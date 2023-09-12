Папський посланець у справі миру в Україні їде до Китаю

Кардинал Маттео Дзуппі, посланець Папи Римського у справі переговорів про мир в Україні, відвідає Китай для продовження своїх дипломатичних зусиль щодо досягнення миру.

Поїздку кардинала до Пекіна, яка відбудеться з середи по п’ятницю цього тижня, підтвердив Ватикан. Перед цим про це повідомляли італійські ЗМІ.

"Цей візит є наступним етапом місії, якої прагне Папа Римський, щоб підтримати гуманітарні ініціативи та пошук шляхів, які можуть привести до справедливого миру", — йдеться у заяві Ватикану у вівторок.

Поїздка кардинала Дзуппі до Китаю є наступним етапом його дипломатичної місії після відвідин Києва, Москви та Вашингтона влітку цього року.

У заяві Ватикану не уточнюють подробиць його порядку денного у Китаї, але італійська газета La Repubblica повідомила, що Дзуппі, ймовірно, зустрінеться з "вищими лідерами" в Пекіні, включно з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном.

За словами самого Дзуппі, він докладатиме зусилля в напрямі "справедливого і безпечного миру", із залученням "тих, хто відіграє важливу роль у цьому", як наприклад, Китай. Про це Дзуппі заявив у Берліні, вступаючи перед журналістами на міжнародній зустрічі "Відважність миру", яку від 10 до 12 вересня проводить Спільнота святого Еґідія.

Мир вимагає зусиль усіх, але "він ніколи не може бути нав’язаний кимось, це має бути мир, обраний українцями, з гарантіями, зобов’язаннями і зусиллями з боку всіх", цитує кардинала сайт Української греко-католицької церкви.

Також Дзуппі сказав, що хоче допомогти в поверненні дітей, які були депортовані до Росії або на контрольовані Росією території. За даними української влади, до Росії було депортовано понад 19 тисяч українських дітей, частина з них перебуває в дитячих будинках, деяких віддали на усиновлення.

Як сказав Дзуппі, який є головою Єпископської конференції Італії, поки що не йдеться про повномасштабні посередницькі зусилля, хоча метою Святого Престолу є посадити Україну і Росію за стіл переговорів. Через Спільноту Святого Еґідія, католицьку групу миру та справедливості, членом якої є Дзуппі, він досяг мирної угоди в Мозамбіку 1992 року.

Поїздка кардинала до Китаю відбувається після того, як спалахнули нові тертя між Папою Франциском і Києвом, спровоковані нещодавньою промовою понтифіка про молодих росіян як "нащадків великої імперії". МЗС України сприйняло промову глави Ватикану як "виправдання вбивств українців та знищення українських міст і сіл".

Пізніше Папа Франциск визнав, що його коментарі були погано сформульовані, він пояснив, що його наміром було нагадати молодим росіянам про велику культурну, а не політичну, спадщину.

Михайло Подоляк, радник президента України, минулого тижня заявив, що "проросійська позиція" Папи позбавляє його права виступати в якості потенційного миротворця.

В УГКЦ також різко відреагували на слова Папи. Під час зустрічі з понтифіком у Римі члени синоду УГКЦ, українські єпископи розповіли, що певні висловлювання і жести Папи були "болючими та важко сприймаються українським народом, який у ці хвилини стікає кров’ю в боротьбі за свою гідність і незалежність", мовиться на сайті УГКЦ.

Пресцентр УГКЦ повідомив, що за словами єпископів, російська пропаганда використовує непорозуміння, які виникали між Україною та Ватиканом від початку повномасштабної війни, для виправдання та підтримки вбивчої ідеології "руского міра".

У повідомлені були використані матеріали Reuters, сайту УГКЦ.