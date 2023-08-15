Пентагон: Допомога, яку надає Північна Корея Росії, подовжує війну в Україні 

Це посилить здатність Росії уникати санкцій

На фоні зниження курсу рубля по відношенню до американського долара та інших валют, російський центробанк у вівторок, 15 серпня, розпочав використання «цифрового рубля» у режимі тестування.

Як повідомляє агенство AFP, Росія сподівається, що такий крок дозволить їй більш ефективно уникати санкцій, а також посилити контроль над своїми громадянами через технології блокчейн, задіяні у новій цифровій валюті.

Початок цього проєкту збігся з підвищенням облікових ставок в РФ, до якого вдався центробанк країни 15 серпня, після того, як російський рубль перетнув позначку у 100 рублів за 1 американський долар. Як повідомляв Голос Америки, ставки було підвищено до 12%.

Хоч ідея створення цифрового рубля не є новою, реального розвитку вона набула після того, як західні санкції обмежили доступ Росії до світових фінансових ринків і банківської системи.

Як зазначив Міккель Морч, засновник орієнтованого на криптовалюту інвестиційного фонду ARK36, з яким спілкувалася AFP, «це посилить здатність Росії уникати санкцій», адже дозволить Росії обійти банки, де вона стикається з обмеженнями, і що блокчейн «набагато важче піддавати санкціям».

Створення цифрової валюти є «частиною геополітичної війни між продоларовими країнами та антидоларовими країнами», у якій останні намагаються позбутися американської валюти для торгівлі, додав Морч у спілкуванні з AFP.

З іншого боку, як зауважив Морч, у Росії, де за безпекою фінансової архітектури цифрового рубля стежить ФСБ, він може стати «найкращим інструментом соціального контролю», адже надасть можливість російській владі штрафувати громадян або й заморожувати їхні активи «одним натисканням кнопки».

Втім, наразі використання цифрового рубля в Росії буде добровільним для громадян, як обіцяє російська влада, і його вплив на життя звичайних людей на етапі тестування навряд чи буде відчутним, цитує AFP економістку Софію Донець.

Загалом, вплив такого нововведення на економіку РФ наразі незрозумілий, а як зазначав раніше Голос Америки, аналітики вважають, що для стабілізації валюти Росії необхідно насамперед вирішити проблему війни в Україні та санкційного тиску. Зокрема, Тімоті Еш, фахівець в інвестиційній компанії Bluebay Asset Management, вважає, що «поки триває війна, для Росії, російської економіки та рубля буде лише гірше».

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