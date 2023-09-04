Папа Франциск визнав, що "неправильно сформулював" коментарі про "велику Росію"

Папа Римський Франциск визнав, що неправильно сформулював нещодавні коментарі про Росію, які оглядачі розкритикували як похвалу імперіалізму. Понтифік пояснив, що його намір полягав у тому, щоб нагадати молодим росіянам про велику культурну, а не політичну спадщину.

"Я не мав на думці імперіалізм, коли це сказав. Я говорив про культуру", – сказав Папа Римський на борту літака, який повертався з Монголії, відповідаючи на запитання журналіста італійського інформагентства ANSA. Репортер попросив пояснити, чому Папа згадав Петра І чи Катерину ІІ, а також, що він думає про імперіалізм, зокрема, російський.

Папа зауважив, що, говорячи про спадщину для молоді, він послався на ідею "великої Росії": "Бо російська спадщина є дуже доброю та дуже гарною.

"До прикладу, у сфері літератури, в музиці, аж до Достоєвського, який сьогодні говорить нам про зрілий гуманізм. Щоб вони (молодь – ред.) взяли на себе цей гуманізм, який розвивався в мистецтві та літературі. Це другий аспект із того, що я говорив про спадщину. Третій, мабуть, не був вдалий. Говорячи про "велику Росію", можливо, не стільки в географічному сенсі, скільки культурному, мені згадалося те, що нас вчили в школі: Петро І, Катерина ІІ. І тут виплив цей третій (елемент – ред.), що, мабуть, не зовсім правильний. Не знаю. Нехай історики скажуть. Але це було доповнення, яке спало мені на думку, бо я вивчав це в школі", - пояснив глава Католицької церкви.

"Я не мав на увазі імперіалізм, коли говорив це. Я говорив про культуру, а передавання культури ніколи не є імперіалістичним, ніколи. Це завжди діалог, і я говорив про це", - додав Папа Франциск.

У зверненні до молодих російських католиків під час відеоконференції 25 серпня Папа Франциск згадав про російських очільників Петра I і Катерину II, що вони, мовляв, є спадкоємцями "великої російської імперії".

"Ніколи не забувайте про спадщину. Ви – нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії – великої, освіченої, (країни) великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви – нащадки великої Матінки Росії, крокуйте вперед з цим. І дякую вам – дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами, - сказав тоді Папа Римський Франциск.

Тоді речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відреагував у мережі Facebook, що "саме такою імперіалістичною пропагандою, духовними скрепами і потребою в порятунку "великої Матінки Росії" Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та українок і знищення сотень українських міст і сіл".