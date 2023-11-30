Ізраїль та ХАМАС продовжили перемир’я на день

Ізраїль і ХАМАС домовилися продовжити перемир'я ще на один день. Повідомлення про це з'явилося у мережі Х (колишній Twitter) від Армії оборони Ізраїлю за 15 хв до закінчення попередньої домовленості про перемир'я.

“У світлі зусиль посередників щодо продовження процесу звільнення викрадених і відповідно до умов угоди припинення вогню триватиме”, – пояснили в Армії Ізраїлю.

ХАМАС зі свого боку заявив, що Ізраїль відхилив запропонований список із 7 жінок і дітей, а також тіл трьох інших людей, які, за словами бойовиків, були вбиті під час ізраїльського бомбардування.

Як повідомляє Голос Америки, державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом Ізраїлю Ісааком Герцогом у Тель-Авіві 30 листопада.

Блінкен сказав, що Сполучені Штати вважають перемир’я результативним і закликають продовжити його: “Ми спостерігали дуже позитивний розвиток, коли заручники повертаються додому, возз’єднуються зі своїми родинами, і це має тривати”.

За словами Блінкена, перемир’я також дозволило значно збільшити гуманітарну допомогу для невинних цивільних осіб у Газі, “які відчайдушно її потребують”.

Ісаак Герцог натомість зазначив, що вранці 30 листопада двоє ймовірно палестинських озброєних осіб здійснили напад у Єрусалимі, в результаті було вбито щонайменше трьох людей і поранено кількох інших. За словами Герцога, це є прикладом “нескінченної війни, яку Ізраїль веде проти терористичних організацій, особливо ХАМАС, у ці дуже складні часи”.

Початкове перемир’я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС передбачало чотири дні призупинення Ізраїлем своєї кампанії знищення бойовиків ХАМАС. Вони звільнили 50 заручників, захоплених під час нападу на Ізраїль минулого місяця. Ізраїль звільнив 150 палестинських в'язнів.

Дводенне продовження було додано згідно з умовами ХАМАСу, який звільнив ще 10 заручників.

Shelter Network – очолюваний ООН консорціум допомоги – заявив у звіті минулого тижня, що понад 60% житлового фонду Гази було пошкоджено або знищено.

ХАМАС захопив 240 заручників під час нападу 7 жовтня. Як повідомляє AFP, за оцінками ООН, з усього населення Гази, що складає 2,4 мільйона жителів, 1,7 мільйона осіб були вимушено переміщені через бойові дії у регіоні.