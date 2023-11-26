США очікують, що у третій групі звільнених заручників ХАМАСу будуть американці

Ізраїль та ХАМАС готують третю групу обміну. Угруповання, визнане у США та інших країнах як терористичне, відпустить ізраїльських заручників в обмін на палестинських в'язнів. Як повідомив в ефірі CBS радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван, серед людей, яких можуть звільнити, - американці.

"У нас є підстави вважати, що американців сьогодні звільнять. Сьогодні принаймні один американець вийде на волю. Я не можу підтвердити, хто це буде або що це точно станеться, тому що поки ми не побачимо (звільнення) американця з Гази, у безпеці та в обіймах своїх близьких, ми не матимемо повного підтвердження", - сказав Салліван.

До списку заручників, яких бойовики можуть звільнити в неділю, включено чотирирічну американку Ебігейл Мор Едан, повідомив CBS міністр закордонних справ Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані. Батьки дівчинки були вбиті під час нападу на Ізраїль 7 жовтня, а минулого тижня їй виповнилося 4 роки.

Салліван сказав, що Білий дім підтримує тісні контакти з владою Катару та Єгипту, які допомогли в угоді про звільнення заручників, а також з ізраїльськими офіційними особами. "Я повністю впевнений, що зрештою всі американці та всі особи, які перебувають у заручниках, повернуться додому, - сказав він. - Ми сповнені рішучості не зупинятися, доки цього не станеться. Але чи буде продовжено цю угоду (про тимчасове припинення вогню - ред.), це справді залежить від ХАМАСу".

В межах угоди про обмін, досягнутої за посередництва США та Катару, Ізраїль і ХАМАС тимчасово зупинили бойові дії у Газі операцію проти угруповання, розпочату у відповідь на атаку бойовиків 7 жовтня, внаслідок якого були вбиті понад 1200 людей, а понад 300 - опинились у заручниках. Як стверджує влада Гази, контрольована ХАМАСом, внаслідок ізраїльської операції загинуло понад 10 тисяч людей.

Напередодні після кількагодинного затримання в угоді ХАМАС відпустив 13 ізраїльтян і чотирьох тайців, серед яких сім дітей від 3 до 16 років, - в обмін на 39 палестинських в'язнів. За день до того угруповання звільнило 13 ізраїльських заручників, 10 тайців і одного філіппінця.