щодо певних аспектів такої допомоги.
На додаток до безпосередньої військової допомоги, пише Йозвяк, ЄС розмірковує над іншими безпековими гарантіями, які він може надати Україні, яка наразі веде переговори про безпекові зобов’язання з кількома країнами «Групи семи» відповідно до домовленостей, досягнутих на саміті НАТО у Вільнюсі 11-12 липня цього року. В документі, який цитує Радіо Свобода, серед інших 11 пропозицій щодо безпекової підтримки зазначено, що «[ч]ленство України в ЄС саме по собі було б безпековим зобов'язанням».
Своєю чергою, президент Європейської ради Шарль Мішель, виступаючи 28 серпня на щорічному стратегічному форумі, організованому МЗС Словенії та Центром європейської перспективи у словенському місті Блед, заявив про те, що Євросоюз повинен бути готовий до розширення внаслідок приєднання нових країн-членів до 2030 року, як зазначає видання «Українська правда».
«Вікно можливостей відчинене, ми повинні діяти… Розширення більше не мрія. Час рухатися вперед», - заявив Мішель.
Форум