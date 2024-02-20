Польські фермери поновили блокаду кордону з Україною з вимогами припинити експорт українського зерна

Польські фермери поновили майже повну блокаду кордону з Україною, посиливши у такий спосіб загальнонаціональний протест проти імпорту української агропродукції та вимагаючи від Євросоюзу змін екологічної політики.

Загалом протести відбулися у понад 180 місцях й призвели до блокування близько 100 доріг, які ведуть до кордону з Україною, порушуючи рух транспорту як всередині країни, так і між Україною та Польщею.

Виступаючи проти імпорту українського збіжжя, протестувальники їздили тракторами через розв'язки та в'їзди й виїзди з автомагістралей поблизу Варшави, Познані і Вроцлава.

В місті Рикі плакати, вивішені на трактори, містили написи на кшталт "Зупиніть неконтрольований наплив українських товарів" та "Фермерство потроху вмирає", "Із зерном, що плине з України, польські фермери банкрутують".

На прикордонному пункті пропуску Медика протестувальники відкрили залізничні вагони з українським зерном й висипали частину збіжжя на залізничну колію, видно на відео, поширеному у Telegram.

Віцепрем'єр з питань інфраструктури України Олександр Кубраков написав на своїй сторінці в мережі Х: "Розкидання українського зерна по залізничних коліях – чергова політична провокація, спрямована на розкол між нашими народами".

"Розкидана польськими протестувальниками українська сільськогосподарська продукція прямувала транзитом до Німеччини", - додав він.

За його словами, вагони очікували перевантаження на іншу колію, а усі вагони Укрзалізниці польські органи контролю перевіряють та опечатують на кордоні, відтак українське зерно не може потрапити на польський ринок.

Посол України в Польщі Василь Зварич зазначив на своїй сторінці в мережі Х: "Ми рішуче засуджуємо висипання українського зерна протестувальниками в Медиці. Поліція повинна реагувати рішуче і карати тих, хто порушує закон. Це також неповага до праці українських аграріїв в умовах російської агресії, до себе та інших людей. Ганьба і ганьба, панове!"

Останніми місяцями фермери по всій Європі вдавалися до протестів проти зростання витрат, посилення екологічних вимог та, як вважають європейські аграрії, проти нечесної конкуренції з-за кордону, зокрема з України, після рішення ЄС у 2022 році скасувати мита на імпорт українських харчів, повідомляв раніше Голос Америки.

Польські протестувальники зокрема вимагають запровадження заборони на імпорт української агропродукції та скасування обмежень на використання добрив і пестицидів, які планує ввести Євросоюз, пояснює BBC.

Дороги через Польщу стали для України вкрай важливим експортним шляхом після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року, зокрема для сільськогосподарського сектору, у зв'язку з тимчасовим перекриттям торгових шляхів через Чорне море.

Водночас наразі, за словами президента України Володимира Зеленського, "через польський кордон проходить лише 5% нашого агроекспорту". Відтак, на його думку, протести радше стосуються "політики, а не зерна".

Зеленський також заявив, що такі події на кордоні "не можна сприймати як щось нормальне чи буденне".

Своєю чергою, новий проєвропейський уряд Польщі висловив прихильність вимогам фермерів, але водночас закликав їх не вживати заходів, які могли б зашкодити військовій спроможності України чинити опір російській агресії, додає Reuters.

У статті використано матеріали Reuters, AP, AFP