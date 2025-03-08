Північна Корея вперше показала атомний підводний човен

Північна Корея вперше представила атомний підводний човен, нову зброю, що може становити серйозну загрозу безпеці Південної Кореї та США, повідомляє Associated press.

Агентство зауважує, що човен, фотографії якого державні ЗМІ опублікували у суботу, наближає режим у Пхеньяні до можливості запускати ядерні ракети ближче до берегів США та їхніх союзників.

Повідомляючи про візити лідера Кім Чен Ина на великі верфі, де будуються військові кораблі, північнокорейські ЗМІ написали, що йдеться про "атомний підводний човен зі стратегічними керованими ракетами".

Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA) не надало подробиць про підводний човен, але повідомило, що Кім Чен Ин був проінформований про його будівництво.

Військово-морське судно, схоже, має вантажопідйомність 6000 або 7000 тонн і може нести близько 10 ракет, сказав південнокорейський експерт з підводних човнів Мун Кеун-сік, який викладає в Сеульському університеті Ханьян. За його словами, використання терміну "стратегічні керовані ракети" означає, що вони будуть нести ядерну зброю.

"Це було б абсолютно небезпечним для нас і для США", — сказав Мун.

Атомний підводний човен був серед довгого списку бажань складної зброї, яку Кім Чен Ин пообіцяв представити під час великої політичної конференції в 2021 році, щоб впоратися з тим, що він назвав ескалацією військових загроз під проводом США.

Іншою зброєю були міжконтинентальні балістичні ракети на твердому паливі, гіперзвукова зброя, супутники-шпигуни та ракети з кількома боєголовками. З тих пір Північна Корея провела низку випробувань, щоб отримати їх.

Отримання Північною Кореєю більшої здатності запускати ракети з під води викликає занепокоєння, тому що її суперникам важко виявити такі запуски заздалегідь.

Виникли питання про те, як Північна Корея, яка перебуває під жорсткими санкціями та бідна країна, може отримати ресурси та технології для будівництва атомних підводних човнів.

Мун, експерт з підводних човнів, сказав, що Північна Корея, можливо, отримала російську технологічну допомогу для будівництва ядерного реактора, який буде використовуватися на підводному човні, в обмін на постачання звичайних озброєнь і військ для підтримки військових зусиль Росії проти України.

Він також сказав, що Північна Корея може спустити підводний човен через один-два роки, щоб перевірити його можливості перед фактичним розгортанням.