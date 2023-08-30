Білий дім: розвідка повідомляє, що Росія і Північна Корея домовляються про продаж зброї

Сполучені Штати стурбовані тим, що Росія та Північна Корея активно домовляються про постачання зброї, заявив представник Ради з нацбезпеки США Білого дому Джон Кірбі на брифінгу в середу, 30 серпня.

Як сказав Кірбі, за даними американської розвідки, міністр оборони Росії Сергій Шойгу нещодавно відвідав Північну Корею, де намагався переконати Пхеньян продати Росії артилерійські боєприпаси, а президент Росії Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин обмінялися листами, в яких домовлялися розширити двосторонню співпрацю.

«Сьогодні ми можемо поділитися інформацією про те, що переговори щодо зброї між Росією та КНДР активно просуваються. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу нещодавно відвідав КНДР, щоб спробувати переконати Пхеньян продати Росії артилерійські боєприпаси. Після цього візиту президент Путін і лідер КНДР Кім Чен Хун обмінялися листами, в яких пообіцяли розширити двостороннє співробітництво», – сказав Кірбі.

Він додав, що Сполучені Штати мають розвідувальні дані, які вказують на те, що інша група російських офіційних осіб вирушила до Пхеньяна після візиту міністра оборони.

Росія прагне отримати зброю, яка потрібна її військовим для використання у війні проти України, сказав Кірбі. За його словами, також Росія зацікавлена у сировині, яка допоможе оборонно-промисловій базі Росії.

Кірбі наголосив, що будь-які угоди про постачання зброї між Росією та Північною Кореєю порушуватимуть резолюції Ради безпеки ООН.

«Ми закликаємо КНДР припинити переговори щодо зброї з Росією та дотримуватися публічних зобов’язань, взятих Пхеньяном, не постачати та не продавати зброю Росії», – сказав Кірбі журналістам.

Відповідаючи на запитання про те, що свідчить такий пошук співпраці з боку Москви, Кірбі відповів, що очевидно, йдеться про «звичайну слабкість».

«Навіщо б інакше панові Путіну звертатися до Ірану, Північної Кореї, щоб спробувати отримати артилерійські снаряди та основні матеріали, щоб він міг продовжувати зміцнювати свою оборонну промислову базу. Немає іншого способу дивитися на це. Цей відчай і слабкість, відверто кажучи», – додав Кірбі.

Він пояснив, що Путін за понад 18 місяців широкомасштабного вторгнення «досяг нульових стратегічних цілей в Україні», при цьому Росія втратила «десятки, чи навіть сотні тисяч солдатів убитими або пораненими у цій війні».

«Він (Путін) звертається до Ірану за безпілотниками, а також до Північної Кореї за артилерією та основними електронними компонентами, щоб фінансувати озброєння своїх військ. А українці зараз наступають на сході», ­– сказав Кірбі.

Представник Білого дому також зауважив, що справа керівника «Групи Вагнера» Євгена Пригожина, який нещодавно загинув в авіакатастрофі, дуже добре вписується у цей контекст.

«Він мав майже виключно покладався на нього спробувати взяти місто на Донбасі під назвою Бахмут. І потім цей приватний військовий підрядник, той головний підрозділ, фактично керує своєю власною спробою захоплення принаймні Міністерства оборони», – каже Кірбі.

«Важко дивитися на це і бачити щось інше, ніж слабкість», – підсумував Кірбі.

У середині серпня Міністерство фінансів США наклало санкції на три компанії, пов'язані з мережею, яка намагалася сприяти продажу зброї між Росією та Північною Кореєю, порушуючи санкції.

У заяві йшлося про те, що Росія продовжує витрачати боєприпаси та втрачати важку техніку на полі бою, тому «вона все частіше змушена звертатися до своїх небагатьох союзників, включаючи КНДР, щоб підтримувати неспровоковану війну в Україні».

Міністерство наголосило, що США працюють над виявленням, викриттям та перешкоджанням представникам третіх країн, які прагнуть підтримати жорстоку війну Росії проти України.