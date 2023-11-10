Панди і політична напруга між США та Китаєм: шанувальники ведмедів сподіваються на зустріч президентів і поновлення угод

Днями сплив термін 50-річного “жесту доброї волі” від Китаю ще часів Холодної війни – надані Сполученим Штатам панди повернулися на свою батьківщину.

Раніше повідомлялося, що панди залишатимуться у Вашингтоні до грудня, проте вже на початку листопада вони відлетіли до Пекіна.

Частина шанувальників цих тварин не встигли попрощатися, пишуть американські ЗМІ. Видання Axios інформує, що люди летіли спеціально до Вашингтона з інших міст, щоб побачити панд востаннє перед польотом до Азії.

Перша пара панд прибули до Вашингтона у 1972 році, після історичного візиту президента США Річарда Ніксона до Китаю. У США тривали наукові програми із розведення панд та захисту вразливого виду. Надані Китаєм панди народили дитинчат у США та дожили до глибокої старості (найстаршому було 28 років).

Згідно з угодою, усі потомки панд мають повертатися до Китаю.

Оскільки немає сигналів про потенційне продовження угод чи укладення нових, оглядачі пов’язують ситуацію із дипломатичною напруженістю між Китаєм та західними урядами.

"Каральна дипломатія панд"

Китай поступово забирає своїх панд із багатьох західних зоопарків.

Денніс Уайлдер, старший науковий співробітник Ініціативи Джорджтаунського університету для американсько-китайського діалогу з глобальних проблем, назвав цю тенденцію “каральною дипломатією панд”, пише інформагенція Associated Press.

Пов’язуючи питання панд із політичною напругою, Денніс Уайлдер перерахував критичні моменти у китайсько-американських відносинах. Це санкції, накладені урядом США на громадян, у тому числі посадовців Китаю; обмеження імпорту китайських напівпровідників; звинувачення в тому, що фентаніл китайського виробництва наповнює американські міста; підозра щодо небезпеки соціальної мережі TikTok; галас на початку року через китайську повітряну кулю, що летіла над територією США та інші.

За інформацією АР, у Китаї зростають антиамериканські настрої, а після смерті панди в американському зоопарку в Мемфісі там розпочалася масштабна кампанія у соцмережах з вимогою повернути панд додому.

Гасла на зразок “життя панди має значення” разом із емоційними мемами заповнили китайські ЗМІ і соцмережі.

Уряд Китаю також здає панд в оренду на 10-річний термін за ціною від 1 до 2 мільйонів доларів США за рік.

Будь-яке дитинча, народжене пандою, належить китайському уряду, але його можна орендувати за додаткову плату, поки воно не досягне шлюбного віку.

Наразі Пекін позичає 65 панд 19 країнам у рамках cпільних дослідницьких програм. Зоопарк Сан-Дієго повернув своїх панд у 2019 році, а останній ведмідь із зоопарку Мемфіса, штат Теннессі, повернувся додому на початку цього року.

Після від’їзду панд із Національного зоопарку у Вашингтоні, китайських ведмедів на території США можна буде побачити тільки в зоопарку Атланти — термін дії тутешньої угоди з Китаєм закінчується наприкінці наступного року.

Перед польтом співробітники вашингтонського зоопарку тижнями тренували ведмедів, привчаючи їх до великих металевих ящиків, призначених для подорожі. З ними полетить невелика команда співробітників зоопарку (у тому числі ветеринар), щоб доглядати за тваринами під час 19-годинного польоту.

Вони беруть із собою різноманітні закуски для панд, а також понад 100 кг бамбука.

Надія на президентів на дипломатію

Деніел Еш, генеральний директор Асоціації зоопарків і акваріумів США розповів АР: “Те, що ми зараз бачимо — це напруженість між нашими урядами на набагато вищому рівні, і її потрібно вирішувати та вирішувати на цьому рівні”.

Денніс Уайлдер також сподівається на майбутній саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сан-Франциско в листопаді як на потенційну можливість для президента США Джо Байдена і президента Китаю Сі Цзіньпіна “вийти з глухого кута”, у тому числі стосовно питання панд.

“Я зроблю все можливе, щоб і тут, в Аспені, також були панди”, — сказав цього року посол Китаю в США Се Фен під час Аспенського форуму з безпеки у липні в Аспені, штат Колорадо.