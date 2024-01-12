На суді в Гаазі Ізраїль відповідає на звинувачення про "геноцидні наміри" щодо палестинців

У Міжнародному кримінальному суді (МКС) в Гаазі розпочалися слухання звинувачень у "геноцидних намірах", які висунула Південна Африка проти Ізраїлю через його військову кампанію в Газі, повідомляє Reuters.

"Ізраїль має наміри здійснити геноцид проти палестинців у Газі... Це видно з того, як здійснюється ця військова атака", — заявив адвокат з Південної Африки Тембека Нгкукайтобі.

"Це ґрунтується на переконанні, що ворогом є не просто ХАМАС, а що він є частиною палестинського життя в Газі", – заявив південноафриканський юрист.

Ізраїль відкидає ці звинувачення. Але, як зауважує газета The New York Times, слухання в МКС є першим кроком у тривалому процесі, який може стати першим випадком, коли Ізраїль буде змушений захищати себе від серйозних обвинувачень, які загрожують його міжнародній репутації та авторитету.

Справа в Міжнародному суді стосується способу ведення війни Ізраїлем у Газі протягом останніх трьох місяців, в результаті чого, за даними палестинського керівництва, загинув приблизно кожний сотий мешканець Гази, а майже два мільйони людей були змушені покинути свої домівки.

Звинувачення, викладене Південною Африкою на 84-х сторінках, цитує заяви ізраїльських офіційних осіб – прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, президента Ісаака Герцога та ізраїльських міністрів як доказ геноцидних намірів.

Проте, як пише газета Haaretz, команда захисту просить суд розглядати дії уряду, а не "випадкові заяви".

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраїль Кац після завершення слухань у Міжнародному суді та заявив, що "жодних доказів проти Ізраїлю не було представлено".

"Сама Південна Африка підриває звинувачення в геноциді, підтримуючи терористичну організацію ХАМАС, яка закликає до знищення держави Ізраїль", – додав він.

Як зауважує NYT, справа, передана Південною Африкою до суду в Гаазі, набула ширшого резонансу. Ізраїльтяни і палестинці сприймають її як оцінку набагато давнішої боротьби за легітимність, способу боротьби за їхні національні держави на Близькому Сході.

Для євреїв, серед яких ще збереглися жертви нацистського Голокосту, звинувачення їх самих у геноциді є спотворенням історії, пише NYT.

В очах палестинців, каже газета, справедливість є уже в тому, що Ізраїль опинився в залі суду, і до нього ставляться як до будь-якої іншої країни — після того, як протягом довгого часу він користувався захистом Сполучених Штатів в ООН.

Війна на Близькому Сході почалася 7 жовтня після того, як бойовики ХАМАСу здійснили рейд на Ізраїль та, за даними ізраїльського уряду, убили приблизно 1200 мирних мешканців, ще близько 240 людей викрали.

У відповідь Ізраїль розпочав одну з найінтенсивніших військових кампаній у сучасній історії, в результаті якої, за даними офіційних осіб Гази, підконтрольних ХАМАСу, було вбито понад 23 000 жителів. Також згідно з даними ООН, понад 80 відсотків населення палестинського анклаву було переселено.