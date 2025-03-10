Пентагон попереджає про “кризу" з кораблями-амфібіями у США

Дефіцит бойових кораблів-амфібій по всьому світу досяг переломної точки. Представники Міноборони США розповіли Голосу Америки, що криза суден цього типу спричиняє проблему для критично важливої вогневої потужності морської піхоти.

"У мене є морська піхота, у мене є ескадрильї, у мене є батальйони та батареї… У мене просто немає амфібій", — сказав командувач Корпусу морської піхоти генерал Ерік Сміт в ексклюзивному інтерв’ю Голосу Америки.

Хоча бойові кораблі-амфібії складають лише 10% флоту, вони є основною альтернативою авіаносцям, коли військові потребують щось більш точне чи швидке. Вони також є єдиними кораблями, створеними для сил швидкого реагування Корпусу морської піхоти, відомих як морські експедиційні підрозділи (MEU), для доставки обладнання та військ з моря на берег під час штурму.

"Амфібії життєво важливі для нас. Вони є невід’ємною частиною того, ким ми є як морські піхотинці", – сказав Сміт.

Швейцарський армійський ніж для військових

Швейцарським армійським ножем називають багатофункціональний складаний ніж, оснащений клинком та декількома додатковими інструментами, такими як викрутки, відкривачки, штопор тощо.

Підрозділи з приблизно 2000 морських піхотинців і моряків є для війська так званим "швейцарським армійським ножем", який забезпечує все, починаючи від ударної потужності за допомогою винищувачів F-35, до підтримки в операціях з евакуації небойових осіб і допомоги постраждалим від стихійних лих, як, наприклад, коли 15-й MEU (MEU - експедиційний загін ВМС) терміново доставив гуманітарну допомогу на Філіппіни після смертоносних повеней і зсувів у жовтні минулого року.

Потрібно три амфібії — одна великопалубна та дві менші — щоб створити групу готовності до десантування, яка транспортує морську піхоту, підрозділ, який часто називають ARG/MEU.

Сміт каже, що військовим потрібні три цих трикорабельних одиниці, які постійно розгортаються за кордоном – один із Східного узбережжя, один із Західного узбережжя та один із Японії – план, відомий як 3.0.

"Командувач INDOPACOM, командувач EUCOM, командувач AFRICOM усі закликали до ARG/MEU, тому необхідний план 3.0”, - зазначив військовий.

При цьому Сміт сказав Голосу Америки, що він не може виконати цю вимогу з кількістю амфібій, наявних наразі.

Занепад кораблів

Поки американські військові були зайняті двома війнами на Близькому Сході, їхній флот амфібій через затримки у технічному обслуговуванні занепав, каже Шелбі Оклі з Управління підзвітності уряду США. У грудні Оуклі презентувала звіт, де було вказано, що половина з 32 амфібій в американському флоті перебувають у поганому стані.

"Ви піднімаєте ці кораблі на землю, а не дбаєте про них", — сказала вона Голосу Америки.

"Це еквівалентно тому, щоб просто їздити на автомобілі, ніколи не міняти мастильну оливу і сподіватися, що воно прослужить 15 років. … Ключові системи наразі функціонують не так, як вони повинні", – каже Оклі.

У 2022 році Конгрес США зобов’язав ВМС тримати у своєму флоті мінімум 31 амфібію після того, як служба спробувала вилучити шість із цих кораблів у своєму бюджетному плані на 2023 фінансовий рік. Корпус морської піхоти заявив, що мінімум 31 амфібія буде достатньою для виконання їхніх місій, якщо рівень готовності флоту залишатиметься на рівні 80% або вище.

"Рівень вашої готовності впав до 50% діапазону, а має бути 80%, тому я б сказав, що це криза", — сказав командувач Корпусу морської піхоти генерал Ерік Сміт у коментарі Голосу Америки.

Одна з амфібій – USS Tortuga – не плавала більше десяти років. Є ще 15, які, за даними Урядової служби звітності, не протримаються на плаву до кінця свого 40-річного терміну служби.

"Ми намагаємося тримати старіючі потужності готовими та зосередженими на тому, що їм потрібно робити", — сказав Голосу Америки в ексклюзивному інтерв’ю минулого місяця виконувач обов’язків начальника військово-морських операцій адмірал Джим Кілбі.

За словами Кілбі, проблема виходить за межі кораблів-амфібій.

"Ми керуємо всім флотом. Отже, коли я починав працювати на флоті, у нас було майже 600 кораблів. Тепер ми маємо половину цього, але ми все ще виконуємо ту саму місію", – сказав Кілбі.

Прогалини в охопленні

Адмірал Кілбі додає, що Військово-морський флот США намагається вирішувати проблеми, що вражають флот, так само, як кілька років тому вони вирішували проблеми, виводячи зі строю свої винищувачі.

"Надводний комітет подвоїв кількість кораблів, які вчасно завершили технічне обслуговування. Це не те місце, де ми хочемо бути. Ми хочемо кращого, тому мати 50% готовності неприпустимо", — сказав він.

Кілбі не може сказати, коли ВМС планує підвищити готовність флоту амфібій з 50% до 80%, що є нагальною проблемою для командира, який каже, що "прогалини в охопленні" вже почалися.

"Була необхідна операція з евакуації небойових осіб, щоб вивезти американських громадян із Судану, коли спалахнуло насильство. І оскільки там не було присутності ARG/MEU, командувач AFRICOM був змушений використовувати комерційні авіалінії", – сказав Сміт.

Навіть коли підрозділи ARG/MEU розгорнуті, вони часто є неповними. Минулого року група USS America Amphibious Ready Group розгорнула два кораблі замість трьох.

А група підготовки амфібій USS Boxer мала стільки затримок із технічним обслуговуванням, що минулого року ВМС змушені були розгортати кораблі місяцями пізніше, ніж планувалося.

В результаті замість дев’яти місяців кораблі у повному складі з трьох одиниць були розгорнуті лише два місяці.

"Коли Boxer не було там, вони не могли виконувати операції F-35, вони не могли підтримувати міжнародного партнера, як вони планували", — сказала Оклі Голосу Америки.

Це не вимога ВМС

31-й MEU щойно завершив своє останнє патрулювання на борту групи амфібій USS America на початку цього місяця. За словами офіційних осіб, які говорили з Голосом Америки на умовах анонімності, до наступного розгортання підрозділу ARG/MEU зі Східного узбережжя чи Японії ще кілька місяців. Офіційні особи кажуть, що інший підрозділ, швидше за все, не буде розгорнутий із Західного узбережжя до 2026 року.

Один із представників ВМС сказав Голосу Америки, що служба передбачає лише розгортання одного підрозділу ARG/MEU за раз лише на 10 місяців на рік. Відповідаючи на запитання про розбіжності між потребами морської піхоти та наявністю амфібій у ВМС, Кілбі сказав Голосу Америки, що вимога Корпусу морської піхоти 3.0 "не є вимогою ВМС".

"У мене немає плану виконати вимогу 3.0. У мене є план підтримувати 31 судно, відповідно до закону про наше суднобудування", — сказав Кілбі.

Як зазначає Управління звітності уряду, план передбачає, що ВМС залишатиме шість амфібій у флоті протягом кількох років після очікуваного 40-річного терміну служби, включаючи деякі з тих, що зараз перебувають в поганому стані.

"Є величезні питання щодо того, чи зможуть вони залишитись на плаву до закінчення терміну експлуатації", — каже Оклі.

Згідно з документацією Корпусу морської піхоти, бойові кораблі-амфібії загалом не обслуговувались відповідно до графіків технічного обслуговування ВМС, починаючи з 2010 року. Зокрема, з 2010 по 2021 роки ВМС не змогли провести вчасного обслуговування 70% бойових кораблів-десантників.

"Це загалом призвело до 28,5 років втраченого навчання та розгортання цих кораблів та морських піхотинців", – йдеться у грудневому звіті Урядової звітності.

На виправлення проблеми піде десятиліття

Виконуючий обов'язків начальника військово-морських операцій сказав, що ВМС наразі планує створення можливостей для технічного обслуговування, необхідного для підтримки стану амфібій на рівні, кращому ніж “поганий".

Технічне обслуговування семи амфібій, які не фінансувалися в попередніх бюджетах, фінансується в бюджеті, який сьогодні розглядається Конгресом, сказав Кілбі Голосу Америки.

"Ми зобов’язуємося створити 31 десантний корабель… і коли ми отримаємо новий корабель, ми замінимо старий, тому що той старий корабель дорожчий і важчий в обслуговуванні", – каже він.

Управління звітності уряду стверджує, що навіть якщо планування покращиться, ВМС і Корпусу морської піхоти все одно може знадобитися перегляд загальної кількості кораблів, необхідних для їх місій.

"Це математика, і це дані, які нам потрібні, щоб зрозуміти, скільки ще таких речей нам потрібно купити, скільки ще нам потрібно, щоб швидше віддати їх в експлуатацію, щоб мати змогу виконати цей кількісний план", — каже Оклі.

За словами генерала Сміта, для вирішення проблеми знадобиться щонайменше десять років, і ситуація може ускладнитись, якщо Сполучені Штати опиняться в конфлікті з Китаєм.

"Вся суть наявності підрозділу ARG/MEU полягає в тому, щоб запобігти конфлікту", — каже він.

Кілбі каже, що військово-морський флот хоче вирішити цю проблему до 2027 року — року, коли лідер Китаю Сі Цзіньпін наказав військовим бути готовими силою захопити Тайвань.

"Ми маємо ВМС, які маємо. Це ВМС, які ми за великим рахунком будемо мати у 2027 році, і нам просто потрібно керувати ними ефективніше та результативніше", — сказав він.